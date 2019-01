Isola dei famosi 2019, Taylor Mega contro Marina: "Rosicona di.." ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Il primo giro di nomination dell'Isola dei famosi 2019 ha già portato caos tra i naufraghi, che hanno votato Marina La Rosa come la più antipatica. A sorpresa il reality ha però eletto l'ex concorrente del Grande Fratello 1 leader del gruppo, con la possibilità di mandare in nomination un compagno. E lei ha scelto Taylor Mega, che non l'ha presa bene. "Chi ha nominato la rosicona di...?", lo sfogo della naufraga con la galeotta Giorgia.

TAYLOR MEGA CAOS NELLA PRIMA PUNTATA

Taylor Mega durante la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 è stata al centro della polemica per un video pubblicato sui social, in cui diceva di voler partecipare al reality per tre settimane. Alessia Marzuzzi e le sue opionioniste (Alda D'Eusanio e Alba Parietti) hanno chiesto spiegazioni alla naufraga su queste parole. Lei ha risposto, ma secondo molti non si è completamente giustificata. Proprio per questo Marina La Rosa ha deciso di mandare Taylor Mega al primo televoto de l'Isola dei Famosi 29019: "Così le faccio fare un paio di settimane, barra tre". La reazione di Taylor Mega non si è fatta attendere: "Essere nominata da una che tutti odiano mi sta bene". Marina La Rosa e Taylor Mega intanto dovranno convivere per una settimana sull'isola dei pirati....

NOMINATION: Demetra Hampton, Kaspar Capparoni e Taylor Mega

Riassumendo, in nomination all'Isola dei Famosi 2019 (scelti da Marina La Rosa e confermati dal gruppo dei naufraghi) ci sono: Demetra Hampton, Kaspar Capparoni e Taylor Mega