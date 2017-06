Italia-Uruguay 3-0, gli azzurri con(vincono). E crescono nel ranking

L'Italia vince 3-0 con l'Uruguay nell'amichevole di Nizza. Gli azzurri passano in vantaggio già dopo 7 minuti grazie all'autogol di Gimenez. Dilagano nel finale: il raddoppio arriva all'83', con Eder. Poi De Rossi cala il tris su rigore. L'unica cattiva notizia della serata è l'infortunio di Claudio Marchisio, sostituito al 18' da Montolivo. Successo importante anche per scalare posizioni nel ranking Fifa. L'Italia scenderà in campo domenica a Udine per il match di qualificazione a Russia 2018 col Liechtenstein.



Italia, Ventura: "Mentalità giusta. I Mondiali di Russia? Mai avuto dubbi di farcela senza playoff"



"Questa vittoria significa che alcuni di quegli obiettivi prefissati pian piano li stiamo centrando innanzitutto la mentalità, abbiamo concesso zero tiri in porta e abbiamo avuto sette chiare opportunità oltre ai tre gol. Abbiamo poco tempo per fare, ma abbiamo giocato con raziocinio. Vogliamo essere squadra giocando da squadra, sono contento", ha spiegato a fine match il ct della nazionale Ventura.

Ora il match contro il Liechtenstein e poi a settembre la sfida fondamentale in casa della Spagna per qualificarsi ai Mondiali di Russia 2018: "Il 4-2-4 contro di loro a Madrid? Qui in Italia, in base a un tiro, un giocatore è bravo o meno. C'è da lavorare, in embrione ci sono cose buone. Un po' di calcio organizzato non puoi farlo in poco tempo. Loro sono stati bravissimi. Lo spirito è di gente che vuole vincere. Siamo sulla buona strada".

La qualificazione al Mondiale 2018: "Io non ho mai avuto dubbi sul farcela o non farcela senza i playoff. Sono nel calcio da tanti anni. I proclami servono a poco, serve la capacità di sapere chi sei e di lavorare per migliorare. Niente ci è precluso, abbiamo la possibilità di diventare qualcosa di importante in un prossimo futuro e di fare qualcosa di estremamente importante in futuro"

Ventura su Balotelli: "Ci sono dei giocatori che non possono essere dei comprimari, devono essere protagonisti. Gli ho parlato e credo che Balotelli abbia capito. Io gli ho detto: mel giorno in cui tu capirai la strada per diventare un punto di riferimento, le porte della Nazionale... Chi rinuncerebbe a un giocatore di qualità come Balotelli? Siamo aperti a tutti, però ognuno deve dare qualche cosa. Qualcuno deve dare sul campo o fuori dal campo".