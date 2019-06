Italia Under 21, Di Biagio: "Serata irreale, Chiesa ci ha trascinato"

ITALIA-SPAGNA UNDER 21 3-1, DI BIAGIO: "SERATA IRREALE, CHIESA CI HA TRASCINATO"

"E' stupendo, bellissimo. Sembra di vivere una serata irreale. Chiesa? Non ho parole, era lui che trascinava me". Queste le dichiarazioni di Luigi Di Biagio nel post partita di Italia-Spagna 3-1, prima giornata del girone A degli Europei U21 2019. "Sapevamo cosa ci aspettava dal punto di vista del pubblico e della gara, c'e' grande entusiasmo - ha commentato il commissario tecnico degli azzurrini ai microfoni della Rai - Abbiamo iniziato male perche' abbiamo sofferto molto il loro palleggio, poi piano piano siamo usciti fuori e i ragazzi hanno avuto una reazione incredibile". Infine Di Biagio ha concluso: "Complimenti a questi giocatori, a tratti abbiamo giocato un buon calcio ma c'e' da migliorare se si vuole andare avanti. Questa e' una vittoria importantissima che potrebbe lasciarci piu' tranquilli in vista delle prossime partite".

EURO UNDER 21: ITALIA. CHIESA "GRANDE ITALIA, NON MOLLIAMO MAI"

"Oggi e' stata una grande Italia. Noi non molliamo mai e adesso ci aspetta un'altra partita importante perche' vogliamo andare in semifinale". Queste le dichiarazioni di Federico Chiesa nel post partita di Italia-Spagna 3-1, prima giornata del girone A degli Europei Under 21 2019. Doppietta personale per il talento della Fiorentina, chiamato nella selezione U21 dopo esser stato integrato in pianta stabile nella nazionale maggiore: "Molti di noi hanno avuto l'opportunita' di andare in Nazionale A ma quando veniamo qua dobbiamo dimostrare tanto e dare tutto per questa squadra - ha sottolineato Chiesa ai microfoni della Rai - A chi dedico i miei gol? Alla mia famiglia, alla mia ragazza e alle persone che mi vogliono bene e stanno sempre insieme a me".

Italia-Spagna, Europei U21 3-1: risultato e tabellino

Reti: 9′ Ceballos, 36′ Chiesa, 64′ Chiesa, 82′ rig. Pellegrini

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi (88′ Bastoni), Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo (42′ Orsolini), Kean (61′ Cutrone), Chiesa. A disp. Audero, Montipò, Pezzella, Tonali, Adjapong, Bonazzoli, Romagna, Locatelli, Murgia. All. Di Biagio

SPAGNA (4-1-4-1): Simon; Aguirregabiria, Valleko, Jorge Merè, Martin; Zubeldia (67′ Fornals); Soler, Ceballos, Fabian Ruiz (46′ Merino), Oyarzabal (85′ Mir); Mayoral. A disp. Silvera, Martin, Nunes, Vallejo, Lirola, Pedraza, Olmo, Firpo, Roca. All. de la Fuente

Arbitro: Gozubuyuk (NED)

Ammoniti: 9′ Calabresi, 23′ Vallejo, 25′ Zaniolo, 49′ Mandragora, 70′ Orsolini, 82′ Soler