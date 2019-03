Italia: Balotelli torna in Nazionale, preconvocato da Mancini

Nazionale, il ritorno di Balotelli

Mario Balotelli torna in Nazionale. L'attaccante del Marsiglia dopo l'ennesimo gol con la nuova maglia contro il Saint Etienne, quarto centro in sei partite, ha convinto Mancini a richiamarlo in azzurro. Il ct ha deciso di preconvocarlo in vista delle partite di qualificazione agli Europei contro Finlandia e Lichtestein del 23 e 26 marzo. La preconvocazione, prassi consolidata per gli azzurrabili impegnati all'estero, equivale a un invito a tenersi pronto e non sempre porta alla definitiva chiamata, ma questa volta sembra che tutto vada verso un ritorno in azzurro di Balotelli. L'attaccante era stato convocato per l'ultima volta a settembre, ma poi era stato sempre escluso dalla lista, in quanto fuori condizione, visto che al Nizza non giocava. Tra Supermario e il ritorno in azzurro c'è ora soltanto la sfida del Velodrome proprio contro il Nizza, sua ex squadra.