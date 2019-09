Italia ko con la Spagna: addio Mondiali di basket. Sacchetti: "Ci manca.."

ITALIA BATTUTA DALLA SPAGNA 67-60 E FUORI DAI MONDIALI DI BASKET

L'Italbasket esce a testa alta dal mondiale. Gli azzurri cedono 67-60 alla Spagna in un match del girone J della seconda fase della rassegna iridata di Cina 2019 venendo eliminati. Inutile il match di domenica con il Portorico; gli iberici avanzano ai quarti insieme alla Serbia. Prova generosa degli azzurri che si arrendono nel finale al maggior tasso tecnico e alla maggior esperienza degli spagnoli, nonostante l'ottima prova di Danilo Gallinari autore di 15 punti. Top scorer del match Juancho Hernangomez a quota 16.

BASKET: MONDIALI. SACCHETTI "IN PARTITA PER 35', CI MANCA QUALCOSA"

"Abbiamo giocato due partite intense, siamo riusciti a stare in partita 35 minuti". Queste le parole di Romeo Sacchetti ai microfoni di Sky Sport al termine della gara della seconda fase del Mondiale di basket persa contro la Spagna 60-67. Una sconfitta che mette fine all'avventura azzurra in Cina: "Il blackout dopo 5 minuti del primo tempo ha permesso agli spagnoli di recuperare il nostro vantaggio, e quando la palla scottava abbiamo sbagliato le scelte. Bisogna essere piu' bravi a fare la cosa piu' giusta al momento giusto", ha dichiarato il ct azzurro che poi ha aggiounto: "Nello spogliatoio non ho detto nulla, devo pensarci su. C'e' sicuramente delusione, ci manca ancora qualcosa".