Italia, Bonucci: "È l'anno zero? Quello dodici mesi fa. Ora è anche peggio..."

"Noi abbiamo vissuto un punto zero un anno fa e in un anno non e' cambiato praticamente niente, anzi forse le cose sono peggiorate. Mi auguro che adesso con l'elezione di un nuovo presidente federale si cominci a vedere del buono perche' lo merita l'Italia, lo merita il movimento calcistico ma anche i tifosi e noi giocatori". Occorre "che ci sia chiarezza e che venga attuata una riforma limpida che migliori il calcio italiano". Cosi' Leonardo Bonucci in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. "Una richiesta da fare al neo presidente federale? Dare delle regole ferree e certe al calcio perche' oggi siamo al 12 ottobre e la Viterbese che a me sta tanto cara non ha ancora giocato una partita - ha aggiunto il difensore azzurro -. Credo che questa non sia una cosa normale nel calcio. Il presidente dovra' fare una riforma importante perche' il movimento calcio italiano riparta e ritrovi serenita', certezze e centri dove potersi allenare come si deve. Tante sono le cose da fare nel calcio italiano e mi auguro che queste siano nel progetto del nuovo presidente federale".

E a chi gli ha chiesto se sia rimasto deluso dal passo indietro fatto da Damiano Tommasi, Bonucci ha risposto: "Credo che sia stata presa una posizione per far capire l'importanza dei calciatori. Tommasi ha ritenuto opportuno non schierarsi e credo sia da rispettare questa decisione. Noi pero' abbiamo fiducia nel futuro presidente federale, speriamo che possa cambiare e migliorare il calcio italiano".

NAZIONALE. BONUCCI"MANCA IL GOL MA CON UCRAINA PASSI IN AVANTI"

"Premesso che a me vincere piace e perdere e pareggiare fa rosicare, sapete qual e' il mio umore, ma contro l'Ucraina si e' vista un'Italia diversa: propositiva e positiva. Ci manca fare gol, questo e' innegabile, ma si sono visti passi in avanti e sono fiducioso in vista di domenica e per il futuro". Lo ha detto il difensore. Leonardo Bonucci, in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano dove la Nazionale sta preparando il prossimo impegno di 'Nations League' in programma domenica contro la Polonia. "Problemi in difesa? Prendere sempre gol e' un problema, dobbiamo riuscire a rimanere equilibrati - ha aggiunto Leonardo Bonucci -. Dobbiamo riflettere su questo cosi' come sul fatto che facciamo pochi gol".

NAZIONALE. BONUCCI "PER VENTURA IMPORTANTE RITROVARE PANCHINA

"Ventura? Credo che sia importante per lui ritrovare una panchina, dopo la mancata qualificazione al Mondiale ha la chance per mettere in mostra il calcio che lo ha fatto arrivare alla guida della Nazionale. Io calcisticamente sono nato con Ventura e non posso che ringraziarlo". Cosi' Leonardo Bonucci in conferenza stampa a Coverciano dove la Nazionale sta preparando il prossimo impegno di 'Nations League' in programma domenica in Polonia. "Dopo la Svezia e' stato fatto un gioco al massacro verso il c.t., ma sia lui che noi abbiamo avuto delle colpe - ha aggiunto Leonardo Bonucci parlando del nuovo allenatore del Chievo -. Gli faccio il mio 'in bocca al lupo'. Ha detto che dopo la sconfitta in Spagna non si e' piu' sentito il c.t. azzurro? Noi siamo sempre stati a sua completa disposizione prima, durante e dopo la gara con la Spagna. Tutto il resto va chiesto a lui", ha concluso Bonucci.

DERBY INTER-MILAN. BONUCCI "EX COMPAGNI E GATTUSO GRANDI, TIFO MILAN"

Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, lo scorso anno capitano del Milan. Adesso Leonardo Bonucci e' tornato alla Juventus, guida come sempre il reparto arretrato della Nazionale azzurra e da esterno potra' godersi, domenica 21, il derby di Milano. "Mi auguro di vedere una grande partita, se devo scegliere una squadra tra le due dico che preferisco il Milan - ha spiegato Bonucci in conferenza stampa nel ritiro azzurro di Coverciano -. Ho lasciato tanti compagni, dei grandi ragazzi e un grande allenatore, quindi se devo fare il tifo per una squadra, tifo per il Milan".