Italia-Brasile tv e streaming. MONDIALI FEMMINILI: DOVE VEDERE ITALIA-BRASILE!

ITALIA-BRASILE, ci siamo. Terza partita (gruppo C) della azzurre del ct Bertolini nel Mondiale donne (FIFA Women’s World Cup). L'Italia femminile torna in campo, alle 21.00 (match in programma a Valenciennes). Dopo aver distrutto 5-0 la Giamaica, che ha fatto seguito al 2-1 inflitto all’Australia all’esordio, ecco il temuto Brasile (reduce però dalla sconfitta con l’Australia). Con un pareggio, l’Italia sarebbe certa del primo posto nel girone. Dove vedere Italia-Brasile in tv, streaming (senza dimenticare che si può seguire anche i radio)? Ecco una guida utile.

ITALIA-BRASILE TV RAI E STREAMING RAIPLAY

Italia-Brasile sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno HD e in live streaming su RaiPlay con la telecronaca di Tiziana Alla e Patrizia Panico con Giorgia Cardinaletti inviata a bordocampo. Collegamento per pre partita subito dopo il Tg1 alle ore 20.35.

ITALIA-BRASILE SKY SPORT E SKY SPORT MONDIALI

Italia-Brasile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali (canale 202), in onda live anche sul digitale terrestre e visibile a tutti gli abbonati Sky; telecronaca Andrea Marinozzi, commento Carolina Morace, inviata Giorgia Cenni. Alessia Tarquinio condurrà pre e post partita alle 20.30 e a fine match; in studio, insieme a lei, Cecilia Salvai, Gaia Brunelli, Martina Angelini e Moris Gasparri. Italia-Brasile è in contemporanea con la partita di Grenoble tra Australia-Giamaica anch'essa trasmessa da Sky Sport. La sfida sarà visibile in streaming per gli abbonati anche su SkyGo e Now Tv.

ITALIA-BRASILE RADIO RAI IN DIRETTA I MONDIALI FEMMINILI

Italia–Brasile sarà raccontata anche su Rai Radio1 a partire dalle 20:50 all’interno di “Zona Cesarini” con la radiocronaca di Diego Carmignani e Sara Meini L’incontro verrà trasmesso in simulcast su Radio1 sport, il canale tematico digitale di Radio Rai disponibile su web e app Raiplay radio.

ITALIA-BRASILE FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Galli, Giugliano; Girelli; Bonansea, Mauro.

Brasile (4-4-2): Barbara; Leticia Santos, Kathellen, Monica, Tamires; Andressa, Andressinha, Thaisa, Debinha; Cristiane, Marta.

(inizio gara ore 21, in tv su Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Calcio Mondiali)