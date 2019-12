Inter, quanti sprechi: Lukaku e Lautaro graziano la Roma. Le pagelle

Fischio finale, Antonio Conte se ne va imprecando a passo spedito verso gli spogliatoi. E' tutta qui, l'immagine della serata dell'Inter. All'inizio sa resistere, volutamente col baricentro basso, senza soffrire: dalla mezz'ora in poi alza il baricentro e fa tutto quello che deve, e soprattutto può, per vincere. Ma non ci riesce. D'altronde se costruisci cinque occasioni cinque da rete e non riesci a segnare il risultato non può essere altro che 0-0. L'ironia, o la beffa, è che è la prima volta che gli uomini di Conte non vanno a segno in stagione. E allora trattasi di occasione sprecata, con il +4 dalla Juventus che resta un miraggio e ora i bianconeri hanno la possibilità di tornare avanti in caso di vittoria contro la Lazio.

INTER ROMA FORMAZIONI – Tanti, anzi tantissimi, assenti da una parte e dall'altra. Antonio Conte sceglie Godin nel trio difensivo invece di D'Ambrosio. Rispetto alla gara con la Spal c'è Biraghi sulla sinistra e non Lazaro, mentre il trio di mediana è obbligato con Borja Valero insieme a Vecino e Brozovic. Davanti, ça va sans dire, Lautaro e Lukaku. Nella Roma, oltre ai noti assenti, si ferma anche Pau Lopez, sostituito da Mirante. Dzeko non recupera del tutto dall'influenza e inizia in panchina, con Zaniolo falso nove davanti al trio Mkhitaryan, Pellegrini e Perotti. In difesa a destra Fonseca non schiera né Spinazzola e né Florenzi: c'è l'ex Santon.

INTER ROMA PRIMO TEMPO – Pronti, via e la prima sorpresa è sulle posizioni del centrocampo nerazzurro. Contrariamente a quanto ci si aspettava, infatti, è Brozovic il vertice basso, e dunque protagonista di un interessante duello con Pellegrini, con Borja Valero sul mezzo sinistra. Inizio di studio, poi al 7' occasione colossale per l'Inter con Lukaku che viene servito da un retropassaggio sciagurato di Veretout ma il suo sinistro a quasi botta sicura viene stoppato da un grande intervento di Mirante. Al 15' è già tempo della prima sostituzione, con Spinazzola che entra al posto dell'infortunato Santon. Al 18' primo squillo per la Roma, con Zaniolo che conclude centrale dopo un'azione confusa sulla trequarti. Nei dieci minuti seguenti i giallorossi controllano in maniera brillante il gioco alzando molto il baricentro, pur senza mai trovare vere e proprie occasioni. Al 32' si rivede l'Inter, che dopo un paio di corner costruisce una bella chance per Lautaro, il cui diagonale termina però molto largo dalla porta avversaria. Da qui inizia un buon periodo nerazzurro. Al 39' Vecino spreca una ripartenza due contro uno ritardando e poi sbagliando il suggerimento per Lukaku. Al 43' altra gigantesca occasione per l'Inter: Mirante sbaglia completamente il rinvio dal fondo e serve Lukaku che incomprensibilmente non tira, riesce comunque a servire Brozovic che solissimo e col pallone sul destro spara alle stelle. Poco dopo si fa male Candreva, primo tempo a dir poco sottotono per lui, ed entra Lazaro. La Roma è alle corde e il gong suona in modo providenziale per gli uomini di Fonseca.

INTER ROMA SECONDO TEMPO – La ripresa inizia com'era finito il primo tempo, con un'altra grandissima occasione per l'Inter, ma Mirante si salva di nuovo sull'esterno di Vecino imbeccato alla grande in area da Borja Valero. Al 67' arriva il momento di Dzeko, che prende il posto di Perotti, con Zaniolo che scivola a destra cpn Mkitharyan a sinistra. Un minuto dopo altra chance, e cominciano a essere davvero tante, per l'Inter con Lautaro che entra in area ma la sua conclusione viene respintam in qualche modo da Smalling. Al 72' entra Asamoah, dopo una lunga assenza, al posto di Borja Valero. L'Inter continua a cercare il gol senza sosta ma non riesce a sfondare. L'ultima palla tocca a Lautaro che liscia clamorosamente a due passi da Mirante. Al fischio finale Conte se ne va imprecando. Sa che è un'occasione sciupata.

INTER ROMA PAGELLE

Handanovic 6. Tocca un solo pallone su un tiro centrale di Zaniolo.

Godin 7. Alza sempre il baricentro, sempre sicuro. Bene anche in fase di impostazione.

De Vrij 6,5. Sempre sicuro, anche lui disinvolto in impostazione.

Skriniar 7. Sempre in anticipo, sempre sicuro.

Candreva 5. Non azzecca praticamente nulla. (Lazaro 5. Sbaglia quasi tutto).

Vecino 6,5. Molto bene in pressione, vicinissimo al gol, ma mezzo punto in meno per un ritardo inconcepibile in un assist nel primo tempo.

Brozovic 6. Amministra il gioco.

Borja Valero 6. Una bella imbeccata per Vecino. (Asamoah 5,5)

Biraghi 5. Punta poco l'uomo, crossa male, sbaglia diverse giocate. (D'Ambrosio s.v.)

Lautaro 5. Elettrico, ma stasera troppo impreciso. L'errore da due passi da Mirante grida vendetta.

Lukaku 4,5. Due errori colossali nel primo tempo.

All. Conte 7. Prepara bene la partita. annichilisce qualsiasi speranza di colpire della Roma, accelera il gioco rincorrendo il pallone come un raccatapalle. Gli manca solo il gol, che non può segnare lui.