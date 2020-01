Isola dei Famosi 2020, Alessia Marcuzzi lascia. Al suo posto.. ISOLA DEI FAMOSI 2020 NEWS

Isola dei Famosi 2020, Alessia Marcuzzi lascia - ISOLA DEI FAMOSI 2020 NEWS

Alessia Marcuzzi, "in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’«Isola dei Famosi»." Mediaset spiega poi che "sono alle porte per Alessia Marcuzzi nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale delle “Le Iene” (in onda da febbraio su Italia 1)".

ISOLA DEI FAMOSI 2020, ILARY BLASI CONDUTTRICE?

Chi condurrà l'Isola dei famosi 2020 prendendo il testimone da Alessia Marcuzzi? Gira il nome di Ilary Blasi, che a sua volta quest'anno ha lasciato il Grande Fratello Vip (passato ad Alfonso Signorini) e in autunno è stata al timone degli Eurogames di Canale 5, secondo quanto riporta Tv Blog. Che vede Alessia Marcuzzi alla conduzione dello Show dei record.

ISOLA DEI FAMOSI 2020 QUANDO INIZIA?

Un altro dubbio è: quando inizia l'Isola dei Famosi 2020? Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, anche se l'ipotesi porta ad aprile quando terminerà il Grande Fratello Vip 4. La location dovrebbe poi restare la stessa, ossia l’arcipelago di Cayo Cochinos in Honduras.

ISOLA DEI FAMOSI 2020 CAST E OPIONISTI

Gli opinionisti dell'isola dei Famosi 2020? Nelle scorse settimane si era parlato di una riconferma della squadra vincente 'scesa in campo' nel 2019: ossia Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Molti i nomi che girano sul cast dei concorrenti (da Antonio Razzi, già protagonista a "Ballando con le Stelle", passando per Silvia Rocca, Alessandra Mussolini e Maria Monsè, l’ex tronista di “Uomini e donne” Jack Vanore, Fabrizio Bracconeri e Maria Giovanna Elmi), ma è ancora presto e siamo nel campo dei rumors. L'inviato dell'Isola dei Famosi 2020? Alcune indiscrezioni portano a Marco Maddaloni, vincitore dell'Isola 2019, altre voci a Filippo Bisciglia, conduttore di "Temptation Island" o a Filippo Nardi ex concorrente del "Grande Fratello",. Attenti però al pugile Clemente Russo e soprattutto all'attore Can Yaman molto amato dal pubblico nei panni Ferit, della serie tv "Bitter Sweet".