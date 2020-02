Juve-Fiorentina, Commisso incontra i vertici Figc. Dura la risposta di Nicchi

Juve-Fiorentina, Commisso incontra i vertici Figc. E Nicchi risponde: "Arbitri disgustati"

Non si placano le polemiche a poche ore dal termine di Juve-Fiorentina. Rocco Commisso dalle parole è passato ai fatti. Il presidente della Viola è infatti arrivato all'ora di pranzo al centro tecnico federale di Coverciano, a due passi da Firenze, assieme al direttore generale del club Joe Barone, pronti per discutere con i vertici federali della Figc dopo la cerimonia di premiazione della Panchina d'Oro. Al centro del discorso la preoccupazione che Commisso ha mostrato riguardo ai presunti torti arbitrali subiti allo Stadium contro i bianconeri, che hanno portato il presidente a pronunciare dure parole nella conferenza post-partita. La volontà è quella di essere rispettati come squadra, tifoseria e città. Intanto è arrivata la replica dura del presidente della Figc, Marcello Nicchi, che ha commentato di non aver parlato con Commisso "perché non l’ho visto. Non devo aggiungere niente a quello che sapete già. Dico semplicemente che gli arbitri italiani sono, per dirlo come qualcuno, disgustati da questi comportamenti“.

Juve-Fiorentina, Commisso incontra i vertici Figc: le parole allo Stadium

Commisso si era scagliato nel post-partita di Torino, ai microfoni di Dazn, contro l'arbitro Pasqua, colpevole, secondo il presidente, di aver concesso un secondo rigore che non c'era. "Sono disgustato - aveva commentato -. Io credo che una squadra che ha 350 milioni di ingaggi non ha bisogno degli arbitri, la Juve è fortissima, lasciate che la partita la vinca sul campo, non per i regali che concedono gli arbitri. Non è giusto per il calcio italiano, queste gare vanno in tutto il mondo, quando vedono queste porcherie cosa pensano? Sono disgustato. Le gare in Italia sono decise dagli arbitri, non si può andare avanti così. Con il Genoa non ci hanno dato rigore, con l’Inter non ci hanno dato rigore, oggi ci hanno dato due rigori contro, forse il primo ci stava ma il secondo sicuramente no. Quando i rigori ci sono non vanno al Var qui il rigore non c’era e sono andati al Var e la decisione è stata quella che è stata".