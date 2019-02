Javier Zanetti special guest star della serie Disney O11CE – UNDICI CAMPIONI

Lunedì 25 febbraio JAVIER ZANETTI sarà special guest di O11CE – UNDICI CAMPIONI. Una bella sorpresa aspetta dunque tutti i fan del calcio e gli appassionati della serie argentina, giunta alla sua seconda stagione, in onda in prima Tv ogni settimana su Disney XD (Sky, canale 616 e Sky On Demand), dal lunedì al venerdì alle 20.00.

Per la prima volta davanti alle telecamere nell’inedito ruolo di attore, l’ex Capitano dell’Inter oggi dirigente sportivo parteciperà alla puntata del 25 febbraio interpretando il ruolo di se stesso.

I Falchi Dorati, squadra di calcio giovanile protagonista della serie, stanno vivendo un momento di crisi perché uno degli atleti più promettenti della squadra ha riportato una lesione che potrebbe pregiudicare la sua carriera da professionista. Zanetti prenderà parte a una scena molto emozionante in cui dispenserà consigli motivazionali ai Falchi Dorati e parlerà della propria esperienza come calciatore e capitano. L’appoggio dei compagni di squadra e gli incoraggiamenti di Zanetti si riveleranno fondamentali per il giovane infortunato che sarà così incentivato ad andare avanti nonostante le difficoltà.

Mentre le Aquile, la squadra rivale allenata da Diego Guevara, saranno disposti a tutto pur di vincere, i Falchi Dorati dovranno fare gruppo ancora più di prima e scendere in campo uniti per trionfare nel campionato.

Nella seconda stagione di O11CE – UNDICI CAMPIONI, la serie argentina in onda da lunedì a venerdì alle ore 20.00 su Disney XD (Sky, canale 616 e Sky On Demand), i Falchi Dorati sono impegnati a decidere se dedicarsi interamente alla carriera di calciatori professionisti e quindi affrontare il temutissimo Torneo Continentale contro le squadre più forti del paese. Le sfide saranno sempre più impegnative e richiederanno miglioramenti nelle tecniche di gioco e una sempre maggiore determinazione personale, nonché un grande spirito di squadra. Fra competizioni ad alta quota, condizioni climatiche impervie e continue trasferte, Gabo e Valentino dovranno lottare per difendere il loro ruolo nella squadra, minacciato dall’arrivo nei Falchi Dorati di due contendenti. A complicare ulteriormente questo anno scolastico un grande mistero porterà scompiglio nella vita dei ragazzi dello IAD con messaggi criptati e droni spia…