Jovetic e Siviglia, Real Madrid va ko dopo 9 mesi. Liga riaperta

Jovetic eroe di Siviglia contro il Real Madrid nel posticipo della 18/a giornata della Liga. I biancorossi vanno sotto con il rigore di Cristiano Ronaldo, ma pareggiano al 40' della ripresa con l'autogol di Sergio Ramos e vincono il match con il gol proprio dell'ex interista Jovetic nel secondo minuto di recupero. Con i tre punti il Siviglia si porta ad un punto dal Real Madrid ancora in testa al campionato. Bene anche il Barcellona che va a -2 punti dalla vetta. La Liga e' del tutto riaperta. La striscia di Zidane senza ko si ferma a 40 partite dopo 9 mesi. Salvo il record della Juventus di Conte con 43 risultati utili consecutivi.



La Liga e' ufficialmente riaperta e tra i candidati a vincerla c'e' il Siviglia di Sampaoli. In Andalusia il REAL MADRID cade dopo 40 risultati utili consecutivi, record assoluto nella storia del calcio iberico. Al 'Sanchez Pizjuan' i Blancos vanno pure in vantaggio al 67' con un rigore del solito Cristiano Ronaldo. L'uomo dei gol in zona Cesarini e delle marcature decisive nelle due trionfali finali di Champions contro l'Atletico, Sergio Ramos, pero', stavolta sbaglia porta e all'85' fa autogol: 1-1. La partita non e' finita perche' al 92' l'ex Inter Jovetic fa il bis del gol all'esordio in Coppa del Re, guarda un po', sempre contro le Merengues: finisce 2-1. Il Siviglia sale a 39 punti, a -1 dal REAL (che comunque ha una partita da recuperare). Sorride anche il Barça, ora a -2. Nel finale, il Celta supera l'Alaves grazie alla rete di Radoja. Colpo dell'Eibar in casa del Gijon (2-3), Granada-Osasuna finisce 1-1

RISULTATI 18^ GIORNATA SABATO Leganes - Athletic Bilbao 0-0 Barcellona - Las Palmas 5-0 Atletico MADRID - REAL Betis 1-0 Dep. La Coruna - Villarreal 0-0 DOMENICA Valencia - Espanyol 2-1 Celta Vigo - Alaves 1-0 Granada - Osasuna 1-1 Sporting Gijon - Eibar 2-3 Siviglia - REAL MADRID 2-1 LUNEDI' Malaga - REAL Sociedad ore 20.45

CLASSIFICA: REAL MADRID 40 punti; Siviglia 39; Barcellona 38; Atletico MADRID 34; Villarreal 31; REAL Sociedad 29; Athletic Bilbao 28; Celta Vigo 27; Eibar 26; Las Palmas 24;Espanyol 23; Alaves 22; Malaga, Betis 21; Deportivo La Coruna 18; Leganes 17; Valencia 16; Sporting Gijon 12; Granada 10; Osasuna 9. Valencia e REAL MADRID una gara in meno