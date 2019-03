Inter, ripartenza con la Spal. Lautaro top, Icardi non va a San Siro

Inter, due gol alla Spal per ripartire prima di Eintracht Francoforte e derby

L'Inter non fallisce in casa: batte 2-0 la Spal e si porta a 50 punti a meno uno dal Milan. I nerazzurri faticano con i ferraresi che resistono un tempo agli assalti dei padroni di casa ma poi centrano l'obiettivo in concomitanza con i festeggiamenti per i 111 anni di storia della squadra. Inter e Spal erano chiamate entrambe a riscattarsi dopo le ultime sconfitte contro Cagliari e Sampdoria, e soprattutto a mettere in cascina punti pesanti.

Inter-Spal, la cronaca della partita

La partita è tesa, nervosa, e nei primi minuti si contano già due ammoniti. Gagliardini per i padroni di casa, Missiroli per gli ospiti. Non succede nulla però fino alla mezz'ora quando Asamoah serve Lautaro che batte Viviano. L'esultanza però dura poco perché l'arbitro Calvarese, richiamato dal Var, nota un fallo di mano nello stop dell'attaccante argentino e annulla. Il primo tempo finisce così a reti inviolate. 'Nervi tesi' all'inizio della ripresa con la partita che non si sblocca e che conta tre ammoniti in 7 minuti: Felipe e Valoti per i ferraresi e Joao Mario per i nerazzurri. Il gol che allontana la crisi interista arriva solo al 70': assist in area di Lautaro per Politano che di sinistro batte Viviano con la decisiva deviazione di Bonifazi. Il Var conferma il gol. E nove minuti dopo i milanesi raddoppiano: tiro dalla distanza di Cedric, Gagliardini di destro ribadisce in porta. Nel finale i nerazzurri controllano senza patemi.

Inter-Spal, Icardi non va a San Siro. Ora Europa League e derby

Nel frattempo prosegue la guerra fredda tra Inter e Icardi, con il centravanti argentino che non si è presentato a San Siro per assistere alla partita. Beppe Marotta, in merito ha dichiarato: "Bisogna gestire le cose con intelligenza e buon senso usando bastone e carota. Se arrivassimo a chiedere i danni sarebbe un grandissimo fallimento. La quotidianità dell’Inter comunque va avanti. Bisogna essere tranquilli, usare bastone e carota. Le cose si risolvono con intelligenza e buon senso". Ora si avvicina una settimana fondamentale per la stagione dell'Inter, con la sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte e il derby col Milan.

Inter-Spal, top e flop

Lautaro è nettamente il migliore in campo della gara. L'argentino è autore di una prestazione totale. Viene incontro, dialoga coi compagni, si fa fare fallo, conclude in porta con pericolosità e segna anche un gol che gli viene annullato dopo il consulto col var. Politano risolve la gara con una bella giocata e dimostra che giovedì in Europa League può giocare da falso nove. Ingresso in campo positivo per Ranocchia, finalmente nel suo ruolo, sempre attento e concentrato. Male Candreva e Dalbert, bersagliati spesso dal pubblico.