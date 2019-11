JORGE LORENZO: "MI RITIRO. ADDIO MOTOGP". ECCO COM'E' MATURATA LA DECISIONE

JORGE LORENZO: "MI RITIRO. ADDIO MOTOGP"

JORGE LORENZO SI RITIRA. IL PILOTA SPAGNOLO CONFERMA IL SUO ADDIO AL MOTOMONDIALE. "Come potete immaginare e' molto difficile per me ma sono qui per annunciare che questa sara' la mia ultima gara in MotoGP", le parole di Jorge Lorenzo annunciando ufficialmente il suo ritiro dalla MotoGP. Il pilota spagnolo lo ha dichiarato durante il corso di una conferenza stampa, convocata in via straordinaria, alla vigilia del weekend del Gran Premio di Valencia, ultima tappa del Mondiale 2019.

JORGE LORENZO: "LASCIO COME PILOTA PROFESSIONISTA"

"Grazie a tutti - ha detto Jorge Lorenzo annunciando il suo ritiro dalla MotoGp e dalle corse -. Sono fiero e orgoglioso che siate tutti qua, è molto importante per me e mi rende molto felice. Ho sempre pensato che ci siano alcuni giorni importanti nella vita di un pilota: quando fai la prima gara, quando vinci il primo mondiale e poi quando ti ritiri. Sono qui per annunciare che questo giorno è arrivato e per dirvi che questa sarà la mia ultima gara in motogp e dopo lascio come pilota professionista". E ancora: "Ho fatto molto per questo sport, chi ha lavorato con me sa che sono un perfezionista e che ci metto grande passione. Dopo gli anni in Yamaha, i migliori della mia carriera, ho sentito di aver bisogno di un cambiamento e per questo ho deciso di andare in Ducati e questo mi ha dato grande spinta per la motivazione e anche se non ho ottenuto grandi risultati, la motivazione mi ha permesso di andare avanti. Poi ho firmato per la Honda, che mi ha dato un’altra grande spinta, perché ho ottenuto il sogno di tanti piloti di avere un ruolo importante in questa scuderia".

MotoGP, Jorge Lorenzo annuncia il ritiro: "Dopo l'infortunio al Montmelò e la caduta ad Assen ho cominciato a pensare: ma davvero ne vale la pena?"

JORGE LORENZO RACCONTA QUANDO HA INIZIATO A PENSARE AL RITIRO. "Non ho potuto essere nelle condizioni fisiche normali per essere competitivo e veloce, questa è una moto non adatta al mio modo di correre. Ho lavorato con pazienza pensando che ci sarebbe voluto un po’ di tempo e le cose sarebbero poi andate a posto. Ma poi ho avuto un brutto incidente a Montmelò e un’altra caduta ad Assen e… quando rotolavo sull’asfalto ho pensato: ne vale davvero la pena? Dopo tutto quello che ho ottenuto continuare a soffire? Ma sono tornato a casa e ho deciso di provare ancora e ho continuato, ma la verità è che da quel momento la salita è diventata così rapida e ripida che non ho più trovato la motivazione e la pazienza necessaria per scalare questa montagna".

JORGE LORENZO, 5 TITOLI MONDIALI TRA 250 E MOTOGP

Classe 1987, il campione di Palma di Maiorca, oggi pilota della Honda, in carriera ha conquistato 5 titoli mondiali tra 250 (2006 e 2007) e MotoGp (2010, 2012 e 2015) in 17 anni di attività. Jorge Lorenzo, che ha corso con Derbi, Aprilia, Yamaha, Ducati e Honda, ha conquistato 68 vittorie e 152 podi.