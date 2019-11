JORGE LORENZO SI RITIRA: ADDIO ALLA MOTOGP. IN SPAGNA NON HANNO PIU' DUBBI

Jorge Lorenzo si ritira dalle corse: passo d'addio alla MotoGp per il pilota spagnolo. Il 5 volte campione del mondo ha convocato una conferenza stampa straordinaria in cui, a quanto riporta la stampa spagnola, annuncerà la volontà di ritirarsi.

Jorge Lorenzo ha dato appuntamento ai giornalisti (e ai milioni di tifosi che ha in tutto il mondo) per le 3 del pomeriggio al Ricardo Tormo di Valencia dove domenica si correrà l'ultimo gran premio della stagione. JORGE LORENZO lascerà davvero le corse? Nei giorni scorsi il maiorchino aveva parlato di un possibile rinnovo con la scuderia giapponese e, secondo i programmi stabiliti, Lorenzo avrebbe dovuto provare la nuova Honda nei test in programma da martedì.

JORGE LORENZO, 5 TITOLI MONDIALI TRA 250 E MOTOGP

Classe 1987, il campione di Palma di Maiorca, oggi pilota della Honda, in carriera ha conquistato 5 titoli mondiali tra 250 (2006 e 2007) e MotoGp (2010, 2012 e 2015) in 17 anni di attività. Jorge Lorenzo, che ha corso con Derbi, Aprilia, Yamaha, Ducati e Honda, ha conquistato 68 vittorie e 152 podi.