SPALLETTI, 'IN BALLO SORTI INTER E DELLE NOSTRE CARRIERE'

"Lavoriamo sempre alla stessa maniera, alcune cose vanno ripetute e altre modificate. L'atteggiamento è quello del calciatore che vuole rimettere a posto le cose: in ballo ci sono le sorti dell'Inter e anche quelle delle nostre carriere. E si mette a posto solo lavorando in maniera molto più seria e più forte". Lo ha detto il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ai microfoni di Inter Tv alla vigilia del match di campionato contro il Parma.

Inter, Spalletti: "Fuori umiltà e orgoglio per la maglia"

"Bisogna andare a tirare in ballo l'umiltà e l'orgoglio per la maglia che indossiamo, assumendoci le nostre responsabilità". Luciano Spalletti scuote la sua Inter alla vigilia della trasferta di Parma.

Inter, Spalletti: "Bisogna lavorare di più sulla testa"

I nerazzurri sono reduci dal k.o. casalingo contro il Bologna e hanno anche detto addio alla coppa Italia, eliminati ai rigori dalla Lazio. "In situazioni del genere bisogna lavorare di più sulla testa", dice il tecnico nerazzurro in conferenza stampa. "E' un momento in cui visti i risultati è lecito mettere in discussione tutto, ma si rischia di andare a fare ulteriore confusione e ci sono delle cose che vanno difese, non è tutto da buttare -sottolinea Spalletti-. Quando non si fanno i risultati le chiacchiere stanno a zero, conta riuscire ad andare in campo e fare una di quelle prestazioni che servono alla squadra per ripartire".

Inter, Spalletti: ecco cosa è mancato nel 2019 e Icardi

"Quello che ci è mancato è l'ultimo pezzo delle nostre immense qualità. Poi ci è successo qualcosa che ci ha messo contro dei particolari o delel situazioni che succedono in tutte le squadre che hanno peggiorato le nostre performance. Qualche infortunio, qualche squalifica, qualche situazione di mercato. E Icardi è dentro a queste cose. Il talento, il calciatore forte, quello che fa gol viene sempre in conseguenza del lavoro di squadra. Se la squadra non funziona non c'è bomber che possa mettere a posto le sorti della squadra. Può fare quel gol che può decidere la gara in un momento, ma è tutto l'insieme che dobbiamo riuscire a migliorare"

Inter, Spalletti sulle parole di Marotta e la carenza di personalità

"Le parole di Marotta non mi stupiscono. Per me il messaggio è sempre stato lo stesso che ho ricevuto dalla società e da quelli che ho vicino quotidianamente. In estate ci siamo legati per tre anni, consapevoli che ci sarebbe stato da fare un percorso che avrebbe richiesto del tempo per portare il discorso dove molti si aspettano e dove noi vogliamo portarlo. E le cose non sono cambiate per me e se non sono cambiate anche per la società, mi fa piacere. In campo si fanno le cose per onorare la maglia, i tifosi, i club, la carriera, la professionali, il rispetto per tutti quelli che lavorano per l'Inter. Le risposte importanti le dobbiamo dare dentro la partita, durante la ricerca del risultato. Poi ci siamo dentro con entrambi i piedi e la situazione vuole che si facciano risultati rapidamente"