Isola dei Famosi 2017, Dayane Mello, nomination e topless-fuori di seno

Isola dei Famosi 2017: Dayane Mello, nomination e fuori di seno



Dayane Mello va fuori di seno al primo gioco-ricompensa. Nella Prova Primitiva si vincevano delle stuoie, ma il piatto forte è stato il topless involontariop della splendida naufraga brasiliana che ha scaldato l'Isola dei Famosi e i telespettatori di Canale 5.



ISOLA DEI FAMOSI, DAYANE MELLO E SAMANTHA DE GRENET IN NOMINATION



Primo turno di nomination per il gruppo. Gli 'evoluti' votano compatti Dayane Mello. I 'non evoluti' anche loro votano la modella brasiliana, tranne Raz De Gan che vota Samantha De Grenet. Dayane Mello in nomination con 8 voti e Samantha De Grenet con 3. Le due passeranno la settimana nell'isola dei primitivi. Le stuoie le vincono Nancy Coppola, Malena, Samantha De Grenet e Eva Grimaldi.