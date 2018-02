Wanda Nara hot su Instagram: Icardi la snobba. Wanda Nara foto e news

Wanda Nara negli ultimi giorni sta regalando foto spettacolari ai suoi fans su Instagram: lady Icardi ha postato immagini in cui mostra tutta la sua sensualità. E i follower rispondono a colpi di like sul profilo di Wanda, TRa di essi continua a non esserci Mauro Icardi.

L'attaccante dell'Inter, come noto, ha smetto di seguire la compagna nelle ultime settimane I gossip parlano di gelosia da parte di Maurito per le foto che pubblica la bella compagna showgirl argentina. Tanti i gossip dopo il defollow da parte di Icardi su Instagram, ma un dato di fatto: la coppia era presente allo stadio Meazza, in tribuna vip, la scorsa settimana per assistere a Inter-Crotone (icardi era infortunato e non ha potuto giocare) e i due sono sembrati assolutamente sereni.