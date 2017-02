INTER risponde a Elkann e alla Juventus: "Ognuno ha la propria storia"



"In risposta alle recenti dichiarazioni apparse sui media, il Club non comprende il motivo per cui Juventus FC continui a riferirsi all'Inter, mentre la nostra attenzione non è mai stata su di loro. Il fatto che ci sia sempre così grande attenzione attorno all'Inter è evidentemente la conferma dell'importanza del Club. Abbiamo, nei toni corretti e nelle sedi appropriate, cercato un confronto su quelle che riteniamo decisioni arbitrali discutibili in una partita importante per noi e per la Serie A. Il nostro pensiero oggi va però solo al futuro, consapevoli di aver fatto una buona gara a Torino nonostante la sconfitta. Ognuno ha la propria storia, noi abbiamo la nostra e ne siamo orgogliosi".



“È stupefacente la capacità dell'Inter di non saper perdere, nonostante dovrebbe averne l'abitudine. Io ero allo Stadium, è stata una bella partita, positiva anche da parte nerazzurra. Mi spiace che poi si debbano creare polemiche dopo una bella sfida che la Juve ha meritato di vincere giocando bene. La cosa importante è comprendere bene quello che succede in campo e riconoscere la sportività che la Juve ha sempre dimostrato di avere", le parole di John Elkann all’inaugurazione della mostra per i 150 anni del quotidiano “La Stampa” .