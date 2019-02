Inter, Zanetti: "Icardi? Serve confronto e chiarimento con il gruppo"

Inter, Zanetti: "Icardi? Serve confronto in spogliatoio e chiarimento con il gruppo"

"Quando ci sono problemi nello spogliatoio bisogna confrontarsi solo all'interno dello stesso. Se ci sono i presupposti e la buona volontà da parte di tutti questa è una buona opportunità per fare un gruppo più forte. Bisogna accantonare tutto quello che è successo e porre le condizioni per vincere". Lo dice il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, mandando un messaggio a Mauro Icardi e al resto del gruppo nerazzurro. "Un confronto di Icardi con i compagni è imprescindibile? Mi dispiace la situazione che si è creata, ma sono loro che fanno parte di questo gruppo e sono loro a dover chiarire quello che c'è da chiarire, sempre pensando al bene della squadra -evidenzia Zanetti ai microfoni di Sky-. Tutti i giocatori sono importanti ma nessuno è più importante della squadra, se si pensa così tutto si può risolvere"

A chi domanda se ci sia ancora la possibilità che Icardi torni capitano dell'Inter, dopo la decisione di affidare la fascia ad Handanovic, Zanetti risponde: "La decisione presa è stata approfondita, si è studiato bene quello che c'era da capire. Se ho parlato con Icardi? Si è parlato fin troppo, io ancora non ho parlato con Mauro. Bisogna far passare un po' di tempo per capire bene le sensazioni di tutti". "Loro si devono chiarire perché questa è una questione di gruppo", aggiunge il vicepresidente nerazzurro riferendosi ai problemi all'interno della squadra. "Dopodiché io non ho nessun problema a parlarci, sempre pensando al bene dell'Inter. La fascia -fa notare l'ex capitano nerazzurro- è una cosa importantissima, significa essere sempre tra i tuoi compagni perché poi ti rispettano per quello che fai dentro e fuori dal campo, bisogna rispettarla".

INTER, ZANETTI, 'EINTRACHT RIVALE DURO, SPERO ICARDI IN CAMPO'

"Giocare la seconda partita in casa può essere un bene, ma affrontiamo una squadra tedesca che è sempre difficile da battere. Ci dobbiamo preparare nel migliore dei modi. L'Inter deve sempre cercare di arriuvare in fondo in ogni competizione, è anche vero che ci sono altre squadre attrezzate ma noi ci proveremo e ci sono i presupposti per fare bene". Lo dice Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, commentando l'esito del sorteggio degli ottavi di Europa League dove i nerazzurri affronteranno l'Eintracht Francoforte. "Icardi sarà in campo contro l'Eintracht? Icardi continua a essere un giocatore importante per noi, speriamo ci possa essere perché può aiutare la squadra", risponde Zanetti ai microfoni di Sky. "L'Eintracht -aggiunge- è un avversario duro da battere, l'Inter è cresciuta tantissimo nelle ultime partite e speriamo di continuare a crescere perché solo così possiamo ambire a passare il turno. Ora dobbiamo concentrarci su quello che arriverà, sono tutte partite importanti. Speriamo di arrivare in fondo in Europa League, perché vedo che la squadra ci tiene tantissimo".