Inter vince a Brescia. Conte: "Strano 7 partite in 20 giorni". E a Marotta...

Inter vince a Brescia. Conte: "Strano 7 partite in 20 giorni"

"Abbiamo sette partite in venti giorni, si tratta di un'anomalia perche' non ho visto altre squadre scendere in campo cosi' tante volte e mi e' sembrato molto strano. C'e' il rischio che qualcuno si faccia male, sono preoccupato", ha detto Antonio Conte nel post partita di Brescia-Inter 1-2. Lautaro e Lukaku regalano il successo al tecnico nerazzurro non felice degli ultimi numerosi impegni in poco tempo: "Parlare della partita e' difficile perche' e' la quarta partita in nove giorni - ha spiegato Conte ai microfoni di Sky Sport - Continuano a giocare i soliti giocatori, i ragazzi hanno fatto una fatica incredibile e bisogna ringraziarli per lo spirito. Mi prendo i tre punti, aldila' della prestazione". Nonostante la sofferenza nella ripresa, Conte e' soddisfatto della squadra: "Vincere la partita a Brescia dove altre squadre hanno sofferto non e' facile - ha spiegato - Mi piacerebbe avere piu' tempo a disposizione per preparare la squadra. Oggi bisogna fare i complimenti a Corini perche' ha fatto bene l'anno scorso e sta facendo bene quest'anno. Gli auguro il meglio perche' e' stato un mio compagno di squadra".

INTER, ANTONIO CONTE: "NON DEVO ESSERE RASSICURATO DA MAROTTA. 4 MESI NEL PIANETA INTER, INIZIO A CAPIRE COSE CHE A GIUGNO NON SAPEVO"

“Rasserenato da Marotta? Io non devo essere rassicurato, ma bisogna sempre fare tesoro di quello che capita durante il percorso. Sono 4 mesi che sono nel pianeta Inter e inizio a capire cose che a giugno non sapevo. Dobbiamo migliorare ed evitare questo tipo di situazioni. Stiamo spingendo la macchina al massimo dei giri. La classifica è lì, ma non deve farci chiudere gli occhi e farci pensare che è tutto ok. Dobbiamo essere onesti per iniziare un percorso e fare bene per il futuro. Queste sono vittorie sofferte, con la macchina spinta al massimo dei giri. Bravi i ragazzi”, ha detto Antonio Conte. Primo posto momentaneo per l'Inter: "La classifica e' buona ma non dobbiamo appagarci. Dobbiamo sempre migliorare e queste vittorie sofferte sono importanti. La squadra sta giocando una stagione finora oltre le aspettative, ora i ragazzi hanno bisogno di riposare", ha concluso Conte, che ha dato alla squadra, domani, una giornata di riposo.

INTER, MAROTTA "PRONTI A COGLIERE OPPORTUNITÀ A GENNAIO"

"La preoccupazione di Antonio Conte e' giusta e legittima ed e' condivisa da tutti noi". L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, si schiera con il mister nerazzurro, che ha piu' volte 'invocato' un intervento del club nella sessione invernale del mercato. "Quest'anno e' iniziato un nuovo ciclo, che deve avere un percorso graduale di crescita per arrivare poi ad obiettivi sicuramente piu' importanti - ha spiegato il dirigente nerazzurro a Sky - Ci sono delle difficolta', dobbiamo superarle, c'e' una compressione di appuntamenti, ma il fatto importante e' che partecipiamo con orgoglio a tre competizioni. La Champions e' motivo di grande soddisfazione, la dobbiamo gestire. Quindi le difficolta' dell'allenatore sono queste, ma noi valutiamo e vedremo cosa succedera' a gennaio nell'ambito di un mercato che offrira' sicuramente poco, ma le opportunita' sicuramente siamo pronti a coglierle".