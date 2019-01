Isola dei Famosi 2019, Bassetti: "I reality hanno quasi un patto con il pubblico e..."

Isola dei Famosi 2019, Paolo Bassetti (Banijay Group): "I reality hanno quasi un patto con il pubblico e..."

“Banijay Group ha acquisito in perpetuo i diritti del formato per tutto il mondo facendo un grande investimento: ci crediamo molto”, cosi Paolo Bassetti, CEO di Magnolia, del gruppo Banijay. “I reality hanno quasi un patto con il pubblico, “vivono” oggi attraverso varie piattaforme, nonostante alcune di queste siano anticonvenzionali rispetto alla tv generalista, soprattutto i “social” - dove si commenta, si critica, si vota: pensiamo al nuovo “Love island” che, pur andando sulla tv generalista, è molto seguito sui social, e quanto abbia prodotto in termini di merchandising. Infatti, le Faang oggi cercano e investono sull'intrattenimento che abbia storie da raccontare, con una tenuta molto lunga e siano ripetibili negli anni. Anche il linguaggio dei reality è nuovo e anche molto naturale, sia per chi produce che per coloro che vi partecipano. È un mondo strano: prendiamo tutto quello che il cast ci dà e lo raccontiamo, tutto l'opposto di ciò che succede nella fiction, dove prima si scrive e poi si racconta. Sono felice di ritrovare Alessia (Marcuzzi) con Alda (D'Eusanio) e Alba (Parietti), due care amiche (le due opinioniste hanno ricordato in conferenza i loro esordi in tv grazie proprio a Paolo Bassetti e al fratello Marco, CEO di Banijay Group, ndr).

Isola dei Famosi 2019 ALVIN INVIATO E NON NAUFRAGO - Isola dei Famosi 2019 news

L’Isola dei famosi 2019 regala il primo colpo di scena: nel corso della diretta di giovedì 24 gennaio su Canale 5 i naufraghi scopriranno che Alvin non sarà un concorrente del reality ma tornerà nelle vesti di inviato. Il conduttore sta vivendo in questi giorni al fianco degli altri naufraghi raccogliendo così le loro confidenze. Nel corso della diretta della prima puntata del programma verrà dunque svelato però che sarà lui e non Filippo Nardi l'inviato dell'Isola.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, RICCARDO FOGLI E GRECIA COLMENARES NAUFRAGHI - Isola dei Famosi 2019 news

L'Isola dei Famosi 2019 ufficializza gli ultimi due naufraghi: ecco Riccardo Fogli ("Un maestro della musica italiana è pronto a tuffarsi nelle acque cristalline dell’Honduras") e Grecia Colmenares ("La regina delle telenovelas è pronta a mettersi in gioco in Honduras")

Isola dei Famosi 2019: Taylor Mega, Sarah Altobello e... I NAUFRAGHI. Isola dei Famosi 2019 news

L'Isola dei Famosi 2019 è ormai pronta a decollare (giovedì 24 gennaio su Canale 5) e in queste ore sono stati ufficializzati nuovi naufraghi che partaciperanno al reality condotto da Alessia Marcuzzi. Sulla pagina Instagram de l'Isola dei Fanmosi 2019 sono stati ufficializzati: Youma Diakite ("Sarà la venere delle spiagge di Cayos Cochinos"), Sarah Altobello (sosia italiana di Melania Trump), Demetra Hampton (che vestì i panni della Valentina di Crepax, "Icona degli anni ’80 e ’90, per lei è tempo di volare in Honduras"), Taylor Mega (bellissima influencer) e Luca Vismara (cantante uscito da "Amici" che ha appena pubblicato un nuovo singolo dal titolo "Isola").

Isola dei Famosi 2019 cast, Ghezzal: dalla doppietta alla Juventus al reality di Canale 5. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Abdelkader Ghezzal all'Isola dei Famosi 2019. Le voci sull'approdo in Honduras dell'ex calciatore di serie A con le maglie di Bari e Siena (segnò anche una doppietta contro la Juventus in un 3-3 tra bianconeri e toscani) sono state cofnermate. Ghezzal si è ritirato nel 2016 è stato anche nazionale algerino e ha disputato il Mondiale del 2010. Ora fa il procuratore del fratello Rachid, esterno offensivo del Leicester ed è pronto alla partecipazione al reality di Canale 5.

Isola dei Famosi 2019, 4 NAUFRAGHI PER UN SOLO POSTO. Isola dei Famosi 2019 news

Il pubblico ha scelto i finalisti di Saranno Isolani, il reality web permette 4 concorrenti non famosi di diventare naufraghi de L’isola dei famosi 2019 al via giovedì 24 gennaio su Canale 5. Gli aspiranti isolani che volano in Honduras con la speranza di essere parte integrante del cast sono Alice, Giorgia, John e Yuri. "Hanno affrontato la sopravvivenza nella giungla maremmana, voi li avete votati e avete deciso: Alice, Giorgia, John e Yuri sono i quattro finalisti di #SarannoIsolani che si giocheranno la possibilità di essere naufraghi dell’#Isola! 🌴", è il posto ufficiale de l'Isola dei Famosi 2019 con cui vengono ufficializzati i 4 finalisti. I 4 finalisti di Saranno Isolani: Alice Fabbrica ha 22 anni, è nata a Milano, dove attualmente studia Scienze del Turismo, ed è influencer. Giovanni “John” Vitale ha 33 anni, è di Napoli, è un go-go boy nelle discoteche e nelle feste private. Giorgia Venturini è nata a Rimini, ha 34 anni e lavora nel campo di comunicazione e media. Yuri Rambaldi è nato a Vigevano, ha 25 anni, è spogliarellista nei locali notturni.

Isola dei Famosi 2019, ufficiali 8 naufraghi (7 concorrenti). ISOLA FAMOSI 2019 NEWS

Kaspar Capparoni e Aaron Nielsen sono i nuovi naufraghi de L'Isola dei famosi 2019, il reality condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata su Canale 5 dal 24 ottobre. Aaron Nielsen è figlio di Brigitte Nielsen e del pilota di rally Raoul Meyer, ha 25 anni e fa il modello. Kaspar Capparoni - già vincitore della settima edizione di Ballando con le Stelle - si cimenta in questa avventura sull'Isola dei Famosi 2019 per la felicità dei tanti fans che lo hanno apprezza in molti lavori come attore: da "Elisa di Rivombrosa" al "Il commissario Rex". Si è sposato due volte e ha 4 figli. Riassumento: i naufraghi ufficiali dell'Isola dei Famosi sin qui sono: Kaspar Capparoni, Jo Squillo, Marina La Rosa, Viktoria e Virginia Mihajlovic, figlie dell’allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic (che parteciperanno al programma come unico concorrente), Paolo Brosio, Marco Maddaloni e Aaron Nielsen.

Isola dei Famosi 2019 concorrenti: le figlie di Mihajlovic naufraghe! ISOLA FAMOSI 2019 NEWS

Le figlie di Sinisa Mihajlovic, Virginia e Viktorija, saranno nel cast dell'Isola dei Famosi 2019. L'annuncio lo ha dato Virginia Mihajlovic sui social. "Finalmente posso dirlo: siamo ufficialmente due naufraghe dell’Isola dei Famosi 2019! Ringrazio fortemente chi mi ha dato l’opportunità di partecipare ad un programma così bello, dopo aver pensato tanto ora posso dire di essere felice di aver accettato, non vedo l’ora di farvi vedere chi siamo veramente, due semplicissime ragazze con tanta voglia di Vincere". Virginia Mihajlovic è già una fashion influencer ed è fidanzata con il giocatore del Padova Alessandro Vogliacco, attualmente in prestito dalla Juventus.

Isola dei Famosi 2019 cast, Jo Squillo e Paolo Brosio naufraghi! ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

L'Isola dei famosi 2019 trova due nuovi naufraghi: Jo Squillo e Paolo Brosio. I loro nomi sono stati ufficializzati via social e quindi la notizia è ufficiale. Come noto, con loro nel reality di Canale 5 (in partenza giovedì 24 gennaio) ci sarà anche Marina La Rosa. Con Jo Squillo "le spiagge di Cayos Cochinos saranno più glamour", si legge nel post ufficiale dell'Isola dei Famosi 2019. Paolo Brosio torna in Honduras, invece, "per affrontare un'esperienza di riflessioni interiori".

Isola dei Famosi 2019 cast: Ignazio Moser naufrago? I rumors sul cast. SOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Ignazio Moser sarà protagonista all'Isola dei Famosi 2019? Gira anche il nome dell'ex inquilino del Grande Fratello 2 (nella casa come noto nacque l'amore tra lui e Cecilia Rodriguez: a proposito ancora in forse la partecipazione di Jeremias Rodriguez che però vorrebbe partire per l'Honduras malgrado l'infortunio al quinto metatarso della mano destra, dopo una brutta caduta sugli sci.) tra i possibili protagonisti del reality di Canale 5 (condotto da Alessia Marcuzzi). Non solo. In corsa per l'Isola dei Famosi 2019 anche Raffaello Tonon e Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi).

ISOLA DEI FAMOSI 2019, ALBA PARIETTI E ALDA D'EUSANIO OPINIONISTE. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Alessia Marcuzzi annuncia «Alba Parietti e Alda D'Eusanio sono le nuove opioniste dell'Isola dei Famosi 2019». Lo ha scritto sul suo profilo Instagram. A livello di cast ancora incerta la partecipazione di Jeremias Rodriguez (vedi sotto). Tgcom24 ha invece smentito la partecipazione nel cast dell'Isola dei Famosi 2019 di 3 possibili naufraghi su cui c'erano state indiscrezioni in questi giorni: Alessandro Altobelli, Max Gazzè e Ivana Trump.

Isola dei Famosi 2019 cast: Marina La Rosa ufficiale. ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS CONCORRENTI

Alessia Marcuzzi ufficializza la prima naufraga dell'Isola dei Famosi 2019: Marina La Rosa che torna dunque protagonista nei reality dopo essere stata star al Grande Fratello 1.

Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez vicino al ritiro: polso rotto - ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS CONCORRENTI

Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, si è rotto un polso e i medici della produzione hanno dato lo stop alla sua partenza per l'Honduras per l'Isola dei famosi 2019. JEREMIAS sarà o meno concorrente all'Isola? La decisione arriverà tra la seconda e la terza puntata a seconda delle sue condizioni.

Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez infortunato. "Fatemi partire lo stesso" - ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS CAST

I motivi per cui Jeremias Rodriguez rischia di non poter far parte del cast sono facilmente comprensibili: già l'Isola dei Famosi è il più duro tra i reality attualmente trasmessi e mette a dura prova il fisico e la resistenza dei concorrenti, figuriamoci quelli di uno che parte, come sarebbe il caso di Jeremias, con un handicap fisico importante come una mano fratturata. Dal canto suo l'ex concorrente del GF Vip non vuole rinunciare alla nuova avventura e ha chiesto di poter partire comunque, contando in una ripresa entro l'inizio del programma. Per ora la risposta è no, ma si attendo sviluppi nei prossimi giorni.

Rocco Siffredi opinionista all'Isola dei Famosi 2019? Lo conferma il diretto interessato al Messaggero. “Di nuovo c’è che Mediaset mi ha offerto di fare l’opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi (continua)

Isola dei Famosi 2019 cast, quando parte il reality? ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Isola dei famosi 2019, quasi ci siamo. Il reality di Canale partirà il 24 gennaio con Alessia Marcuzzi confermata al timone.

Isola dei Famosi 2019 cast: Marina La Rosa, Taylor Mega... ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Il cast dell'Isola dei Famosi 2019? Quali naufraghi parteciparanno quest'anno al reality di Canale 5? Secondo Spy al via ci saranno l'ex Pooh Riccardo Fogli, il giornalista convertito alla fede Paolo Brosio, Jeremias Rodriguez, l'ex “gatta morta” Marina La Rosa (presenza confermata: vedi sopra), la prorompente Taylor Mega, l'ex concorrente di Amici Luca Vismara, la sosia italiana di Melania Trump Sarah Altobello e il judoka Marco Maddaloni. Colpo dell'ultima ora Douglas Meyer Nielsen, figlio di Brigitte, che ha rifiutato l'ingaggio all'ultimo momento. In dirittura d'arrivo la firma di un ex bomber di serie A, famoso per le sue conquiste femminili.