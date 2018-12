Wanda Nara, Tapiro Social per i rolex di Icardi ai giocatori dell'Inter

Sui profili Instagram, Facebook e Twitter di Striscia la notizia, le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva consegnano il primo Tapiro social a Wanda Nara, per i 34 rolex regalati dal marito Mauro Icardi ai compagni dell’Inter in segno di riconoscimento per averlo aiutato a diventare capocannoniere della Serie A nella stagione 2017/2018.

Icardi regala un Rolex ai giocatori dell'Inter, Wanda Nara scherza: “Se non lavorassi anche io…”

“E’ per quello che devo continuare a lavorare altrimenti la mia famiglia andrebbe in fallimento (ride, ndr). E non abbiamo ancora fatto il rinnovo di contratto”, aveva scherzato Wanda Nara nel corso di Tiki Taka su Italia 1.