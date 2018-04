Italia-Ancelotti: blitz nella notte per il ct. Costarcurta conferma

Carlo Ancelotti sembra aver superato Roberto Mancini nella corsa come ct della nazionale italiana. Qualche ora fa incontro segreto a Roma tra l'ex tecnico di Juventus e Milan, Roberto Fabbricini e Alessandro Costacurta: la Figc gli ha offerto il ruolo di ct. Ancelotti il primo nome scelto dalla federcalcio (superando Roberto Mancini) per ricostruire la Nazionale dopo la mancata qualificazione a Russia 2018.

Italia-Ancelotti, il primo incontro a Roma. L'offerta come ct

Si tratta del secondo incontro tra la Figc e Ancelotti in poco più di mese (avvenuto a Roma in un albergo a due passi da Villa Borghese e dagli uffici di via Allegri). Carletto sarebbe il preferito di Giovanni Malagò, presidente del Coni e commissario della Lega di serie A nel dopo-Ventura e Di BIagio. Nel primo incontro Ancelotti aveva preso tempo (visto anche il sondaggio dell'Arsenal che però ha messo Luis Enrique in cima alla lista del dopo-Wenger).

Italia-Ancelotti, secondo incontro con Fabbricini e Costacurta

Fabbricini e Costacurta si sono rifatti sotto e c'è stata un'apertura anche se mancherebbe ancora l'accordo economico. Saranno decisivi i prossimi giorni.

ITALIA, ANCELOTTI CT IL 28 MAGGIO CONTRO L'ARABIA SAUDITA?

La Figc punta ad avere Carlo Ancelotti sulla panchina della nazionale già il 28 maggio a San Gallo, in Svizzera, per l'amichevole contro l'Arabia Saudita. Poi, in calendario, ci sono Francia (1 giugno a Nizza) e Olanda (4 giugno allo Stadium di Torino). La ricostruzione azzurra vuole ripartire da Ancelotti.

ITALIA-ANCELOTTI, COSTACURTA: "CON CARLO CI RIVEDREMO"

Alessandro Costacurta, vice commissario della Figc, sulll'incontro con Ancelotti: "Ci siamo visti, vero. Siccome siamo ligi alle regole però, non abbiamo ufficialmente parlato della Nazionale. Abbiamo solo scherzato su questa possibilità. E' chiaro che, come sapete tutti, c'è una visione che potrebbe vedere Carlo sulla panchina della Nazionale. Abbiamo dato come termine il 20 di maggio e lo confermiamo. Sapete che le regole sono molto importanti, c'è stato un contatto ma non ufficiale. Abbiamo parlato d'altro. Le mie sensazioni? Abbiamo parlato. Purtroppo dobbiamo parlare di tanti argomenti, anche in chiave economica e di programmi. Non potevamo parlarne per via delle regole. Incontri ufficiali? E' chiaro che ci sarà un incontro ma non so dirvi quando. Abbiamo bisogno che queste persone possano mettersi a nostra disposizione. E' questo il problema, perché non possiamo avvicinarci a chi è sotto contratto. Vogliamo avere una rosa più ampia per le scelte e aspettiamo che qualcuno si metta a disposizione", le sue parole a Sky Sport.

FABBRICINI: "NESSUNO PUO' RIFIUTARE LA NAZIONALE"

Sull'ipotesi di Ancelotti nuovo ct, ha parlato Roberto Fabbricini, commissario della Figc, a Radio Crc: "Il 20 maggio sceglieremo il profilo giusto. Carlo Ancelotti? La verità è che l'incontro con lui è stato quasi occasionale. So che ha un problema familiare abbastanza pesante, è a Roma per questo. In nome dell'amicizia con Alessandro Costacurta c'è stato un incontro sulle possibilità future, ma come altri tanti tecnici Ancelotti è ancora sotto contratto con delle società. Se non Ancelotti, ci affideremo comunque ad un grande nome? Certo, non sarà un carneade qualunque. Nessuno può rifiutare la carica di ct. La panchina azzurra resta sempre l’obiettivo di tanti allenatori nostrani. Al momento è impossibile stilare una graduatoria. Chiunque verrà, sarà un profilo adatto e pronto a rilanciare il nostro movimento in breve tempo".