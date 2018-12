Var Roma-Inter, Nicchi: "Errore inconcepibile". Zaniolo-D'Ambrosio, caos fallo

Var Roma-Inter, Nicchi: "Errore inconcepibile"

Roma-Inter continua a dividere per il fallo di D'Ambrosio su Zaniolo nel primo tempo. Arriva la durissima presa di posizione di Marcello Nicchi: "Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c’è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore” ha dichiarato il numero uno dell'AIA. "È davvero un errore inconcepibile - ha aggiunto commentando il mancato richiamo di Fabbri (Var, ndr) a Rocchi Marcello Nicchi, che poi ha annunciato che ci saranno provvedimenti - bisogna cercare di voltare pagina, tornare a parlare di calcio. Questo purtroppo è accaduto e chi è preposto esaminerà e prenderà i dovuti provvedimenti”.

VAR ROMA-INTER, TOTTI: "RIGORE SU ZANIOLO EVIDENTE, E' UNA VERGOGNA"

"Il fallo su Zaniolo? C'e' poco da analizzare, e' un rigore evidente. Probabilmente Fabbri al Var ha visto un'altra partita per non riuscire a rilevare un fallo simile. Questa e' una vergogna, lo abbiamo visto tutti allo stadio da uno schermo piccolo. Serve una spiegazione da parte degli arbitri. Impossibile andare avanti cosi'". Questo il commento di Francesco Totti al termine di Roma-Inter 2-2, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A viziato da un rigore negato ai giallorossi per un fallo di D'Ambrosio su Zaniolo in area sullo 0-0. "Non cerchiamo alibi ma sull'azione successiva prendiamo gol - ha aggiunto l'ex capitano e attuale dirigente giallorosso ai microfoni di Sky Sport - Poi e' difficile rimontare contro una squadra forte e messa bene in campo. Questi episodi rischiano di cambiare le stagioni".

Totti ha poi analizzato il match: "Questa e' stata una partita a viso aperto tra due grandi squadre. Ci sono stati molti gol, spettacolo, con pali e rigori non dati. Questa e' stata una partita molto eccitante. Bisogna fare un applauso ai ragazzi per la qualificazione agli ottavi in Champions League. Dobbiamo crescere e acquistare fiducia, compattezza e voglia di dimostrare di essere una squadra fortissima". C'e' spazio infine per un commento su Zaniolo, oggi tra i migliori in campo e uscito tra gli applausi dell'Olimpico: "Sembra un veterano perche' gioca con semplicita' e personalita'. Sta dimostrando il suo valore, se riesce a trovare la continuita' ha tutti i mezzi per diventare un grande giocatore".

"Non ce l'ho con Rocchi, che puo' essere coperto in quel momento. Si vede che lui si piega per cercare di vedere...ma che io sto sul divano, guardo l'azione e il replay come faccio a non dire che e' rigore?", continua Totti ai microfoni de La Domenica Sportiva su Raidue, che conclude. "Silenzio stampa e altre iniziative? No, abbiamo deciso che oggi parlavo solo io, non va bene?"

VAR ROMA-INTER, PALLOTTA "SU ZANIOLO RIGORE NETTO, AVREMMO VINTO..."

"Se l'arbitro avesse fatto il suo lavoro nel primo tempo avremmo vinto". Cosi' il presidente della Roma, James Pallotta, a Il Messaggero al termine del 2-2 contro l'Inter. Il numero uno giallorosso e' furioso per il rigore non fischiato a Zaniolo nel primo tempo su fallo di D'Ambrosio. "Sto ancora urlando, sono tante partite che va avanti questa storia, credo sia un record. Ho rivisto il fallo tante volte ed era rigore netto", ha aggiunto Pallotta.