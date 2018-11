Italia-Usa 1-0, Politano: "Serata indimenticabile". Kean, esordio storico

ITALIA-USA 1-0, POLITANO "SERATA INDIMENTICABILE, FELICE PER GOL"

"E' stata una serata indimenticabile, sono contentissimo per questo gol e la vittoria. Era un'amichevole ma era importante vincere". Cosi' l'attaccante dell'Inter, Matteo Politano, autore del gol che ha permesso agli azzurri di battere 1-0 gli Stati Uniti nell'amichevole di Genk. "Non riuscivamo a sbloccarla, ma poi e' arrivato il mio gol, abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna, creiamo tanto e i gol arriveranno nelle prossime partite - spiega ai microfoni della Rai, Politano -. Ho sempre dato il massimo al Sassuolo e all'Inter, cerco di farmi trovare pronto e spero di riuscirci". Secondo l'attaccante nerazzurro "il gruppo e' la forza di questa Nazionale, lo abbiamo dimostrato anche oggi in campo, non abbiamo mai mollato e dato il massimo fino alla fine".

ITALIA-USA 1-0, MANCINI: "BENE KEAN, SENSI E GRIFO. ORA VINCIAMOLE TUTTE"

"Abbiamo avuto tantissime occasioni e abbiamo fatto una buona partita. Siamo in linea con le aspettative, forse più avanti - ha detto il ct Roberto Mancini -. Nel 2019 però dobbiamo vincerle tutte". Sulle prestazioni dei singoli più attesi: "Sensi, Grifo e Kean hanno fatto bene". L'allenatore della nazionale spiega: "Dispiaceva soprattutto per i giocatori e per tutti gli italiani che sono qua. Dovevamo far gol prima. Ho pensato che avremmo pareggiato 0-0, ma il calcio è così, non c'è niente da fare...". Poi sul gioco espresso dagli azzurri anche con i nuovi innesti: "Alcuni giocatori giocavano per la prima volta insieme. Non potevo pensare che facessero nel secondo tempo quanto fatto nel primo". "Sono contento anche dei giocatori che sono partiti dall'inizio come Sensi", ha aggiunto. "La squadra sta giocando bene e questo è importante - ha proseguito il ct -. Ha fatto bene anche De Scigio, così come Acerbi". Poi uno sguardo al futuro e al 2019: "Iniziano le qualificazioni e lì dobbiamo cercare di fare tutte vittorie. Qualche pareggio lo abbiamo fatto, due sconfitte contro i campioni del Mondo e d'Europa le abbiamo fatte. Ora si deve vincere...".

ITALIA-USA 1-0, VERRATTI "MAI TROVATO COSÌ BENE IN AZZURRO"

- "La vittoria e' merito del mister e di tutti. Abbiamo ormai una mentalita' chiara, anche chi gioca poco, come Sensi, ha fatto bene e ha cercato sino alla fine la vittoria. Non abbiamo cambiato nulla nell'attaccare a testa bassa e all'ultimo siamo stati premiati". Cosi', ai microfoni di RaiSport, al termine di Italia-Usa, il centrocampista azzurro Marco Verratti. "Pochi gol? Nel calcio capita: puoi segnare molto costruendo poco, oppure fare tanto gioco e segnare col contagocce. Abbiamo cambiato tanto ma stiamo facendo bene tutti: anche quella di oggi e' una grande vittoria, secondo me. Non mi sono mai trovato cosi' bene in Nazionale. Con Mancini riusciamo a esprimere al meglio le nostre qualita': in mezzo al campo ci divertiamo tutti, non solo io", ha aggiunto Verratti.

ITALIA-USA 1-0, POLITANO DECIDE NEL RECUPERO

L'Italia si impone 1-0 nell'amichevole di Genk contro gli Stati Uniti nel recupero con una bella rete di Politano. Diverse le occasioni per gli azzurri di Mancini che però non erano riusciti, nonostante la grande mole di gioco, a mettere la palla in rete, a decidere la sfida però poco prima del fischio finale ci ha pensato l'attaccante dell'Inter da poco entrato in campo. Mancini fa diversi esperimenti con la speranza di veder crescere la sua nuova Italia e a livello di gioco ha avuto molte risposte. Per l'occasione lascia in campo solo 4 titolari dello schieramento base (Bonucci, Verratti, Barella e Chiesa) dando una chance dal 1' a Sirigu, De Sciglio, Acerbi, Emerson Palmieri, Sensi, al debutto, Berardi e Lasagna, tra i protagonisti dell'attacco azzurro.

ITALIA-STATI UNITI 1-0 TABELLINO







MARCATORE Politano al 49' s.t.

ITALIA (4-3-3) Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella (dal 31' s.t. Gagliardini), Sensi, Verratti; Chiesa (dal 1' s.t. Grifo), Lasagna (dal 42' s.t. Politano), Berardi (dal 17' s.t. Kean). (Donnarumma, Cragno, Rugani, Mancini, Biraghi, Tonali, Politano, Pavoletti). All. Mancini

STATI UNITI (3-5-2) Horvath; Carter-Vickers, Zimmermann, Long; Cannon (dal 31' s.t. Villafana), Delgado (dal 17' s.t. Trapp), Adams, Acosta (dal 38' s.t. Gall), Moore; Pulisic (dal 38' s.t. Lletget), Sargent (dal 17' s.t. Wood). (Guzan, Miazga, Green, Weah). All. Sarachan

ARBITRO Cakir (Turchia)

NOTE ammoniti De Sciglio, Moore, Cannon, Acosta, Sensi