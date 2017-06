Italia U20 flop, sconfitta in semifinale dall'Inghilterra (1-3)

L'Italia esce in semifinale ai campionati mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Corea del Sud. Al World Cup Stadium di Jeonju gli azzurrini di Evani perdono 1-3 contro l'Inghilterra crollando nel secondo tempo. Al vantaggio azzurro ad opera di Orsolini al 2' della prima frazione replicano nella ripresa Solanke autore di una doppietta al 21' al 43' e Lookman al 32'. In finale gli inglesi affronteranno il Venezuela, mentre l'Italia affronterà l'Uruguay nella 'finalina' per il terzo e quarto posto.