Jiangsu, Capello: "Alla Juventus mi hanno tolto due scudetti vinti sul campo"



Fabio Capello si presenta allo Jiangsu Suning, club cinese di proprietà del gruppo Suning - che come noto controlla anche l'Inter. E sono subito polemiche. Il tecnico di Pieris inizia la sua avventura con Gianluca Zambrotta, Cristian Brocchi e Franco Tancredi nello staff tecnico. "Gianluca ha giocato con me alla Juventus. Abbiamo vinto due campionati che poi ci hanno tolto, ma noi li abbiamo vinti sul campo (alla guida della Juventus negli anni di calciopoli, ndr). Metterà a disposizione della difesa della nostra squadra tutto quello che ha imparato da me e da tutti gli allenatori che ha avuto". Parole che sui social non sono per niente piaciute ai tifosi dell'Inter...



CAPELLO SULLA SCELTA DI ANDARE IN CINA ALLO JIANGSU SUNING



"Ho valutato il gruppo con cui sarei andato a lavorare. E Suning vuole fare grandi cose nel calcio, è un gruppo mondiale importantissimo: ho accettato per il progetto. Qui c'è una grande connessione con il calcio italiano, con l'Inter. Dobbiamo riuscire a fare come Suning ha fatto in tutte le sue attività: portarle a primeggiare. La squadra può e deve migliorare per uscire da questa situazione delicata. Sarò il supervisor con la gestione di un gruppo giovane di persone competenti".