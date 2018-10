Italvolley, azzurre battute in cinque set dalla Serbia. E' medaglia d'argento

Sfuma in finale il sogno dell'Italia femminile al Mondiale di pallavolo. Le azzurre di Davide Mazzanti, nell'ultimo atto del torneo iridato, sono state superate 3-2 dalla Serbia: 21-25 25-14 23-25 15-12 il punteggio in favore delle campionesse d'Europa.

Dopo aver vinto un'epica battaglia contro le campionesse olimpiche della Cina per 3-2, l'Italia del volley femminile sale dunque sul secondo gradino del tetto del mondo. La ragazze della Serbia erano l'unica squadra ad aver già battuto (per 3-1) le azzurre in questo torneo, martedì nelle Final Six, a qualificazione già ottenuta.

Oltre a essere campione d'Europa in carica e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio, la Serbia, dunque tra le più forti in assoluto, è anche campione del mondo.