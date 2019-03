Inter, Suning: Icardi escluso dalla foto con sponsor, Wanda segue il Real

Inter: Icardi escluso dalla foto con nuovo sponsor

Inter e Icardi ancora ai ferri corti. L'ennesimo segnale della rottura arriva direttamente da Suning, nella locandina che sancisce la partnership commerciale con una società cinese specializzata in prodotti elettrici, infatti, è stata esclusa l'immagine dell'argentino. Tra i giocatori inseriti nella foto scelta per sponsorizzare l’accordo manca l'ex capitano che in passato era sempre stato utilizzato come testimonial per il mercato asiatico. Ci sono al suo posto: Skriniar, De Vrij, Handanovic, Lautaro Martinez e Perisic.

Zhang vedrà Icardi dopo il derby

Il patron Zhang vedrà Icardi in un confronto diretto solo dopo il derby, previsto per il prossimo 17 marzo. Con ogni probabilità quindi l'attaccante argentino non sarà a disposizione della squadra per almeno altre due settimane, saltando così la doppia sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte e i confronti di campionato contro la Spal e il Milan. Intanto la moglie agente, Wanda Nara, ha cominciato a seguire il Real Madrid sui Social, forse un altro segnale verso l'addio definitivo del marito dall'Inter.