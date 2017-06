Inzaghi: offerta da ct dell'Albania per il post De Biasi



Pippo Inzaghi è corteggiato dall'Albania che è pronta a offrirgli il ruolo di commissario tecnico al posto di Gianni De Biasi (che si è dimesso il 14 giugno). L'allenatore del Venezia ha conquistato la promozione in Serie B e in questi giorni è a Formentera in vacanza con la famiglia. Pippo sta riflettendo sulla ripresa.



Inzaghi: offerta da ct dell'Albania per il post De Biasi - Contatti con Tullio Tinti



Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese considera Inzaghi il suo primo nome nella lista e ha contatto Tullio Tinti, agente dell'ex centravanti del Milan. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nel caso in cui Pippo accettasse vorrebbe portare in blocco il proprio staff composto da otto collaboratori.



Inzaghi: offerta da ct dell'Albania o serie B con il Venezia



Venezia in serie B o ct dell'Albania? Il dilemma di Pippo Inzaghi che nel secondo caso il 9 ottobre si troverebbe di fronte l'Italia di Ventura nell'ultimo match delle qualificazioni a Russia 2018.