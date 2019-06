Jorge Lorenzo brutta caduta ad Assen. MotoGp, pilota Honda portato in ospedale

Jorge Lorenzo trasportato all'ospedale di Assen per effettuare delle radiografie al torace e alla schiena dopo una rovinosa caduta nelle prove del Gp di Assen. Il pilota MotoGp della Honda è uscito di pista alla curva 7 nei minuti finali della prima sessione di libere del GP d'Olanda. Jorge Lorenzo si è rialzato da solo, ma ha accusato forti dolori alla schiena, al collo e difficoltà respiratorie. I primi accertamenti in Clinica Mobile hanno escluso conseguenze gravi per Jorge Lorenzo, ma i medici hanno preferito trasferirlo in ospedale per ulteriori controlli.

Il team manager della Honda, Alberto Puig, ha parlato ai microfoni Sky della caduta di Jorge Lorenzo: "Il colpo è stato molto forte, i medici hanno deciso di portarlo in ospedale per effettuare nuovi accertamenti. Il pilota è cosciente, anche se la botta alla schiena è stata forte. Faceva fatica a respirare. Jorge naturalmente non è contento, ma sono cose che succedono. L'importante adesso è controllare che vada tutto bene, di routine saranno fatti controlli anche agli altri organi vitali".