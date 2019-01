Isola dei Famosi 2019: Mihajlovic, le figlie naufraghe! ISOLA FAMOSI 2019 NEWS

Isola dei Famosi 2019 concorrenti: le figlie di Mihajlovic naufraghe! ISOLA FAMOSI 2019 NEWS

Le figlie di Sinisa Mihajlovic, Virginia e Viktorija, saranno nel cast dell'Isola dei Famosi 2019. L'annuncio lo ha dato Virginia Mihajlovic sui social. "Finalmente posso dirlo: siamo ufficialmente due naufraghe dell’Isola dei Famosi 2019! Ringrazio fortemente chi mi ha dato l’opportunità di partecipare ad un programma così bello, dopo aver pensato tanto ora posso dire di essere felice di aver accettato, non vedo l’ora di farvi vedere chi siamo veramente, due semplicissime ragazze con tanta voglia di Vincere". Virginia Mihajlovic è già una fashion influencer ed è fidanzata con il giocatore del Padova Alessandro Vogliacco, attualmente in prestito dalla Juventus.

Isola dei Famosi 2019 cast, Ghezzal: dalla doppietta alla Juventus al reality di Canale 5?

Abdelkader Ghezzal all'Isola dei Famosi 2019? Le voci sull'approdo in Honduras dell'ex calciatore di serie A con le maglie di Bari e Siena (segnò anche una doppietta contro la Juventus in un 3-3 tra bianconeri e toscani) sono molto forti anche se non sono arrivate sino a questo momento conferme ufficiali. Ghezzal si è ritirato nel 2016 è stato anche nazionale algerino e ha disputato il Mondiale del 2010. Ora fa il procuratore del fratello Rachid, esterno offensivo del Leicester e sembra vicino alla partecipazione al reality di Canale 5.

Isola dei Famosi 2019 cast, Jo Squillo e Paolo Brosio naufraghi!

L'Isola dei famosi 2019 trova due nuovi naufraghi: Jo Squillo e Paolo Brosio. I loro nomi sono stati ufficializzati via social e quindi la notizia è ufficiale. Come noto, con loro nel reality di Canale 5 (in partenza giovedì 24 gennaio) ci sarà anche Marina La Rosa. Con Jo Squillo "le spiagge di Cayos Cochinos saranno più glamour", si legge nel post ufficiale dell'Isola dei Famosi 2019. Paolo Brosio torna in Honduras, invece, "per affrontare un'esperienza di riflessioni interiori".

Isola dei Famosi 2019 cast: Ignazio Moser naufrago? I rumors sul cast.

Ignazio Moser sarà protagonista all'Isola dei Famosi 2019? Gira anche il nome dell'ex inquilino del Grande Fratello 2 (nella casa come noto nacque l'amore tra lui e Cecilia Rodriguez: a proposito ancora in forse la partecipazione di Jeremias Rodriguez che però vorrebbe partire per l'Honduras malgrado l'infortunio al quinto metatarso della mano destra, dopo una brutta caduta sugli sci.) tra i possibili protagonisti del reality di Canale 5 (condotto da Alessia Marcuzzi). Non solo. In corsa per l'Isola dei Famosi 2019 anche Raffaello Tonon e Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi).

Isola dei Famosi 2019 Filippo Nardi inviato.

FILIPPO NARDI sarà l'inviato dell'Isola dei Famosi 2019. L'ex naufrago de "L'Isola dei Famosi 2018", già conduttore del pre-reality "Saranno Isolani", tornerà in Honduras per la nuova edizione. Nardi prenderà il posto di Stefano De Martino. A comunicarlo ufficialmente è stato il profilo social del reality.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, ALBA PARIETTI E ALDA D'EUSANIO OPINIONISTE.

Alessia Marcuzzi annuncia «Alba Parietti e Alda D'Eusanio sono le nuove opioniste dell'Isola dei Famosi 2019». Lo ha scritto sul suo profilo Instagram. A livello di cast ancora incerta la partecipazione di Jeremias Rodriguez (vedi sotto). Tgcom24 ha invece smentito la partecipazione nel cast dell'Isola dei Famosi 2019 di 3 possibili naufraghi su cui c'erano state indiscrezioni in questi giorni: Alessandro Altobelli, Max Gazzè e Ivana Trump.

Isola dei Famosi 2019 cast: Marina La Rosa ufficiale.

Alessia Marcuzzi ufficializza la prima naufraga dell'Isola dei Famosi 2019: Marina La Rosa che torna dunque protagonista nei reality dopo essere stata star al Grande Fratello 1.

Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez vicino al ritiro.

L'Isola dei Famosi 2019 perde Jeremias Rodriguez. A meno di tre settimane dalla partenza, il reality condotto da Alessia Marcuzzi rischia di fare a meno di un naufrago importante nel cast.

Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez vicino al ritiro: polso rotto

Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, si è rotto un polso lo scorso weekend e i medici della produzione hanno dato lo stop alla sua partenza per l'Honduras per l'Isola dei famosi 2019. La notizia viene riportata nel nuovo numero di Spy, dopo che nelle scorse ore Tv Blog aveva anticipato la possibilità di un forfait da parte di Jeremias Rodriguez.

Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez vicino al ritiro. Ma lui: "Fatemi partire lo stesso"

I motivi per cui Jeremias Rodriguez rischia di non poter far parte del cast sono facilmente comprensibili: già l'Isola dei Famosi è il più duro tra i reality attualmente trasmessi e mette a dura prova il fisico e la resistenza dei concorrenti, figuriamoci quelli di uno che parte, come sarebbe il caso di Jeremias, con un handicap fisico importante come una mano fratturata. Dal canto suo l'ex concorrente del GF Vip non vuole rinunciare alla nuova avventura e ha chiesto di poter partire comunque, contando in una ripresa entro l'inizio del programma. Per ora la risposta è no, ma si attendo sviluppi nei prossimi giorni.

Rocco Siffredi opinionista all'Isola dei Famosi 2019? Lo conferma il diretto interessato al Messaggero. “Di nuovo c’è che Mediaset mi ha offerto di fare l’opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi (continua)

Isola dei Famosi 2019 cast, quando parte il reality?

Isola dei famosi 2019, quasi ci siamo. Il reality di Canale partirà il 24 gennaio con Alessia Marcuzzi confermata al timone.

Isola dei Famosi 2019 cast: Marina La Rosa, Taylor Mega...

Il cast dell'Isola dei Famosi 2019? Quali naufraghi parteciparanno quest'anno al reality di Canale 5? Secondo Spy al via ci saranno l'ex Pooh Riccardo Fogli, il giornalista convertito alla fede Paolo Brosio, Jeremias Rodriguez, l'ex “gatta morta” Marina La Rosa (presenza confermata: vedi sopra), Alvin, la prorompente Taylor Mega, l'ex concorrente di Amici Luca Vismara, la sosia italiana di Melania Trump Sarah Altobello e il judoka Marco Maddaloni. Colpo dell'ultima ora Douglas Meyer Nielsen, figlio di Brigitte, che ha rifiutato l'ingaggio all'ultimo momento. In dirittura d'arrivo la firma di un ex bomber di serie A, famoso per le sue conquiste femminili.

Isola dei Famosi 2019, Daniele Bossari inviato? Spunta Alvin.

L'inviato dell'Isola dei Famosi 2019? In pole position sino a qualche ora fa c'era Daniele Bossari che sembrava aver vinto la volata con Walter Nudo, recente vincitore al Grande Fratello Vip 2018. Nelle ultime ore però Davide Maggio ha fatto il nome di Alvin che era stato già l'inviato della decima e undicesima edizione de L'Isola dei Famosi.