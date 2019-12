Juice Plus, corsi di Briantea84 per 30 ragazzi con disabilità intellettiva Ju

Il contributo che fa parte del Progetto di Juice Plus+ chiamato “Verso Il Sol Levante” riguarderà i ragazzi de La Nostra Famiglia, uno tra i principali Istituti in Italia per la cura e la riabilitazione delle persone con disabilità nell’età evolutiva. Madrina del progetto la Campionessa Paralimpica Arjola Dedaj, ambassador Juice Plus+. Alla presentazione presente anche Fondazione Candido Cannavò per lo Sport, che ha svolto un ruolo fondamentale nel mettere in contatto Juice Plus+ e Briantea84.

Bosisio Parini (LC), 5 dicembre 2019 - Continua l’impegno di Juice Plus+ verso associazioni che operano sul territorio italiano attraverso il progetto di comunicazione “Verso il Sol Levante”, volta a incentivare la pratica sportiva.

Dopo la prima donazione alla palestra di Torre Annunziata con la pugile Irma Testa, avvenuta nel mese di settembre, questa volta un importante contributo è stato destinato a Briantea84, associazione d’eccellenza nello sviluppo e nella promozione dello sport paralimpico.

Madrina della giornata è stata Arjola Dedaj, atleta della Nazionale Italiana Paralimpica di Atletica Leggera che, insieme al marito e guida Emanuele Di Marino, ha partecipato alle Olimpiadi di Rio nel 2016 e ha vinto l’oro mondiale nel salto in lungo a Londra nel 2017. Ora Arjola insegue un sogno, quello di conquistare una medaglia alle prossime Paralimpiadi di Tokyo 2020 per cui si sta qualificando.

Il supporto è stato destinato a Briantea84 per sostenere il progetto denominato “Briantea84 Academy”, sviluppato in collaborazione con La Nostra Famiglia, uno tra i principali Istituti in Italia per la cura e la riabilitazione delle persone con disabilità nell’età evolutive che coprirà l’intera stagione sportiva della Scuola Calcio e della Scuola Gioco Basket. La prima è composta da 15 atleti con disabilità intellettivo-relazionale di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, che frequentano la struttura educativa “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini. Stesso discorso per la seconda “accademia” che coinvolge ragazzi tra i 7 e i 10 anni. Le due Scuole continueranno il loro progetto sportivo grazie alla partnership che contribuirà a tutte le necessità utili per il regolare svolgimento delle diverse attività: allenamenti settimanali, supporto alla guida tecnica e acquisto del materiale sportivo, con la realizzazione di nuove divise brandizzate Juice Plus+. Inoltre, come accaduto negli anni passati, alcuni dei ragazzi avranno anche la possibilità di vivere in prima persona nuove esperienze, come la partecipazione a eventi e campionati Fisdir o Figc che consentiranno loro di diventare parte integrante di una delle squadre targate Briantea84, condividendo tutte le dinamiche di gruppo dal campo allo spogliatoio.

Fabio Fiorellino, Regional Director, Southern Europe di Juice Plus+ ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di proseguire questo percorso di donazioni che stanno aiutando molte strutture e tanti ragazzi in tutta Italia a praticare attività sportive grazie ad un concreto supporto da parte di Juice Plus+. Abbiamo scelto di comunicare attraverso lo sport perché l’impegno, la lealtà, il rispetto e il miglioramento di sé sono valori in cui Juice Plus+ si riconosce. Il sostegno a Briantea84 ed all’Istituto La Nostra Famiglia nasce dalla volontà di lasciare un segno tangibile e di essere attiva sul territorio: questo è lo scopo dell’intero progetto di charity “Verso il Sol Levante”che come azienda stiamo portando avanti dall’inizio del 2019.”

All’inaugurazione erano presenti anche Alfredo Marson Presidente di Briantea84 e l’atleta paralimpica Ambassador di juice Plus+ e della donazione, Arjola Dedaj.

Alfredo Marson ha dichiarato: “Sono orgoglioso della crescita di questo progetto. Un ringraziamento va alla Fondazione Candido Cannavò per lo Sport che continua a sostenerci e un benvenuto a Juice Plus+ che ha deciso di supportare la Briantea84 Academy. Per noi tutto questo è qualcosa di grandioso, ci crediamo molto e vorremmo fare scuola, essere d’esempio. Il nostro entusiasmo è condiviso da chi quotidianamente si spende per questa causa. In questi anni si sono visti grandi risultati: gli atleti sono cresciuti molto, hanno raggiunto degli obiettivi incredibili. Il percorso di maturazione è stato netto, abbiamo una grande voglia di diffondere questa realtà per raggiungere più persone possibili”.

Subito dopo ha preso la parola l’atleta paralimpica Arjola Dedaj, testimonial del progetto “Verso il Sol Levante” e madrina della giornata, che ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa: “Sono orgogliosa e onorata di essere stata scelta da Juice Plus+ per rappresentare questo progetto lodevole, che a mio parere sempre più realtà dovrebbero prendere a modello. – Ha dichiarato Arjola Dedaj - Oggi con questa donazione abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di avere una chance in più, non solo per partecipare a competizioni di livello ma anche e soprattutto per migliorare la qualità della vita attraverso i benefici della pratica sportiva. Sicuramente una parte fondamentale la fanno le strutture dove ci si forma e certamente, Briantea84 insieme a La Nostra famiglia, rappresentano davvero un’eccellenza sotto questo punto di vista, perché promuovono con passione e dedizione lo sport senza barriere, come strumento di inclusione. Auguro davvero a questi ragazzi il meglio”.



La Dedaj è diventata nel 2019 ambassador di Juice Plus+ e, insieme alle altre 3 atlete azzurre Irma Testa (pugilato), Sara Cardin (karate) ed Elisa Di Francisca (scherma) è protagonista del progetto di comunicazione “Verso il Sol Levante” promosso da Juice Plus+. Gli obiettivi del progetto sono quelli di celebrare uno stile di vita sano e la dedizione delle atlete mentre si preparano alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oltre a questo grande progetto di solidarietà che vede interventi in realtà italiane in cui è difficile fare sport, sono stati prodotti anche un video emozionale e 12 video tips che raccontano la loro vita quotidiana, dispensando consigli utili su argomenti diversi legati allo stile di vita sano ed al benessere.