Italia-Liechtenstein: Italia vince 5-0 la qualificazione mondiali Russia 2018

Italia-Liechtenstein 5-0

L'Italia passeggia sul Liechtenstein al 'Friuli' di Udine in una gara valida per il gruppo G di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Finisce 5-0. Azzurri in vantaggio grazie al gol di Insigne al 35' del primo tempo. Nella ripresa, raddoppio di Belotti al 52', tris di Eder al 74', quarto gol di Bernardeschi all'83' e rete della 'manita' di Gabbiadini al 91'. Il primato del girone resta alla Spagna per la differenza reti, il Liechtenstein ultimo.

"Il primo tempo e' una lezione che ci servira' per la prossima partita, quella a Madrid contro la Spagna: quando vuoi andare di fretta e fare le cose senza raziocinio, vai fuori giri". E' un rimprovero chiaro quello di Giampiero Ventura alla sua Italia, che ha battuto 5-0 il Liechtestein ottenendo solo a meta' la goleada sperata per ridurre il gap differenza reti con la Spagna. "Nel secondo tempo abbiamo fatto le cose come dovevamo - ha aggiunto a RaiSport il ct azzurro -, le occasioni sono arrivate a raffica, e i gol sono arrivati. Ecco cosa intendevo quando parlavo di pazienza: ricordiamocelo a Madrid"