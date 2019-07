Inter, Zhang non cambia idea su Icardi: "Nessun ripensamento"

Inter, Zhang chiude a Icardi: 'Nessun ripensamento, troveremo una buona soluzione per lui'. Il presidente del club nerazzurro si confessa al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole.

INTER. ZHANG "RICAVI POSSONO SUPERARE MILIARDO DI EURO"

"Come mi sento quando mi ripetono che sono il piu' giovane presidente della storia dell'Inter? Si', me lo dicono spesso, ma non ci penso troppo. L'eta' non dovrebbe essere uno svantaggio, anzi il contrario. Significa avere piu' energia, piu' tempo per imparare, per migliorare e per cambiare. Una cosa che nell'industria del calcio manca. Se penso a altri settori o a cio' che accade in Cina o negli Stati Uniti, la gente che ha la mia eta' gestisce societa' che valgono miliardi. Persone come Mark Zuckerberg o Elon Musk sono partite anche prima di me, mio padre ha iniziato alla mia stessa eta'. Chissa', forse uno dei motivi per cui l'industria del football non sta crescendo cosi' velocemente come dovrebbe e' proprio perche' manca della gente giovane". Cosi', in un'intervista pubblicata oggi sulle pagine de "Il Corriere della Sera", il presidente dell'Inter Steven Zhang, figlio 27enne del fondatore del gruppo Suning, Jindong.

"L'Inter e' un'attivita' piccola all'interno di Suning ma allo stesso tempo e' una responsabilita' enorme - prosegue il numero uno del club nerazzurro - All'inizio della nostra operazione forse non l'abbiamo realizzato del tutto. E' un club di football, ma e' anche un'anima e un marchio, a cui la gente dedica molte delle sue energie. Dopo questi due o tre anni di lavoro ora pero' si puo' vedere che siamo una societa' solida, un club, un team forte anche sul campo. Abbiamo un ottimo coach, ottimi giocatori e la societa' ha il doppio delle persone che ci lavorano, una cosa che non si poteva immaginare fino a poco tempo fa. Cosa rappresenta l'Inter per Suning? Moltissimo. Nell'area sport-entertainment, ad esempio, e' un grande asset. In Cina siamo la piu' grande piattaforma televisiva online per il calcio, e trasmettiamo tutti i piu' importanti campionati europei. Avere l'Inter in Europa permette a molte aziende o a molti club di conoscerci meglio e di darci fiducia, o all'Uefa di affidarci Champions e Europa League. Al mondo delle aziende e a chi deve vendere prodotti italiani o europei fa conoscere Suning. L'Inter diventa un link e un ponte per entrambi fondamentale". Si dice che il fatturato, nel business del calcio, e' l'unica cosa che conta se si vogliono raggiungere risultati sportivi: "Intanto ritengo corretta la filosofia del fair play finanziario e penso che vada nella giusta direzione per l'industria dello sport e anche per i club come il nostro. Ma alla fine la squadra che vince non e' sempre quella che ha i ricavi maggiori. E questa e' la parte divertente di questo sport. E' anche vero pero' che alla fine i club con i ricavi maggiori hanno piu' possibilita' e piu' flessibilita' per prendere le decisioni che servono per cambiare e migliorare. Una delle cose piu' dirette, ovviamente, riguarda la compravendita dei giocatori".

L'Inter ha ricavi per 350 milioni di euro, come colmare il divario con i primi della classe, che si avvicinano al miliardo? "Il gap era ancora piu' grande tre anni fa. Annullarlo sara' un processo lungo, ma il target di un club come l'Inter deve essere anche di superare quota un miliardo, una cosa possibile lavorando su stadio, sponsor, diritti televisivi in Italia e in Europa. Per questo siamo partiti costruendo un ottimo team di manager e con forti investimenti, cosa impensabile fino a poco tempo fa".

L'Inter e' impegnata con il Milan per un nuovo San Siro, ma in Europa tutti i piu' grandi club hanno un loro stadio di proprieta': "Storicamente Milan e Inter hanno condiviso lo stadio, ed economicamente parlando e' stata una grande scelta in termini di costi e di utilizzo. La cosa funziona sia finanziariamente, sia per i tifosi e sia dal punto di vista delle prospettive del marchio. Ecco perche' non ci separiamo e lavoriamo insieme per il nuovo progetto. Anche in futuro? Certo, ci servono condizioni sempre migliori per lo stadio e se non ci troveremo d'accordo penseremo a nuove possibilita'. Ma al momento vogliamo stare insieme". Impossibile evitare di parlare della questione Icardi: "E' un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui. Ripensamenti visto che abbiamo bisogno di attaccanti? No".

Zhang, infine, non firmerebbe oggi per arrivare alle ultime giornate di campionato in lotta per lo scudetto e per passare il primo turno di Champions: "L'obiettivo per l'Inter e' sempre quello di vincere tutte le partite. Alla fine non sono sicuro di riuscire a farlo, ma non firmerei un accordo cosi'".