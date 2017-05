Julia Viellehner morta. Addio triatleta: era nell'ospedale di Nicky Hayden



JULIA VIELLEHNER è morta. L'atleta si è spenta all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Nello stesso ospedale era ricoverato da giorni anche il pilota di Superbike Nicky Hayden, pure lui investito mentre pedalava in bici e morto in queste stesse ore.



La 31enne triatleta tedesca che lunedi' scorso era stata investita da un camion sulla Provinciale 24, verso il passo delle Forche, mentre si stava allenando in bici. I medici, nei giorni scorsi, avevano amputato entrambe le gambe alla povera Julia Viellehner per provare a salvarle la vita ma non e' bastato.



L'allenatore di Julia Viellehner, Tom Stecher, ha annunciato la drammatica notizia della morte su Facebook. "Gli ultimi giorni sono stati lunghi e duri, JULIA ha lottato fino alla fine. Ora ha raggiunto il traguardo e ci aspetta li'".