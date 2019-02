José Mourinho patteggia con il fisco: un anno e maxi multa

Jose' Mourinho ha patteggiato una pena detentiva di un anno, che non dovra' scontare, e una multa di quasi 2 milioni di euro per aver evaso il fisco in Spagna. Lo "Special One" e' stato citato in giudizio per aver nascosto alle autorita' fiscali spagnole nel 2011 e nel 2012, allorche' era sulla panchina del Real Madrid, le entrate derivanti dallo sfruttamento dei suoi diritti di immagine.

José Mourinho: la pena di un anno di carcere commutata in sanzione pecuniaria

La pena di un anno di carcere comminata a José Mourinho sara' commutata con una multa di 182.500 euro. In totale, l'ammontare del danno arrecato alle autorita' fiscali spagnole ammontava a circa 3,3 milioni di euro per questi due anni. Oltre alla multa di quasi 2 milioni di euro, lo Special One, senza un club dal suo esonero a dicembre dal Manchester United, dovra' rimborsare anche questo importo.