Italia-Olanda 12-14 pallanuoto femminile, World League 2020: il Setterosa ko

Italia-Olanda 12-14 pallanuoto femminile, World League 2020: il Setterosa si arrende ai rigori

Un grande infinita emozione, nella splendida cornice della Piscina di Bellariva di Firenze vestita a festa per L’occasione, il Setterosa bagna il suo esordio in World League con una sconfitta ai rigori contro l’Olanda Campione d’Europa.

Bandierine italiane sugli spalti per tutti gli ospiti. Una tribuna verde di bellissime piante. Un clima di festa.

Una match ricco di emozioni sin dalle prime battute, sotto gli occhi di un pubblico numeroso che al di là del risultato lascia ben sperare il debuttante Paolo Zizza alla guida delle azzurre, dopo i successi conquistati questa estate con le nazionali Under 17 e 19. "All'inizio abbiamo subito i loro blocchi; poi abbiamo preso le misure e abbiamo reagito attaccando la porta con grande personalità. Sono molto contento dell'atteggiamento delle ragazze. Nei momenti di difficoltà non si sono disunite; non hanno perso di vista le caratteristiche del nostro gioco e sono state brave a ricucire gradualmente lo svantaggio e a portarsi in vantaggio nel finale. Abbiamo concesso qualche gol troppo facilmente. Sono sicuro che non capiterà in futuro".

Ad inizio partita da registrare i saluti dell’Assessore allo sport Cosimo Guccione e il gemellaggio simbolico con lo scambio di omaggi tra il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e Andrea Pieri vice presidente FIN e numero uno della Rari Nantes Florentia, società organizzatrice dell’evento

ITALIA-OLANDA 14-16 DTR (12-12 REGOLAMENTARI)

ITALIA: Gorlero, Tabani, Garibotti 3, Avegno 1, Queirolo 1, Aiello, Picozzi, Marletta 3, Emmolo, Palmieri, Chiappini 4, Viacava, Lavi. All. Zizza.

OLANDA: Buis, Megens 2, Genee 1, Van Der Sloot, Wolves 1, Stomphorst 1, Joustra, Sevenich, Keuning 4, Voorvelt 2, Van Der Kraats 1, Sleeking, Willemsz. All. Havenga.Arbitri: Jamaundreu (Esp) e Dreval (Rus).

Note: parziali 2-2, 5-6, 3-3, 2-1; 2-4. Delegato FINA: Koganov (Aze). Willemsz in porta per l'Olanda.

Ammoniti i tecnici Zizza (I) e Havenga (O) nel quarto tempo.

Uscita per limite di falli Genee (O) a 6'57 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/7, Olanda 4/9 + un rigore tirato da Van der Kraats e parato da Gorlero a 4'16 del terzo tempo, sull'8-10.

Spettatori 600 circa.

Tiri di rigore (4-2 per l'Olanda): Megens parato da Gorlero, Garibotti gol, Stomphorst gol, Marletta parato da Willemsz, Van der Sloot gol, Chiappini parato, Sleeking gol, Quirolo gol, Keuning gol. MVP: Megens (O).