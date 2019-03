Isola dei famosi 2019, ARIADNA VS SOLEIL. Eliminazione lampo e nomination. Isola dei Famosi 2019 news

ISOLA DEI FAMOSI NEWS NEWS DELLA PUNTATA PRIMA DELLA DIRETTA



ISOLA DEI FAMOSI 2019 NOMINATION PER TUTTI I NAUFRAGHI. Isola dei Famosi 2019 news

Lunedì 11 marzo, in prima serata su Canale 5, nono appuntamento con L’Isola dei Famosi 2019 il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Non mancheranno le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band. In collegamento dall’Honduras ci sarà Alvin. È stata una settimana turbolenta sull’”Isola dei famosi” tra ritiri e discussioni. Annullato il televoto, dopo il ritiro di Ghezzal, tutti i naufraghi finiranno in nomination. Il destino dei concorrenti infatti passerà al vaglio del pubblico – che esprimerà le sue proferenze attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS - e uno di loro dovrà abbandonare la Palapa immediatamente.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, SOLEIL SORGE' VS ARIADNA ROMERO. Isola dei Famosi 2019 news

Continua la rivalità tra Soliel Sorgé e Ariadna Romero non solo nella quotidianità del reality ma anche nella prova leader che vedrà le protagoniste l’una contro l’altra. Tra le due donne ci sarà una sfida senza esclusione di colpi e solo una la spunterà. Arrivano in studio Jeremias Rodriguez e Jo Squillo.

Isola dei famosi 2019. Ghezzal si ritira per motivi personali. Isola dei Famosi 2019 news

Dopo Jo Squillo, che ha abbandonato l'Isola dei famosi 2019 per un infortunio, si ritira anche Ghezzal, che ha deciso nelle ultime ore di interrompere la sua avventura perché la nostalgia della famiglia, verso cui ha espresso da sempre un fortissimo legame, era diventata troppo forte per poter proseguire. Per questo motivo il televoto è stato annullato.

Isola dei famosi 2019, JO SQUILLO ABBANDONA: ECCO PERCHE'. Isola dei Famosi 2019 news

La leader della settimana sull'sola dei Famosi 2019, Soleil Sorgè, viene convocata nel Covo dei Pirati dove l'attende un videomessaggio di Jo Squillo che nelle scorse ore aveva lasciato momentaneamente l’'Isola per sottoporsi a degli accertamenti medici. Nel video Jo Squillo informa Soleil che dovrà lasciare il reality di Canale 5 proprio a causa di un lieve infortunio rimediato sull’Isola. Jo Squillo manda un saluto a tutti i naufraghi, per ognuno di loro ha un piccolo pensiero a partire da Stefano Bettarini che: “Mi ha insegnato ad essere sempre aperta a nuovi incontri”, a Soleil: “La tua forza deve arrivare dai sogni, non dalla prepotenza” e infine per Sarah Altobello che è stata “La compagna più leale e simpatica sull’Isola”. Tutti i naufraghi sono dispiaciuti per l'abbandono di Jo Squillo, la più provata è Sarah Altobello che aveva stretto con Jo un rapporto sincero e spensierato: “Per me Jo è un’amica e sorella, io facevo l’Isola anche grazie a lei”. L’Isola dei Famosi 2019 perde una delle sue naufraghe più sagge e combattenti.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, CORONA, 'CON FOGLI HO FATTO LA COSA PEGGIORE DELLA MIA VITA'

"Con Riccardo Fogli penso di aver fatto la cosa peggiore della mia vita, è stato il punto più basso della mia carriera. Mi sento una persona cattiva e sono pronto a prendermi le mie responsabilità". Così Fabrizio Corona durante la conferenza stampa organizzata a Milano per "fare chiarezza su quello che è successo in questi giorni". "Se Riccardo Fogli si fosse comportato come aveva già fatto, sorridendo - spiega Corona- non sarebbe successo nulla, ma non è stato così, ha avuto la sua umanità e si è messo a piangere in una maniera straziante". Il pianto era "profondo, un pianto di sentimenti, di una persona ferita che stava male e che si sentiva impotente di fronte a qualcosa per cui non poteva fare nulla, di fronte a milioni di telespettatori, in diretta". "Ecco -ammette Corona- io mi sono immedesimato in lui e ho provato le stesse sensazioni di quando ero in galera". Quel pianto "non mi ha fatto dormire per tre giorni; mi sono detto che sono stato cattivo, ho ferito una persona che non lo meritava, non bisogna fare del male gratuito alle persone". "Io -prosegue Corona- ho sbagliato e gli chiedo scusa perché quello che ho fatto non doveva assolutamente essere fatto". Dal punto di vista umano "mi sento una merda". Il caso di Fogli "è stato il punto più basso della mia carriera. Penso di aver fatto la cosa peggiore della mia vita, mi sento una persona cattiva e sono pronto a prendermi le mie responsabilità". Certo è, conclude, che "se la notizia o il video fossero stati fatti da qualcun altro, non avrebbero avuto lo stesso impatto", e "siccome quando ci metto la faccia io le cose vengono amplificate al 700%, la prossima volta le notizie le darò sempre, ma prima di fare qualsiasi cosa di questo tipo dovrò riflettere di più e non metterci la faccia in televisione, perché altrimenti succede un casino".

ISOLA DEI FAMOSI 2019, CORONA, 'VIDEOMESSAGGIO A RICCARDO FOGLI CORRETTO DA PUNTO DI VISTA LAVORATIVO'

Il videomessaggio di Fabrizio Corona, tramesso nella puntata di lunedì scorso dell'Isola dei Famosi 2019, "è stato giusto dal punto di vista lavorativo". Lo afferma lo stesso ex fotografo dei Vip, durante la conferenza stampa organizzata a Milano dopo il caso che ha visto protagonista Riccardo Fogli. "Dal punto di vista umano - spiega Corona - ho sbagliato e prima di rifare cose di questo tipo dovrò riflettere di più; ma dal punto di vista lavorativo, è stata la risposta ad una accusa e quindi è stato giusto". "Oggi - osserva - leggo sui giornali che due giornalisti, Renato Franco e Aldo Grasso, mi chiedono a che titolo l'ho fatto: per me è stato rispondere a una accusa su una notizia data dal sito del quale sono responsabile. Il titolo ce l'avevo ed era giustificato". E poi "se questa cosa non fosse successa a Riccardo Fogli, il cantante dei Pooh, il cantante dei sentimenti, un uomo di una certa età, che si è messo a piangere in maniera straziante, non sarebbe successo niente". Del resto, "a me dispiace, ma se a 70 anni decidi di metterti in gioco in un reality, devi anche mettere in conto che una cosa del genere può succedere".

Isola dei famosi 2019: Riccardo Fogli vincitore davanti a Marina La Rosa? ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Riccardo Fogli è stato protagonista, suo malgrado, dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2019, e conquista la solidarietà del pubblico. Anche i bookmaker sono dalla sua parte: il cantante, riporta Agipronews, balza in cima alla lavagna del vincente di Stanleybet.it a 3,50, scavalcando Marina La Rosa, ora a 6,50 alle spalle di Jo Squillo (a 5,50) e di Kaspar Capparoni (a 6 volte la scommessa, come Paolo Brosio). La categoria "altro", che comprende la leader della settimana Soleil Sorgè, Stefano Bettarini e Ariadna Romero, si gioca a 5,00. A 10,00 il successo di Sarah Altobello o di Aaron Nielsen, in nomination insieme a Luca Vismara e a Abdelkader Ghezzal, ultimi sul tabellone a 15 volte la posta

Isola dei famosi 2019: caso Corona-Fogli, Mediaset: lascia il capoprogetto dell'Isola

"A seguito delle circostanze che nell'ultima puntata dell''Isola dei famosi' hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l'uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato". Lo riferisce in una nota Mediaset.

Isola dei famosi 2019, Soleil piange senza Jeremias: "Era la nostra luna di miele" Isola dei Famosi 2019 news

L'eliminazione di Jeremias nell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2019 cambia gli equilibri tra i naufraghi. Per Solei Sorge è un brutto colpo. La leader della settimana sente la mancanza del fratello di Belen e Cecilia. E questa volta sbarca sull'Isla Bonita senza di lui: "Rimanere qui senza Jeremias è difficile, era la nostra luna di miele, la nostra isola felice e sarà diverso...". Soleil ha scelto di portare con se Riccardo Fogli, che era diventato amico di Jeremias. "Non è proprio la stessa sensazione delle altre due volte però sono comunque felice di essere qui". Soleil mostra l'Isla Bonita a Riccardo Fogli e ricorda i luoghi condivisi con Jeremias. Una sensazione di malinconia che porta un po' di lacrime nella concorrente dell'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2019, Mihajlovic accoglie le figlie: lacrime e commozione. Isola dei Famosi 2019 news

Sinisa Mihajlovic fa una sorpresa alle figlie Virginia e Vicktorja ed entra nello studio dell'Isola dei Famosi 2019. L’allenatore del Bologna arriva di soppiatto alle loro spalle, abbracciandole entrambe. Momenti di commozione. Sinisa racconta: “Io ho detto loro che due cose non dovevano fare: litigare tra loro e abbandonare. All’inizio ero contrario e non mi piaceva l’idea, poi parlando con mia moglie e altra gente ho capito che era un’esperienza che dovevano provare. Loro sono comunque cresciute con tutto, quindi lì era come crescere per strada e speravo che uscisse di loro l’immagine di due ragazze per bene, oneste, sincere e leali”.

Isola dei Famosi 2019, JEREMIAS OUT. NOMINATION. Isola dei Famosi 2019 news

Isola dei Famosi 2019 all'ottava puntata piena di emozioni. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi porta un'eliminazione clamorosa: nel televoto tra Luca Vismara, Marina La Rosa e Jeremias Rodriguez a uscire è l'argentino (Soleil abbattuta, Riccardo Fogli triste per il verdetto non trattiene le lacrime). Il fratello di Belen e Cecilia perde anche televoto lampo sull'Isola che non c'è con Kaspar Capparoni (Stefano Bettarini era immune) e abbandona l'Isola. Nuove nomination: Ghezzal, Aaron Nielsen e Luca Vismara. Soleil perde Jeremias con cui è nata una storia in questa edizione dell'isola dei Famosi, ma resta leader del gruppo battendo Marco Maddaloni nella prova dell'Uomo vitruviano. Confronto molto duro tra Marina La Rosa e Stefano Bettarini: i due naufraghi faccia a faccia parlano di nomination, strategie e rapporti tra naufraghi.

Isola dei Famosi 2019 nessun finalista: il Cocco d'oro dice no. Isola dei Famosi 2019 news

Era stato annunciato: chi avesse trovato il cocco d'oro sarebbe stata finalista dell'Isola dei Famosi 2019 con cinque puntate d'anticipo. In lizza i cinque ex leader. 30 chiavi attaccate ad altrettante boe in mezzo al mare: una sola apre il forziere con dentro il cocco d'oro. La chiave di Ghezzal non funziona, stesso discorso per quella di Soleil. Disco rosso anche per Marina La Rosa e così pure per Maddaloni e Brosio. Nessuno in finale.

Isola dei famosi 2019 nomination Ghezzal, Aaron Nielsen e Luca Vismara. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Nomination palesi nell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2019. Paolo Brosio nomina Ghezzal e anche Marina La Rosa. Ariadna Romero vota Aaron NIelsen. Ghezzal punta su Luca Vismara, Riccardo Fogli nomina Marina La Rosa. Jo Squillo dice Aaron Nielsen. Idem Sarah Altobello. Marco Maddaloni nomina Luca Vismara. Aaron Nielsen restituisce la nomination a Jo Squillo. E Luca Vismara fa la stessa cosa con Ghezzal. Aaron Nielsen e Ghezzal sono i nominati del gruppo Soleil da leader della settimana decide il terzo naufrago al televoto: Luca Vismara. E portare con sé sulla Isla Bonita Riccardo Fogli.

ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS DELLA SETTIMANA PRIMA DELLA PUNTATA

Isola dei Famosi 2019, primo finalista chi trova il cocco d'oro? Isola dei Famosi 2019 news

Lunedì 4 marzo, in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2019, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Non mancheranno le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band. In collegamento dall’Honduras ci sarà Alvin. Una bella sorpresa per il gruppo dei naufraghi di questa Isola dei Famosi 2019: uno di loro potrà aggiudicarsi un posto in finale, con cinque puntate di anticipo. Non sarà un’impresa semplice, i naufraghi dovranno cimentarsi in una prova rocambolesca per trovare in diretta il Cocco d’Oro e solo chi dimostrerà di avere forza di volontà e tenacia conquisterà la finale. Due importanti confronti vis à vis potrebbero rimettere in discussione gli equilibri sull’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2019, Stefano Bettarini e Kaspar in Palapa: confronto con i naufraghi. Isola dei Famosi 2019 news

Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni hanno la possibilità di tornare in Palapa e affrontare i compagni di questa Isola dei Famosi che hanno più volte definito “cannibali”. Come si comporterà Stefano con la sua “carnefice” Marina La Rosa? E Kaspar riuscirà a dire tutto quello che pensa a Marco Maddaloni, Aaron Nielsen e Ghezzal?

Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé sempre più innamorati. Isola dei Famosi 2019 news

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé sempre più innamorati e isolati. La coppia contro tutti. Luca Vismara e Marina La Rosa i loro peggiori nemici, chissà con chi si schiererà il pubblico da casa visto che Vismara e La Rosa sono in nomination proprio con Jeremias.

Isola dei famosi 2019 nomination Luca Vismara, Jeremias Rodriguez e Marina La Rosa. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Isola dei Famosi 2019, JEREMIAS: PASSIONE CON SOLEIL E PACE CON BROSIO. Isola dei Famosi 2019 news

Soleil e Jeremias vivono momenti di passione sull'Isola dei Famosi 2019. L'amore tra i due naufraghi è sempre più forte. La leader della settimana porta il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez sull'Isla Bonita. "Tornare qui è sempre una gioia, non vedevo l’ora", dice l'ex corteggiatrice. "Una fortuna incredibile tornare due volte su questo paradiso e con la persona che mi sta rendendo felice..." le parole di Jeremias. Che bacia Soleil Sorge e le sussurra all'orecchio "Te quiero". Al ritorno su Playa Uva quindi Jeremias e Soleil trovano una bella accoglienza degli altri naufraghi. “Che bello, come l’altra volta il ricevimento! Che bello, ragazzi. Tutti che ci aspettavano!”, le parole dei due innamorati. Marco Maddaloni è il primo ad abbracciare la coppia seguito da Riccardo Fogli, che salta a cavalcioni su Jeremias. Quindi Paolo Brosio. Scoppia la pace sull'Isola dei Famosi 2019 tra Brosio e Jeremias. L'argentino infatti dopo si dirige verso la capanna e si scusa con il naufrago per i suoi modi, stringergli la mano. “Mi ha fatto molto piacere perché è venuto e mi ha porta la sua mano. Questo mi basta e mi avanza.” commenta Paolo Brosio in un confessionale.

Jeremias e Soleil (Isola dei Famosi 2019)



Isola dei Famosi 2019, Jo Squillo e Marina La Rosa torneranno amiche? Isola dei Famosi 2019 news

I temi della settimana che porta all'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2019? Tantissimi ovviamente. Due particolarmente interessanti. Intanto Jo Squillo e Marina La Rosa: amiche subito poi le incomprensioni (secondo Jo Squillo, l'ex Grande Fratello avrebbe agito di strategia nel meccanismo del domino della scorsa settimana non salvandola dalla possibile nomination e tradendo la loro amicizia). "Chiarimenti, liti e di nuovo chiarimenti. Jo e Marina riusciranno a trovare un loro equilibrio?", si legge sulla pagina Instagram dell'Isola dei Famosi. I prossimi giorni diranno la verità.

Isola dei Famosi 2019, Ariadna-Soleil: nasce un'alleanza? Isola dei Famosi 2019 news

E poi Ariadna Romero e Soleil Sorgè: nascerà un'amicizia o un'allenza sull'Isola dei Famosi? La diretta di mercoledì ha mostrato un segno di pace tra le due bellissime naufraghe. Al termine della prova ricompensa, Soleil Sorge e Ariadna Romero si sono strette in un fortissimo abbraccio. Dopo la fortissima discussione dei giorni scorsi, le ragazze sono state accoppiate dalla produzione per lo svolgimento della prova e hanno mostrato affiatamento. Sarà la fine della guerra e l'inizio di una nuova pace che potrebbe anche cambiare gli equilibri sull'Isola dei Famosi 2019? Anche qui non resta che attendere gli eventi...

Isola dei Famosi 2019, ALVIN bacchetta BROSIO. Isola dei Famosi 2019 news

Puntata complicata per Alvin durante la diretta dell'Isola dei Famosi. L'inviato del reality di Canale 5 spiega ai naufraghi le regole del gioco, ma nessuno capisce bene. Alvin costretto perfino a mimare il gioco per far capire ai concorrenti cosa devono fare. Ma i vip sembrano un po' una scolaresca indisciplinata e continuano a spostarsi non tenendo la posizione giusta. La spiegazione della prova va per le lunghe e Alessia Marcuzzi in studio si siede in terra chiedendo ad Alvin di fare in fretta. Nulla. Alvin si sgola, manessuno lo ascolta: «Non è possibile, i miei figli mi ascoltano di più. Siamo in diretta, ci sono dei tempi», sbotta l'inviato dell'Isola dei Famosi. «Devi stare al tuo posto», dice poi a Paolo Brosio. La regia stacca, mentre Alvin continua a rimproverare i naufraghi.

Isola dei Famosi 2019, SORELLE MIHAJLOVIC OUT. NOMINATION E... Isola dei Famosi 2019 news

La settima puntata dell'Isola dei famosi 2019 vede l'eliminazione delle sorelle Mihajlovic, Viktorija e Virginia, che abbandonano le spiagge dell’Honduras dopo il televoto. In nomination Luca Vismara, Jeremias Rodriguez e Marina La Rosa. Dalla prossima settimana, il reality di Canale 5 tornerà al suo giorno classico, il lunedì.

Isola dei Famosi 2019, SORELLE MIHAJLOVIC ELIMINATE E DICONO NO ALL'ISOLA CHE NON C'E'. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Le sorelle Mihajlovic, Viktorija e Virginia elimante dal televoto dell'Isola dei Famosi 2019 con il 52% delle preferenze.. Insieme a loro, erano a rischio Luca Vismara e Riccardo Fogli. Dopo il televoto le figlie di Sinisa Mihajlovic sono state portare sull'Isola che non c'è dove hanno trovato Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. Alessia Marcuzzi ha fatto la fatidica domanda: “Volete restare sull’Isola che non c’è?”. In coro le Mihajlovic hanno risposto di no. “Non provo nemmeno a convincervi”, ha detto la conduttrice del reality di Canale 5. Abbiamo deciso di tornare a casa” ha detto la bionda Viktorjia MIhajlovic. “È stato un mese molto bello, siamo orgogliose di noi”. La mora Virginia ha aggiunto: “Adesso, però, sentiamo il bisogno di tornare a casa”.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, SOLEIL VV ARIADNA. JEREMIAS RODRIGUEZ VS PAOLO BROSIO. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Sull'Isola dei Famosi non c'è solo lo scontro tra Soleil e Ariadna Romero (Marina La Rosa e Jo Squillo stanno con la modella cubana). Jeremias Rodriguez ha cercato di tenere una posizione di mediazione: da un lato provando a difendere Soleil con cui è nato un flirt e dall'altro cercando di tenere buoni i rapporti con i naufraghi. Ma le divergenze tra le due fazioni sono sempre più forti e il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez si è avvicinato sempre più a Solei con la decisione di non raccogliere più lumache per tutti, conservandole solo per sé e Soleil. E proprio le lumache fanno scoppiare una lite tra Jeremias e Paolo Brosio. Il naufrago argentino accusa allora Brosio di darsi da fare solo davanti alle telecamere. Marina La Rosa difende Brosio: "È l'unico che ha dato la mano in segno di pace a Soleil e Jeremias. Ma loro sono insopportabili".

ISOLA DEI FAMOSI 2019, JO SQUILLO E MARINA LA ROSA: IL CASO. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Jo Squillo e Marina La Rosa avevano creato un'amicizia sull'Isola dei Famosi 2019. L'ex Grande Fratello nella sesta puntata però l'aveva inaspettatamente nominata. Proprio Jo Squillo che era stata definita spesso come una sorella. Questa scelta ha ferito la cantante, spiazzando tutti. Marina La Rosa si è giustificata raccontando di non aver apprezzato l'incoerenza dimostrata da Jo sulla questione Soleil. Stefano Bettarini in un video si è detto molto dispiaciuto per aver visto la delusione negli occhi di Jo Squillo dopo il mancato salvataggio da parte di Marina La Rosa. L'ex calciatore avverte la showgirl: "Attenta, ti sei messa vicino alla persona che gioca più di tutti lì dentro".

ISOLA DEI FAMOSI 2019, SOLEIL LEADER DELLA SETTIMANA. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Soleil Sorgè e Aaron Nielsen si contendono il titolo di leader della settimana sull'Isola dei Famosi 2019 sfidandosi alla prova del fuoco. I naufraghi si devono schierare con quello che ritengono il probabile vincitore. Ariadna Romero, Marco Maddaloni, Jeremias Rodriguez e Riccardo Fogli puntano su Soleil. E lei vince duello lunghissimo. E' la nuova leader della settimana.

Isola dei famosi 2019 nomination Luca Vismara, Jeremias Rodriguez e Marina La Rosa. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Le nomination dell'Isola dei Famosi 2019 questa settimana sono tutte palesi. Soleil Sorge è immune perchè è la leader. Jo Squillo, Jeremias Rodriguez, Ghezzal e Marco Maddaloni nominano Luca Vismara. Sarah Altobello e Luca Vismara fanno il nome di Ghezzal. Marina La Rosa, Paolo Brosio e Aaron Nielsen puntano su Jeremias Rodriguez. Riccardo Foglia restituisce il voto ad Ariadna (La Romero lo aveva nominato nella sesta puntata dell'Isola dei Famosi). I nominati del gruppo sono Luca Vismara e Jeremias Rodriguez. La leader del gruppo, Soleil manda in nomination Marina La Rosa. Tre naufraghi per una eliminazione: il verdetto lunedì 4 marzo nell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi.

ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS DELLA SETTIMANA PRIMA DELLA PUNTATA

Isola dei Famosi 2019, SORELLE MIHAJLOVIC VOGLIONO ABBANDONARE. NOMINATION! Isola dei Famosi 2019 news

Isola dei Famosi 2019, le sorelle Mihajlovic sempre più convinte di abbandonare il reality di Canale 5. Le due naufraghe si sono confrontate con gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi, dicendo di sentire il bisogno di tornare a casa. Viktorija e Virginia Mihajlovic sono in nomination e non sarebbero così tristi se dovessero essere eliminate. Le due ragazze hanno rivelato a Marina La Rosa di aver preso parte al reality non per vincere, ma per fare un’esperienza diversa, che però ora sentono avviarsi verso la conclusione. Virginia Mihajlovic è scoppiata a piangere, in preda alla nostalgia e alla voglia di lasciare l’Honduras. “Voglio tornare dalla mia famiglia” ha detto fra le lacrime a Marina La Rosa. Viktorija Mihajlovic sembra pensarla allo stesso modo. “Quando sei in nomination e sai che entro 10 giorni rivedrai i tuoi genitori, l’idea è concreta e la voglia di uscire aumenta – ha spiegato Viktorija -. Io e mia sorella non ci troviamo con la maggior parte delle persone che stanno qui, non ci importa delle strategie. Sì, è venuto il momento di tornare a casa”.

Isola dei Famosi 2019, ARIADNA E GHEZZAL MOLTO VICINI SULL'ISLA BONITA. Isola dei Famosi 2019 news

L’Isola dei Famosi 2019 al settimo appuntamento: mercoledì 27 febbraio, in prima serata su Canale 5 torna il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Non mancheranno le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band. In collegamento dall’Honduras ci sarà Alvin. Se la storia d’amore tra la Sorgé e Jeremias Rodriguez sembra procedere a gonfie vele, l’Isola dei Famosi 2019 potrebbe dare vita a un’altra coppia: quella composta da Ariadna Romero e l’ex bomber Ghezzal. Sull’”Isla Bonita” i due si sono molto avvicinati. “Dopo questo piatto, ti sposo!” ha esclamato scherzosamente Ghezzal durante una cena a lume di candela con la bellissima modella e attrice cubana. “No, ti sposo io, visto che l’hai preparato tu", replica sorridendo Ariadna. Ghezzal poi è sempre dolce e pieno di attenzioni, dà alla Romero un tenero bacino della buonanotte. Al mattino Ariadna incide per Ghezzal su una foglia tropicale un “grazie’. Insomma, l'amicizia tra i due è ancora più forte dopo l'esperienza sull'Isola Bonita. “Mi sono rigenerata”, ha detto Ariadna al rientro a Playa Uva. E Ghezzal la vede nello stesso modo: “Mi sono ricaricato”

Isola dei Famosi 2019, Jo Squillo si sente tradita dall’amica Marina La Rosa. Isola dei Famosi 2019 news

Settimana complessa sull'Isola dei Famosi per Jo Squillo che si sente tradita dall’amica Marina La Rosa. Le incomprensioni non la lasciano indifferente e le loro discussioni fanno naufragare “l’isola delle donne”. Intanto, si fanno strada nuove strategie di gioco tra i naufraghi e il gruppo inizia a chiedersi se la vera burattinaia sia proprio Marina La Rosa.

Isola dei Famosi 2019, Aaron Nielsen e Soleil Sorgé: chi sarà il leader? Isola dei Famosi 2019 news

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla prova del fuoco, Aaron Nielsen e Soleil Sorgé si ritrovano di nuovo l’uno contrapposto all’altra e si contendono il ruolo di leader sull'Isola dei Famosi 2019. Chi la spunterà?

Isola dei Famosi 2019, Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini delusi da Marina La Rosa. Isola dei Famosi 2019 news

Intanto, sull’”Isola che non c’è”, i due pescatori Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini parlano delle dinamiche di gioco e rivelano le strategie tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019. Si dicono delusi da Marina La Rosa.

Isola dei Famosi 2019 nomination: Riccardo Fogli, Luca Vismara e le sorelle Mihajlovic (Viktorija e Virginija). Isola dei Famosi 2019 news

Nomination sull'Isola dei Famosi: uno tra Riccardo Fogli, Luca Vismara e le sorelle Mihajlovic (Viktorija e Virginija) dovrà abbandonare le spiagge dell’Honduras. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 4 marzo.

Isola dei Famosi 2019, TUTTI CONTRO SOLEIL. SCINTILLE CON ARIADNA. Isola dei Famosi 2019 news

Soleil nella bufera. La leader della settimana sull'Isola dei Famosi 2019 viene considerata una sorta di dittatrice da diversi naufraghi. E lei non ci sta. "Da questa settimana il leader è onnipotente, settimana scorsa invece...", dice Soleil (riferendosi all'atteggiamento dei concorrenti del reality nei confronti di Ghezzal). "Andavo rispettata a prescindere, cosa che non è successa". Paolo Brosio attacca Soleil. "Non sei stata rispettosa, sei venuta a esercitare il potere in maniera vessatoria". Lei si sente bullizzata da alcuni naufraghi dell'Isola. "Sono stata assalita dalla gang, il bullismo è anche psicologico, è grave che voi non lo riconosciate". Ariadna Romero contro Soleil: "Sei solo una bimba viziata non ti considero più, io sono di pancia, sono vera.. tu sei finta come la m...a, una str..., sei una str... sfigata, ma vaffa....". La Sorge risponde duramente: "Sei proprio brava ad esprimerti, spero che tu non faccia così con tuo figlio". Ariadna si arrabbia: Non ti devi permettere di toccare mio figlio... sei una vipera maleducata". Marina La Rosa è accusata da Soleil di essere "falsa": L'ex Grande Fratello le dice senza mezzi termini: "Non mi piaci, non significa che io sia falsa, non mi piaci, stop". Jeremias difende Soleil, con cui è nato un flirt sull'Isola dei Famosi: "Non mi piace che tutti se la prendano con lei, non dico che lei abbia ragione, ma non mi piace questo attacco".

Isola dei Famosi 2019, Marina La Rosa sotto accusa: ecco perché. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Sull'Isola dei Famosi 2019 serpeggia un po' di malumore da parte di qualche naufrago nei confronti di Marina La Rosa. Intanto perché durante la catena di salvataggi che hanno preceduto le nomination ha confessato di non aver salvato l’amica Jo Squillo, per paura che a sua volta lei salvasse Stefano Bettarini. E quest'ultimo è convinto che lei volesse eliminarlo. Marina La Rosa ha detto di essere dispiaciuta per l’uscita di Stefano Bettarini (approdato sull'Isola che non c'è ion sfida con Kaspar Capparoni) che prima di andar via non le ha rivolto il saluto; ma lei non si sente responsabile per la sua uscita anche se avrebbe potuto salvarlo. Marina La Rosa è 'sotto accusa' anche per la prova dell’orologio Hondureno che aveva reso leader Marco Maddaloni. L'ex concorrente del Grande Fratello avrebbe riferito al resto dei naufraghi una conversazione avuta con Kaspar Capporoni in cui le confessava di aver fatto vincere Marco Maddaloni su sua esplicita richiesta. Kaspar Capparoni è convinto di averne parlato solo con Stefano Bettarini nel corso di una battuta di pesca.

Isola dei Famosi 2019, ARIADNA ROMERO E IL FLIRT CON ACERBI. "MA SONO SINGLE". ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Durante la sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2019 Ariadna Romero ammette di non essere fidanzata. Mentre è in postazione nomination, Alessia Marcuzzi le mostra un articolo di "Spy" dove il calciatore Francesco Acerbi sostiene di non essere il suo fidanzato. La naufraga del reality di Canale 5, commenta la loro situazione: "Prima di partire lui mi ha detto che non sarebbe stato certo di esserci al mio ritorno e l'ho apprezzato: io ho voluto fare la mia parte, se poi dall'altra parte non è più così, buono a sapersi". Durante queste settimane sull'Isola dei Famosi è nata amicizia con l'ex calciatore Ghezzal. C'è feeling tra i due e dopo aver parlato in postazione nomination Ariadna va a confidarsi con lui.

Isola dei Famosi 2019, GIORGIA VENTURINI ELIMINATA. NUOVE NOMINATION. Isola dei Famosi 2019 news

L’Isola dei Famosi 2019 nella sesta puntata condotta Alessia Marcuzzi è stata eliminata Giorgia Venturini (salvi Marco Maddaloni e Luca Vismara). Ghezzal è il leader della settimana: vince la prova dell'Uomo Vitruviano (chi starà appeso più a lungo possibile su una piattaforma che si inclina) contro Ariadna Romero. Nomination: sorelle Mihajlovic, Riccardo Fogli e Luca Vismara.

Isola dei Famosi 2019, Stefano Bettatini sfida Kaspar Capparoni. Isola dei Famosi 2019 news

Il secondo televoto lampo dell'Isola dei Famosi 2019 penalizza Stefano Bettarini (perde contro Sarah Altobello, Jo Squillo e Aaron Nielsen) che accetta di continuare l'avventura sull'Isola che non c'è sfidando Kaspar Capparoni.

Isola dei Famosi 2019: Soleil, il flirt con Jeremias Rodriguez e Ariadna Romero... ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Soleil Sorgè gelosa di Ariadna Romero? L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" ha un flirt con Jeremias Rodriguez e tra di loro le cose vanno molto bene. Ma l'arrivo di Ariadna Romero sull'Isola dei Famosi 2019 ha affascinato tutti i naufraghi. Soleil comunque giura di non essere gelosa di Ariadna. Anche se poi la leader della settimana dice: "È stata un'ulteriore conferma del fatto che mi piaccia, perché altrimenti non mi sarei sentita in quel modo". E Jeremias giura che non è interessato alla Romero. "Altrimenti ci avrei provato anche con Ariadna".

Isola dei famosi 2019 nomination sorelle Mihajlovic, Riccardo Fogli e Luca Vismara. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Le nomination della sesta puntata dell'Isola dei famosi 2019 vengono anticipate da una catena di salvataggio tra naufraghi. Ghezzal salva Marco Maddaloni, che sceglie Jeremias e lui salva Soleil Sorgé. Soleil salva Aaron Nielsen. Aaron salva Paolo Brosio. I naufragi rimanenti possono finire in nomination. In ballo ci sono: Ariadna Romero, Jo Squillo, Luca Vismara, Marina La Rosa, le Mihajlovic, Riccardo Fogli e Sarah Altonello. I sette naufraghi salvi possono fare le nomination segrete, i nominabili dovranno farle palesi. Marco Maddaloni, Jeremias Rodriguez e Riccardo Fogli fanno il nome di Viktorija e Virginia Mihajlovic. Soleil Sorge dice Luca Vismara, Aaron Nielsen punta su Marina La Rosa, Paolo Brosio nomina Jo Squillo. Marina, le Mihajlovic e Ariadna Romero nominano Riccardo Fogli. Sarah Altobello vota Ariadna. Il leader della settimana Ghezzal nomina Luca Vismara Con lui al televoto sorelle Mihajlovic e Riccardo Fogli.

ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS DELLA SETTIMANA PRIMA DELLA PUNTATA

Isola dei Famosi 2019, passione e gelosia tra Jeremias e Soleil. NOMINATION! Isola dei Famosi 2019 news

Mercoledì 20 febbraio, in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con L’Isola dei Famosi 2019, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Non mancheranno le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band. In collegamento dall’Honduras ci sarà Alvin. Settimana da protagonista per Soleil Sorgè che è diventata leader dell'Isola, creando i primi malumori tra gli altri naufraghi. Lei non si è scomposta e sull’Isla Bonita ha vissuto una sorta di luna di miele molto passionale con Jeremias Rodriguez. Dopo una notte bollente, la bella Ariadna Romero ha inconsapevolmente suscitato gelosie e liti per la neo coppia. Che Jeremias abbia cambiato preda? Tra l’altro, la modella cubana sta facendo impazzire un po’ tutti gli uomini del gruppo ma sembra che incontrare le sue preferenza sia l’ex bomber Ghezzal.

Isola dei famosi 2019 nomination Giorgia Venturini, Marco Maddaloni e Luca Vismara. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

La sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2019 vede nomination Luca Vismara, Giorgia Venturini e Marco Maddaloni. Chi dovrà abbandonare le spiagge dell’Honduras? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS. Ci sarà una sfida, uomini contro donne, che decreterà chi sarà il nuovo leader, il quale si aggiudicherà anche l’immunità per le prossime nomination. L’Isola dei Famosi 2019 sarà di nuovo in onda mercoledì 27 febbraio.

Isola dei Famosi 2019, Ariadna scoppia il lacrime dopo la domanda di Jeremias. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Ariadna Romero in lacrime sull'Isola dei Famosi 2019. Ricapitoliamo quanto successo. Jeremias Rodriguez ha chiesto alla naufraga. "Vuoi sc....". Il fratello di Belen e Cecilia si è subito scusato e ha provato a chiarire il concetto: "Ma io non sto dicendo fra me e te, io sto parlando di voglia… Ho fatto una battuta sbagliata, siamo culture diverse e a volte facciamo un po' di fatica a capirci". Ariadna però a quel punto è scoppiata in lacrime. La Romero ha spiegato di non essere arrabbiata, ma di essersi preoccupata per la possibile interpretazione sbagliata a quelle parole: "Io non ho nessuna relazione, però sto conoscendo una persona a cui tengo e Jeremias ha detto una cosa che poteva essere fraintesa"

Isola dei Famosi 2019, Ariadna Romero: "Ghezzal è un figo pazzesco". ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

“Ghezzal è un figo pazzesco", avrebbe confessato Ariadna Romero. La bellissima naufraga dell'Isola dei Famosi 2019 è rimasta colpita dall'ex calciatore. E ha spiegato: "Io non sapevo dove dormire e lui è stato il primo a dire di non preoccuparmi e a farmi spazio”, le parole della modella e attrice che Leonardo Pieraccioni scelse per un ruolo nel suo film Finalmente la felicità. Insomma tra i due c'è feeling, che si può comunque definire a livello di amicizia e non sentimentale. Ariadna Romero ha avuto due relazioni importanti in passato: con il cestista Lorenzo Gergati (matrimonio lampo nel 2012) e poi con l’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Petrelli (con cui ha avuto un figlio, Leonardo che oggi ha due anni).

Isola dei Famosi 2019, Ghezzal incanta Ariadna Romero. Isola dei Famosi 2019 news

Ariadna Romero è già protagonista sull'Isola dei Famosi 2019. La bellissima modella ammette di essersi integrata bene nel gruppo dei naufraghi e ha lasciato intendere di avere una simpatia per uno dei concorrenti in gara. Si tratta dell’ex calciatore Ghezzal, che ha l’onore di trascorrere la notte accanto ad Ariadna. Mentre Ghezzal e la Romero discutono sulla bellezza della luna, lui le stampa un tenero bacio sulla guancia.

Isola dei Famosi 2019, JEREMIAS E SOLEIL: CHE BACIO! Isola dei Famosi 2019 news

Amore sull'Isola dei Famosi 2019: l'intesa tra Jeremias e Soleil cresce di giorno in giorno. La naufraga, che questa settimana sarà la leader del gruppo, e il fratello di Cecilia-Belen si sono baciati. I due concorrenti del reality di Canale 5 sono sbarcati insieme agli altri a Playa Uva a causa delle condizioni meteo, ma andranno saranno sulla Isla Bonita: "Mi fa piacere averlo con me, perché è stato una roccia in questi giorni" dice Soleil di Jeremias. Come si diceva le toccherà anche l'onore-onere di essere leader sull'Isola dei Famosi in questi giorni. Soleil ha le idee chiare. "Proverò a seguire le orme di Marco (Maddaloni, ndr) che mi è piaciuto molto come leader. Non sono una personal trainer e quindi non so se riuscirò ad avere la stessa scaletta però ci proveremo".

Isola dei Famosi 2019, Yuri Rambaldi eliminato, Kaspar Capparoni su un'altra isola - SOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Isola dei Famosi 2019, la quinta puntata su Canale 5 vede Stefano Bettarini sotto processo: l'ex calciatore è colpevole di aver manomesso la macchina del riso. L'ex calciatore ammette di averlo fatto ma in buona fede. "Anche Marco Maddaloni sapeva di questo meccanismo". Marina la Rosa difende Marco: "E' vero, era a conoscenza di questo aiuto perché è stato proprio lui a mostrarmelo, aggiungendo però che non l'avrebbe mai usato". Come annunciato arriva modella e showgirl cubana Ariadna Romero. Il televoto dell'Isola dei Famosi punta su Kaspar Capparoni, che però accetta di continuare l'avventura su un'altra isola. Eliminazione lampo: Yuri Rambaldi è fuori, perde il televoto con Giorgia Venturini e Stefano Bettarini. Yuri, lascia la Palapa e raggiunge Kaspar sull'altra isola. E non accetta di scontrasi con lui.

ISOLA DEI FAMOSI 2019 NOMINATION: GIORGIA VENTURINI, MARCO MADDALONI, LUCA VISMARA. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Le nomination dell'isola dei Famosi 2019 dicono che tocca Giorgia Venturini e Marco Maddaloni. La leader della settimana: Soleil (vince la prova del fuoco con Aaron Nielsen), che sceglie di passare la notte con Jeremias Rodrigurez e manda al televoto Luca Vismara. Nello specificico le nomination. Aaron Nielsen, Ariadna Romero, Giorgia Venturini e Marco Maddaloni fanno nomination segrete. Marco Maddaloni nomina Luca Vismara, Aaron Nielsen fa il nome di Giorgia Venturini, Ariadna Romero punta su Luca Vismara e Giorgia Venturini nomina Marco Maddaloni. Nomination palesi. Le sorelle Mihajlovic nominano Stefano Bettarini, Sarah Altobello dice Marco Maddaloni, Ghezzal punta su Giorgia Venturini e Jeremias Rodriguez fa il nome di Stefano Bettarini. Marina La Rosa e Luca Vismara dicono Giorgia Venturini. La naufraga si prende il voto anche di Riccardo Fogli, Paolo Brosio e Jo Squillo. Stefano Bettarini fa il nome di Marco Maddaloni.

ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS DELLA SETTIMANA PRIMA DELLA PUNTATA

Isola dei Famosi 2019, dura lite Marina La Rosa e Yuri Rambaldi. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Scoppia una lite sull'Isola dei Famosi tra Marina La Rosa e Yuri Rambaldi. Le nomination lasciano scorie tra i naufraghi. L'ex concorrente del Grande Fratello osserva: "Hanno fatto il mio nome perché ho fatto delle battute, ho un umorismo noir che non tutti capiscono". Qui interviene Yuri Rambaldi che si sente tirato in ballo. "Te ne esci con delle battute ignoranti. Tipo 'facciamo andare Yuri là'… Che battuta è? Non devi prendere per il c... perché non sai chi hai davanti, se mi arrabbio divento una bestia". Marina La Rosa replica decisa: "Una bestia? - dice la naufraga dell'Isola dei Famosi - In che senso? Che fai, mi vuoi picchiare?". Yuri Rambaldi controbatte: "Non alzo le mani alle donne. A me le prese in giorno non piacciono, io le cose le dico in faccia, per te siamo tutti ignoranti"

Isola dei Famosi 2019, ARIADNA ROMERO ENTRA. ISOLA DEI FAMOSI 2019, 2 ELIMINATI E NOMINATION

Ariadna Romero nuova naufraga, due eliminazioni e nuove nomination. Sarà una puntata piena di colpi di scena all'Isola dei Famosi 2019.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, ARIADNA ROMERO NUOVA NAUFRAGA. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

ISOLA DEI FAMOSI 2019, mercoledì 13 febbraio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il reality di Canale 5, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio con le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band. In collegamento dall’Honduras ci sarà Alvin. Dopo l’arrivo di Soleil Sorgé - che ha scatenato un vero e proprio tsunami in Honduras – sbarcherà sull’isola un’altra bellissima new entry: Ariadna Romero (come confermato dopo le voci dei giorni scorsi, vedi sotto). La modella e showgirl cubana sarà una naufraga che sicuramente non passerà inosservata sullìIsola dei Famosi.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, AMORE TRA NAUFRAGHI. NON SOLO SARAH ALTOBELLO E YURI RAMBALDI. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Il flirt tra Sarah Altobello e Yuri Rambaldi pare non sia destinato a rimanere l’unico sull'Isola dei Famosi 2019. È nata un’altra “simpatia” tra i naufraghi. Stavolta chi saranno i protagonisti? Si tratta di amicizia o qualcosa di più? Al fiorire dei buoni sentimenti si accompagnano anche immancabili tensioni.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: BETTARINI, MADDALONI E CAPPARONI SI CONTENDONO LA LEADERSHIP. ISOLA DIE FAMSI 2019 NEWS

In particolare, la convivenza forzata sull'Isola dei Famosi tra Stefano Bettarini, Marco Maddaloni e Kaspar Capparoni fa sì che i tre maschi alfa si contendano la leadership. Tre galli in un pollaio sono forse troppi?

ISOLA DEI FAMOSI 2019 nomination. Kaspar Capparoni. Yuri Ramaldi e Sarah Altobello. Doppia eliminazione. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Proprio Kaspar Capparoni è inoltre in nomination sull'Isola dei Famosi 2019 con Yuri Rambaldi e Sarah Altobello. I loro destini sono in mano ai telespettatori che esprimono il loro voto attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv e SMS. Ma non è tutto… Domani sera ci sarà una doppia eliminazione. A sorpresa, un meccanismo spietato metterà i concorrenti l’uno contro l’altro. E sempre i telespettatori – grazie a un televoto lampo – decideranno chi sarà il secondo eliminato.

Isola dei Famosi 2019, Grecia eliminata. Le nuove nomination. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Isola dei Famosi 2019 alla quarta puntata. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con Alba Parietti, Alda D’Eusanio e la Gialappa’s Band ha visto lo sbarco dei nuovi naufraghi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Al televoto Yuri Rambaldi e Sarah Altobello si sono salvati. E' Grecia Colmenares a dover lasciare l'Isola dei Famosi. Le nomination. Yuri Rambaldi e Sarah Altobello tornano al televoto e con loro Kaspar Capparoni. Marco Maddaloni nuovi leader della settimana (vince contro Kaspar Capparoni).

Isola dei Famosi 2019 Sinisa Mihajlovic manda un messaggio alle figlie. Isola dei Famosi 2019 news

La quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2019 regala una sorpresa alle sorelle Mihajlovic che vengono chiamate da Alessia Marcuzzi per parlare della loro esperienza e viene mostrato loro un video in cui Sinisa Mihajlovic (attuale allenatore del Bologna) le incita, le invita ad andare avanti. Le due naufraghe si commuovono. "Essere qui come figlia di Mihajlovic mi rende orgogliosa, cammino a testa alta per come ci ha cresciute" dice Viktorija.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, PAOLO BROSIO E IL CASO DEI MOSQUITOS. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi 2019 viene mostrato un video in cui viene riassunta la situazione di Paolo Brosio, vittima dei mosquitos. In settimana il naufrago si è assentato qualche giorno per essere medicato e poi è tornato. Gli altri concorrenti non l'hanno presa bene, perché pensano che se ne stia approfittando. Brosio ha spiegato che la sua è una vera sofferenza e rivendica anche di non essersi mai tirato indietro quando si è trattato di aiutare il gruppo.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, MARCO MADDALONI E LE RAZIONI DI RISO. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Alessia Marcuzzi annuncia: tutti resteranno su una sola isola. Il leader della settimana Marco Maddaloni dovrà fare le razioni di cibo per tutti i naufraghi presenti sull'Isola dei Famosi.

Isola dei famosi 2019 nomination Yuri Rambaldi, Kaspar Capparoni e Sarah Altobello. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Nomination palesi nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2019. Giorgia Venturini nomina Ghezzal e pure le due sorelle Mihajlovic lo nominano. Riccardo Fogli nomina Yuri Rambaldi. Le discussioni sulla spartizione del riso tornano a scaldarsi sull'Isola dei Famosi 2019 (motivo per cui Ghezzal è stato nominato). Paolo Brosio dice Yuri Rambaldi. Pure Kaspar Capparoni e Ghezzal nominano Yuri. Aaron Nielsen fa la sua nomination: Kaspar Capparoni. E pure Luca punta su Kaspar. Jo Squillo dice Yuri. Rambaldi si prende anche la nomination di Marina La Rosa, Stefano Sarah Altobello. Yuri nomina Aaron Nielsen. Soleil Jeremias Rodriguez nominano Yuri Ramaldi. Kaspar Capparoni e Ghezzal sono a pari merito e tocca al leader Marco Maddaloni decidere chi andrà al televoto. Ghezzal salvo e tocca a Kaspar. Maddaloni manda poi in nomination Sarah Altobello. Ricapitolando: Yuri Rambaldi, Kaspar Capparoni e Sarah Altobello in nomination. Uno di loro lascerà l'Isola dei Famosi 2019.

ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS DELLA SETTIMANA PRIMA DELLA DIRETTA SU CANALE 5

Isola dei Famosi 2019, 3 nuovi naufraghi: Ariadna Romero, Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Isola dei Famosi 2019 pronta ad accogliere 3 nuovi naufraghi in Honduras. In prima Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez (il fratello di Belen e Cecilia - già protagonista al Grande Fratello Vip 2 - è in convalescenza dopo l'infortunio alla mano che non gli ha permesso di entrare subito nel cast dell'Isola). E poi ecco la sorpresa: il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi accoglierà la modella cubana Ariadna Romero. Lo rivela TV Blog. Una naufraga bellissima, famosa per aver partecipato tra le altre cose nel film di Leonardo Pierccioni "Finalmente la felicità" e in televisione a Ballando con le Stelle. Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez entreranno nel cast nell'Isola dei Famosi già domenica, AriadnaRomero diventerà una naufraga nella puntata dell'Isola di mercoledì 13 febbraio.

Isola dei Famosi 2019, Paolo Brosio fa chiamare il medico e scoppia in lacrime. Isola Famosi 2019 news

Paolo Brosio sull’Isola dei Famosi 2019 ha dovuto forzatamente abbandonare i compagni e ha chiesto l’intervento del medico. Il naufrago ha chiesto di essere visitato e poi è scoppiato in lacrime. Brosio soffre per le punture dei mosquitos ma non per questo vuole mollare l'Isola. “Vorrei rimanere perché ho sempre combattuto nella mia vita, però in questo caso si tratta della mia salute. Il dolore è forte, il prurito è diventato tremendo“, ha il concorrente del reality di Canale 5.

Isola dei Famosi 2019, YOUMA ABBANDONA IL REALITY: ECCO PERCHE'. Isola Famosi 2019 news

L'Isola dei Famosi 2019 perde un altro concorrente. L'ex modella e attrice Youma Diakite abbandona l'Isola e torna a casa. La decisione della ormai ex naufraga nasce da motivi personali. "Arriva il punto in cui il gioco finisce e capisci che ci sono persone che stanno male". Sembra che il figlio di Youma non stesse vivendo bene questa separazione forzata dalla madre, secondo quanto riporta Tgcom. Prima di salutare tutti e lasciare l'Isola dei Famosi, Youma Diakite ha detto di portare con sé nel cuore i suoi compagni di avventura, soprattutto Marco, Ghezzal e Aaron. "Oggi l'Isola perde un grande naufrago" ha detto Maddaloni.

Isola dei Famosi 2019, PAOLO BROSIO NOMINERA' SEMPRE GRECIA COLMENARES. ECCO PERCHE'. Isola dei Famosi 2019 news

Isola dei Famosi, Paolo Brosio nomina e nominarà sempre Grecia Colmenares perché... “Se tornavo nella spiaggia della ciurma – ha detto il naufrago nel corso delle nomination dell'Isola dei Famosi 2019 – avrei ritrovato lei che purtroppo fa come i cani e segna il territorio. Grecia fa la pipì vicino a dove dorme il gruppo e questo rappresenta un problema come i mosquitos. Sono tutti terrorizzati. Da qui a quando rimarrò sull’Isola nominerò Grecia anche se poi le voglio bene”. Le parole di Brosio hanno fatto scopppiare le risare nello studio dell'Isola. "Segna il territorio, la fa tutta intorno... a tre metri dalla testa quando dormi! Sono tutti terrorizzati, la fa ovunque. Nella scala del terrore ci sono i mosquitos e appena sotto la pisciata selvaggia di Grecia. Tutto il territorio è minato!"

Isola dei Famosi 2019, PAOLO BROSIO E MARINA LA ROSA PER LA VITTORIA. Isola dei Famosi 2019 news

Paolo Brosio è uno dei principali indiziati alla vittoria dell'Isola dei Famosi 2019. Lui o Marina La Rosa? Lo dicono i bookmakers di Sisal Matchpoint. Secondo quanto riporta Agimeg, la vittoria del naufrago-giornalista è pagata a 4,50 e quella dell'ex Grande Fratello 1 a 3,50. Le quota più basse tra i concorrenti dell'Isola. E' ancora presto per dire se Brosio potrà essere vincitore del reality di Canale 5, ma certo si sta rivelando protagonista indiscusso. Tornando alle quote sul vincitore o la vincitrice dell'Isola dei famosi 2019 sulla lavagna Sisal Matchpoint, dopo Marina La Rosa e Paolo Brosio ci sono Marco Maddaloni (6,00 il leader della settimana), Kaspar Capparoni (7,50), Jo Squillo (7,50), Grecia Colmenares (9,00), Abdelkader Ghezzal (9,00), Riccardo Fogli (16,00), Diakite Youma (16,00), Luca Vismara (20,00), Aaron Nielsen (20,00). Vale 33 volte la posta il trionfo di Viktorija e Virginia Mihajlović e Sarah Altobello.

Isola dei Famosi 2019: 2 RITIRI, 1 ELIMINAZIONE. E LE NOMINATION... Isola Famosi 2019 news

Francesca Cipriani e John Vitale si sono ritirati dall'Isola dei Famosi 2019 Una puntata che ha visto anche l'eliminazione di Demetra Hampton e nuove nomination. Marco Maddaloni è il leader del gruppo (vittoria in volata su Aaron). Ecco com'è andata la terza puntata dell'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2019, Demetra Hampton eliminata. Isola dei Famosi 2019 news

Isola dei Famosi 2019 nuove sorprese nella terza puntata del reality di Canale 5 Alessia Marcuzzi con Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Dopo le polemiche per gli insulti social a Barbara d'Urso John Vitale ha deciso di abbandonare. Giorgia e Yuri sono ufficialmente naufraghi dell'Isola dei Famosi. Demetra Hampton è stata eliminata al televoto. Jo Squillo e Stefano Bettarini entrano ufficialmente nel reality. L'ex calciatore scherza. "Sono un po' confuso, sono inviato, sto al Grande Fratello o a Temptation Island?"

Isola dei Famosi 2019, Francesca Cipriani vs Marina La Rosa. E se ne va. Isola dei Famosi 2019 news

Francesca Cipriani abbandona l'Isola dei Famosi 2019 e torna a casa. "Ho già passato queste cose l'anno scorso - dice la naufraga quando le mostrano quache critica nei suoi confronti in un video, in particolare di Marina La Rosa -, sono stufa, vorrei che la gente mi dicesse le cose in faccia". Poi Alessia Marcuzzi prova a convincere la Cipriani a restare sull'Isola. "L'altro anno hai avuto la stessa crisi poi ti sei rivelata una persona diversa da quella che sembri. Perchè non andare avanti e provare all'Isola dell'anno scorso". Alba Parietti va giù duro: «Sei una privilegiata, se non hai le palle torna a casa, non puoi frignare per due puntate". Intanto il dialogo continua con Francesca in disparte, furente con Marina, che definisce "una strega!". La Cipriani se ne va. «Mi dispiace per tutti tranne che per Marina. Grazie a tutti, è stata un'avventura breve ma intensa». La situazione del Divino Otelma: Alessia Marcuzzi spiega che non è in condizioni gravi, ma gli serve qualche giorno di cure per capire come potrà proseguire la sua avventura nel reality di Canale 5. In studio la prima eliminata dell'Isola dei Famosi 2019: Taylor Mega. L'ex naufraga racconta che comunque l'esperienza le ha dato modo di "guardarsi dentro", e quindi è stata molto utile.

Isola dei famosi 2019 nomination Yuri Rambaldi, Grecia Colmenares e Sarah Altobello. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Le nuove nomination dell'Isola dei Famosi 2019: Grecia Colmenares, Sarah Altobello e Yuri Rambaldi al televoto. Uno di loro uscirà nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2019. I voti. Ghezzal nomina Sarah Altobello e anche Youma dice il suo nome. Paolo Brosio nomina Grecia ('perchè fa pipì dove capita'). Aaron punta anche lui su Sarah Altobello. Kaspar Capparoni nomina Yuri. Poi le nomination palesi della Ciurma. Yuri nomina Giorgia Venturini, Luca Vismara dice Grecia, Giorgia ridà la nomination a Yuri. Anche Marina La Rosa dice Yuri Rambaldi. Sarah Altobello scegliemandano in nomination Grecia Colmenares, mentre Jo Squillo e Bettarini votano Yuri Rambaldi. Riepilogo: 6 voti per Yuri Rambaldi e tre per Grecia Colmenares e Sarah Altobello. Marco Maddaloni, quale leader del gruppo, prima salva Grecia Colmenares nel pari merito, poi la nomina in qualità di leader "perché non armonizza con il gruppo".

ISOLA DEI FAMOSI 2019 NOMINATION: CHI VERRA' ELIMINATO? ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS



ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS DELLA SETTIMANA PRIMA DELLA PUNTATA

Isola dei Famosi 2019, che fine ha fatto Mago Otelma? Isola dei Famosi 2019 news

Isola dei Famosi 2019 al terzo appuntamento in prima serata su Canale 5. Il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group) con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti, Alda D’Eusanio e la Gialappa’s Band con le sue irriverenti incursioni. In collegamento dall’Honduras, come al solito, ci sarà Alvin. Dopo il piccolo incidente avuto dal Divino Otelma, il pubblico avrà notizie sulla sua salute. Francesca Cipriani sarà lì con lui, mieterà qualche altra “vittima”?

ISOLA DEI FAMOSI 2019 NOMINATION: CHI CON GRECIA COLMENARES? ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

La terza puntata dell'Isola dei Famosi 2019 ci farà scoprire scoprirà chi - oltre a Grecia Colmenares, nominata dal leader Paolo Brosio – andrà in nomination per volere della Ciurma. L’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda domenica 10 febbraio e a quel punto arriverà l'eliminazione di un naufrago vip.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, ecco Bettarini e Jo Squillo. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Sono passate poco più di due settimane dall’arrivo dei naufraghi sull’Isola dei Famosi 2019 e c’è già qualcuno che ozia un po’ troppo. I “fannulloni” saranno smascherati e gli “operai” invece premiati. Inoltre, come annunciato durante la scorsa puntata, al gruppo si uniranno Stefano Bettarini e Jo Squillo. I due diventeranno a tutti gli effetti naufraghi de “L’Isola dei Famosi” ma che ruolo avranno? Saranno parte della Ciurma o dei Pirati?

ISOLA DEI FAMOSI 2019, RESA DEI CONTI PER I 3 DI SARANNO ISOLANI. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Per i Galeotti, reduci di #SarannoIsolani, è arrivato il momento della resa dei conti. Solo due persone infatti, un uomo e una donna, resterà sull’Isola. Chi avrà la meglio tra Alice, Giorgia, John e Yuri? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Isola dei Famosi 2019, Francesca Cipriani parla dell'incidente al Mago Otelma. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Francesca Cipriani parla dell'incidente del Mago Otelma nel corso della diretta de l'Isola dei Famosi 2019. “Tornare sull’isola è un’emozione particolare. Pensavo di averla salutata per sempre e invece, adesso, sono tornata. (…) Ragazzi, io non volevo far male al Divino, sono mortificata, veramente!“. I concorrenti dell'Isola dei Famosi aspettando che il divino Otelma possa tornare con loro sulla playa in Honduras. “Per quello che sappiamo, il Divino Otelma non ha riportato ferite gravi. Non c’è niente di grave, non è successo niente di grave. Al momento va tutto bene, non ci sono ferite gravi. Questo è ciò che ci ha comunicato la produzione. Stiamo aspettando dettagli più precisi”.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, FRANCESCA CIPRIANI TORNA NEL REALITY. IL TWEET DELL'ISOLA DEI FAMOSI

#Isola dolce Isola! 🥰 A distanza di un anno, @CiprianiFranci torna a Cayos Cochinos più carica che mai! 💪Guardiamo il suo arrivo sulla spiaggia della Ciurma! 🏝🤣https://t.co/byi0e4nrEE — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 1 febbraio 2019

Isola dei Famosi 2019, Mago Otelma cade e batte la testa. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Incidente per il Mago Otelma durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2019. Francesca cipriani e il Divino dovevano infatti colpire uno scafo con delle finte polpette per far vincere al gruppo il condimento per la pasta. Nella foga del momento la Cipriani per sbaglio ha spinto con troppa veemenza il Mago Otelma facendolo cadere di faccia sulle aste di legno posizionate davanti a lui. La regia ha cambiato inquadratura mentre il concorrente dell'Isola dei Famosi stava perdendo del sangue. La Produzione ha poi precisato che il Divino Otelma si è fatto un taglio sulla fronte ma senza ulteriori complicazioni.

Isola dei Famosi 2019, Taylor Mega eliminata. Nomination. Isola dei Famosi 2019 news

L'Isola dei Famosi 2019 torna in prima serata su Canale 5 con Alessia Marcuzzi e le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio, che accolgono due naufraghi pronti a partire per l’Honduras: Jo Squillo e Stefano Bettarini. Nel frattempo sulle spiagge di Cayos Cochinos sono giunte le Polene Francesca Cipriani e Divino Otelma... Il televoto ha deciso la prima eliminazione de l'Isola dei Famosi 2019: Taylor Mega. Le nomination. Il gruppo dei Pirati fa un nome segreto. Riccardo Fogli nomina Demetra. Viktorija e Virginia Mihalovic fanno il nome di Demetra Hampton. E così pure Luca Vismara dice Demetra Hampton. Paolo Brosio punta su Grecia Colmenares. Il gruppo della Ciurma farà le nomination nel corso della terza puntata dell'Isola, domenica 3 febbraio sempre su Canale 5.

ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS DELLA SETTIMANA PRIMA DELLA PUNTATA

Isola dei Famosi 2019, nomination, elimInazioni. Bettarini e Jo Squillo naufraghi. Isola dei Famosi 2019 news

Tante le novità in serbo per il secondo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2019, oltre alle nuove nomination e alla prima eliminazione. In studio Jo Squillo e Stefano Bettarini, due nuovi concorrenti pronti a partire per l’Honduras per unirsi alla ciurma e ai pirati.

Isola dei Famosi 2019, Francesca Cipriani e il Divino Otelma in Honduras. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Giovedì 31 gennaio, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2019, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti, Alda D’Eusanio e la Gialappa’s Band con le sue irriverenti incursioni. In studio Jo Squillo e Stefano Bettarini, due nuovi concorrenti pronti a partire per le l’Honduras per unirsi alla ciurma e ai pirati. Nel frattempo, Francesca Cipriani e il Divino Otelma sono arrivati sulle spiagge di Cayo Cochinos per contendersi un posto all’interno del reality.

Isola dei Famosi 2019, TAYLOR MEGA RISPONDE ALLE ACCUSE WEB. Isola dei Famosi 2019 news

Dopo le polemiche della scorsa settimana, nel corso della puntata de l'Isola dei Famosi 2019 Taylor Mega avrà modo di rispondere alle accuse che le sono state mosse sul web.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, UN CONCORRENTE IN DISCUSSIONE. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Inoltre, sarà messa in discussione la permanenza nel reality di Canale 5 di un altro concorrente de l'Isola dei Famosi 2019 per alcune frasi apparse sui social prima della sua partecipazione alla trasmissione.

ISOLA DEI FAMOSI 2019 NOMINATION: Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega. Isola dei famosi 2019 news

Nel corso della serata si scoprirà chi tra i nominati Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega dovrà lasciare per sempre L’Isola dei Famosi 2019. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS.

ISOLA DEI FAMOSI 2019 nuove prove della settimana. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove della settimana che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi la permanenza sull’Isola dei Famosi e il titolo di leader. Ci saranno anche nuove nomination.

ISOLA DEI FAMOSI 2019 DOMENICA PROSSIMA

L’Isola dei Famosi 2019 sarà di nuovo in onda domenica 3 febbraio in prima serata su Canale 5.

Isola dei Famosi 2019, Demetra Hampton in crisi. E Taylor Mega.. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Demetra Hampton affronta un momento di crisi sull'Isola dei Famosi 2019. La concorrente del reality di Canale 5 si sente attaccata da Taylor Mega e poco considerata dal gruppo dei naufraghi. Tra l'altro Taylor Mega e Demetra Hampton sono in nomination e una delle due potrebbe lasciare l'Isola durante la diretta di giovedì. A meno che il pubblico non decida di salvare sia l'influencer (Taylor Mega ha 1,1 milioni di follower su Instagram) che l'attrice famosa tra le altre cose per aver interpretato la Valentina di Crepax entrambe e mandi a casa Kaspar Capparoni...

Isola dei Famosi, Vicky e Virginia star in Honduras. E papà Sinisa sbarca a Bologna. ISOLA FAMOSI 2019 NEWS

Sinisa Mihajlovic sbarca a Bologna nel club dove nel 2008 fece la sua prima esperienza come allenatore dopo il ruolo di vice di Roberto Mancini sulla panchina dell'Inter. Classe 1969, il tecnico serbo è sposato con la romana Arianna Rapaccioni conosciuta ai tempi in cui giocava alla Sampdoria e sposata nel 1995. Una famiglia sotto gli occhi dei riflettori quella del tecnico rossoblù con le figlie maggiori, Viktorija e Virginia protagoniste in tv in veste di concorrenti all'Isola dei Famosi 2019. La primogenita Viktorija, 21 anni, salita agli onori della cronaca per uno scherzo al papà Sinisa Mihajlovic orchestrato dalla sapiente regia delle 'Iene' in cui presentava a Mihajlovic un fantomatico fidanzato indolente e alquanto invadente, assieme alla sorella Virginia, è impegnata in questi giorni come 'naufraga' sulle spiagge di Cayos Cochinos, in Honduras, dove dovrà affrontare fame, mosquitos e le nomination dei compagni vip. Al suo fianco Virginia, fidanzata con Alessandro Vogliacco, giovane difensore della Primavera della Juventus in prestito al Padova, già affermata influencer con oltre 53mila followers su Instagram. A parte la parentesi nel reality show le due ragazze vivono e studiano a Roma. Poco prima di partire per l'Honduras per l'Isola dei Famosi 2019 le sorelle Mihajlovic, una bionda e l'altra mora, hanno parlato di papà Sinisa che da giocatore si è fatto valere in Italia giocando con Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, grazie alle sue punizioni magistrali, e da allenatore si è affermato con la nomea di 'sergente di ferro'. "È geloso ma ormai si è rassegnato. Ci ha provato quando eravamo più piccole a tenerci col guinzaglio, poi ha capito che con me otteneva il contrario e ha mollato un po'", spiega Viktorija. "Sembra duro, quasi cattivo ma in realtà è sensibilissimo -aggiunge Virginia-. Capace però di tenersi tutto dentro: adesso per esempio, è agitato, sta male, ma non lo dice. È geloso, ma non lo dà a vedere".

Isola dei Famosi, Marina La Rosa si scontra con i naufraghi galeotti. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Marina La Rosa, leader dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019 in questa prima settimana di reality, ha dovuto rimettere in riga i naufraghi “galeotti” arrivati in Honduras, ossia i concorrenti di Saranno isolani. John Vitale e Yuri avrebbero disobbedito (in particolare Yuri è uscito dal recinto per depilarsi le gambe, ma senza permesso) e Marina La Rosa ha dovuto bacchettarli. “Pirati, per mantenere i vostri privilegi dovete essere in grado di governare la vostra Isola, facendo rispettare le regole stabilite. Regole che vengono, costantemente, infrante dai galeotti. Per questo motivo è stato dimezzato il riso guadagnato con fatica dalla ciurma. Ora spetta, come al solito, al leader decidere quanto del riso rimanente dare alla ciurma, ignara del dimezzamento, quanto tenerne per voi pirati e se condividerne con i galeotti”, recitava il comunicato della produzione delll'Isola. Proprio così: la disobbedienza dei naufraghi John e Yuri ha dunque causato una punizione su tutti i concorrent e la razione di riso giornaliera è stata dimezzata. Cosa che ha fatto infuriare Marina La Rosa. L'ex concorrente del Grande Fratello 1 comunque non apprezza granché questo ruolo di comando. “Gestire degli schiavi non è proprio cosa mia. Può far ridere avere lo schiavo ma non potrò mai dargli degli ordini”, le parole nei giorni scorsi di Marina La Rosa al confessionale dell'Isola dei Famosi 2019.

Isola dei famosi 2019, Taylor Mega contro Marina: "Rosicona di.." ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Il primo giro di nomination dell'Isola dei famosi 2019 ha già portato caos tra i naufraghi, che hanno votato Marina La Rosa come la più antipatica. A sorpresa il reality ha però eletto l'ex concorrente del Grande Fratello 1 leader del gruppo, con la possibilità di mandare in nomination un compagno. E lei ha scelto Taylor Mega, che non l'ha presa bene. "Chi ha nominato la rosicona di...?", lo sfogo della naufraga con la galeotta Giorgia.

Isola dei famosi 2019, TAYLOR MEGA CAOS NELLA PRIMA PUNTATA - ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Taylor Mega durante la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 è stata al centro della polemica per un video pubblicato sui social, in cui diceva di voler partecipare al reality per tre settimane. Alessia Marzuzzi e le sue opionioniste (Alda D'Eusanio e Alba Parietti) hanno chiesto spiegazioni alla naufraga su queste parole. Lei ha risposto, ma secondo molti non si è completamente giustificata. Proprio per questo Marina La Rosa ha deciso di mandare Taylor Mega al primo televoto de l'Isola dei Famosi 29019: "Così le faccio fare un paio di settimane, barra tre". La reazione di Taylor Mega non si è fatta attendere: "Essere nominata da una che tutti odiano mi sta bene". Marina La Rosa e Taylor Mega intanto dovranno convivere per una settimana sull'isola dei pirati....

Isola dei famosi 2019 NOMINATION: Demetra Hampton, Kaspar Capparoni e Taylor Mega - ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Riassumendo, in nomination all'Isola dei Famosi 2019 (scelti da Marina La Rosa e confermati dal gruppo dei naufraghi) ci sono: Demetra Hampton, Kaspar Capparoni e Taylor Mega