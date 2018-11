Italia-Portogallo 0-0 Mancini: "Ottima partita, ci manca il gol"

"Il gol e' un particolare importante, ma noi stasera abbiamo fatto un'ottima partita di fronte al Portogallo. Nel primo tempo abbiamo dominato, poi al 70' c'e' stato un po' di calo ma non e' che possiamo giocare 90 minuti tutti nella loro area. E' stato comunque un passo in avanti, perche' il Portogallo e' superiore alla Polonia e noi abbiamo giocato un'ottima gara". Cosi' il ct azzurro Roberto Mancini analizza il pareggio senza reti contro il Portogallo. E' ripensando alla gara persa in casa dei lusitani, ribadisce: "Io ho giocato in quella maniera pensando di poter fare risultato e per far fare esperienza ai piu' giovani" dice il tecnico azzurro che sulle lamentele di Federico Chiesa che avrebbe voluto essere servito piu' spesso. "Forse dovevamo cambiare piu' spesso gioco, perche' quelle due-tre volte che e' stato servito ha creato superiorita' ed e' andato via".

ITALIA, MANCINI: "BARELLA PRESTAZIONE FENOMENALE PER L'ETA' CHE HA"

"Verratti e' un giocatore fortissimo, la palla non gliela porti mai via. E' calato nel finale ma viene da un infortunio importante e ci puo' stare. Barella ha fatto una prestazione fenomenale per l'eta che ha. Pellegrini ha fatto bene quando e' entrato e quindi non abbamo grandi problemi a meta' campo" aggiunge il ct azzurro che contro gli Stati Uniti martedi' prossimo a Genk fara' a meno di Ciro Immobile che torna a casa.

NATIONS LEAGUE, FLORENZI "SIAMO SULLA BUONA STRADA"

"Non siamo andati in difficolta', ma siamo calati fisicamente. Sostenere il ritmo del primo tempo per tutti i 90' saremmo stati degli alieni". Alessandro Florenzi analizza cosi' la prestazione della Nazionale azzurra contro il Portogallo. "Loro hanno fatto un po' piu' di possesso palla, ma hanno creato poco, a parte un tiro. Quindi siamo sulla buona strada e l'abbiamo mostrato nel modo come abbiamo approcciato la gara. E' mancato il gol, che poteva arrivare con un pizzico di fortuna. Abbiamo concluso in porta con cattiveria. Non cerchiamo il pelo nell'uovo ma aiutamoci tutti insieme" esorta il giocatore giallorosso. "Nelle ultime due partite la squadra girava tutta insieme e penso siamo sulla buona strada" aggiunge. "Abbiamo girato pagina e tornare qui non e' stato semplice e per questo ringraziamo il pubblico che ci ha sostenuto per tutta la partita" dice riferendosi alla pagina buia del match contro la Svezia che ci e' costata la mancata partecipazione agli ultimo Mondiali. "Ci stiamo risollevando nella maniera giusta. Quella di oggi e' un punto di partenza. Ora verrando le partite importanti da affrontare con lo stesso piglio".

NATIONS LEAGUE, BARELLA: "NO PASSI INDIETRO, LORO CAMPIONI EUROPA"

"Nel primo tempo abbiamo disputato una grandissima partita, purtroppo non abbiamo fatto gol, poi nella ripesa un calo ci poteva stare, non potevamo pressare per 90 minuti. Loro sono i campioni d'Europa e un pareggio ci puo' stare". Cosi' il centrocampista della Nazionale, Nicola' Barella, ai microfoni della Rai dopo il pareggio senza reti con il Portogallo. "Non lo vedo assolutamente come un passo indietro rispetto alla gara con la Polonia, abbiamo fatto un'ottima gara, ma non abbiamo segnato stiamo lavorando e i gol arriveranno".

NATIONS LEAGUE. CHIESA "CONTENTI PER PROVA, NON PER RISULTATO"

"Con Mario Rui ci siamo parlati, durante le partite succedono tanti episodi ma ci siamo chiariti subito e non ci sono problemi. Non ero per nulla nervoso, sono felicissimo di aver giocato a San Siro in una partita cosi' importante per l'Italia". Cosi' l'esterno della Nazionale, Federico Chiesa, dopo lo 0-0 con il Portogallo. Agli azzurri e' mancato il gol e con questo pareggio i campioni d'Europa accedono alla final four. "Per come abbiamo giocato nel primo tempo sono fiducioso, faremo tanti gol, dobbiamo continuare cosi' - spiega Chiesa ai microfoni della Rai -. Nel primo tempo abbiamo pressato per 45 minuti, non li abbiamo mai fatti uscire dalla loro area, poi loro sono forti e tecnici e sono venuti fuori, ma meritavamo il gol e la vittoria. Siamo contenti per come abbiamo giocato, non per il risultato".

NATIONS LEAGUE. UEFA, FINAL FOUR IN PORTOGALLO

La prima fase finale della Nations League si giochera' a giugno in Portogallo dopo che i campioni d'Europa si sono assicurati il primo posto del Gruppo A3 della Fase Leghe. Lo ha nnunciato la Uefa spiegando che "questa decisione e' soggetta a una conferma formale da parte del Comitato Esecutivo che lunedi' 3 dicembre si riunira' a Dublino. Nello stesso giorno si terra' il sorteggio per la fase finale". Nel mese di marzo, Polonia, Portogallo e Italia avevano espresso il proprio interesse per ospitare la fase finale. Tutte e tre le nazioni erano nel Gruppo A3, di conseguenza la vincente del girone e' stata scelta per ospitare la competizione. I campioni d'Europa si sono assicurati l'accesso alla fase finale dopo il pareggio di oggi per 0-0 in Italia. Al Portogallo si uniranno nelle Finali le altre tre vincitrici dei gironi della Lega A. Nel dossier di candidatura, i padroni di casa hanno proposto l'Estádio do Dragão di Porto e l'Estádio D. Afonso Henriques di Guimaraes come sedi delle gare. Le semifinali si giocheranno mercoledi' 5 e giovedi' 6 giugno, mentre la finale per il terzo posto e quella per decretare la prima vincitrice in assoluto della UEFA Nations League saranno entrambe domenica 9 giugno.

ITALIA-PORTOGALLO 0-0 TABELLINO

ITALIA (4-3-3) Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti (dal 36' s.t. Pellegrini); Chiesa (dal 43' s.t. Berardi), Immobile (dal 29' s.t. Lasagna), Insigne.

(Sirigu, Cragno, Rugani, Acerbi, De Sciglio, Emerson, Gagliardini, Grifo, Politano).

All. Mancini

PORTOGALLO (4-3-3) Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Dias, Mario Rui; Pizzi (dal 23' s.t. Joao Mario), Neves, W. Carvalho; B. Silva, A. Silva (dal 46' s.t. Danilo), Bruma (dal 41' s.t. Guerreiro).

(Beto, Neto, Cedric, Sanches, Guedes, Fernandes, Rafa, Eder).

All. Santos

ARBITRO Makkelie (Olanda)

NOTE ammoniti Neves, Mario Rui, Jorginho, Bonucci, Chiesa