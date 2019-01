Juve, che flop in Coppa Italia! Ora Allegri faccia un turnover da Champions

di Lorenzo Zacchetti

Le divinità del calcio sono particolarmente volubili. Domenica sera la Juve ha disputato sul campo della Lazio una delle sue peggiori prestazioni stagionali, ma al fischio finale il suo vantaggio sul Napoli era schizzato a +11. Un divario praticamente incolmabile.

Una manciata di ore dopo, però, l'Atalanta l'ha sbattuta fuori senza troppi complimenti da quella Coppa Italia che i bianconeri hanno vinto nelle ultime quattro stagioni.

C'è da preoccuparsi per il campionato? Francamente non credo. Undici punti di vantaggio, nonostante le 17 partite ancora da giocare, sono davvero un'enormità. Soprattutto pensando che dietro c'è un Napoli che a Milano ha fatto il diavolo a quattro (come le punte schierate contemporaneamente da Ancelotti) per non andare oltre lo 0-0. Una perfetta metafora di una squadra che ormai da anni supera se stessa, ma che continua a patire un netto gap nei confronti della capoclassifica.

Non siamo ancora ai titoli di coda, ma si può a buona ragione sostenere che l'esito della stagione dipenda unicamente dalla Juve. Saranno soprattutto le scelte di Allegri in merito alla gestione dei prossimi mesi a fare la differenza e il netto k.o di Bergamo può risultare davvero salutare.

Prima con Conte e poi con Allegri, il ciclo della Juve si è basato su una famelica rincorsa a qualunque obiettivo. Sette scudetti consecutivi, dei quali gli ultimi quattro in “Double” con la Coppa Italia, un poker di Supercoppe, due finali di Champions League e una terza sfumata in maniera incredibile, con il famoso rigore che fece infuriare Buffon.

Cristiano Ronaldo, protagonista di quella traumatica sfida con la maglia del Real Madrid, è arrivato a Torino per aiutare la Vecchia Signora a infrangere il tabù europeo e tornare finalmente a vincere la Champions League. Ma non è detto che basti.

Il tracollo di Bergamo ci dice molto, non solo sull'importanza della coppa Bonucci-Chiellini, ma anche e soprattutto su quella del fattore psicologico. Con il campionato ormai indirizzato verso un finale in linea con i precedenti sette e la difficile sfida con l'Atletico Madrid ormai alle porte, il pur insolito spettacolo di una Juve un po' svampita e alla mercè dell'avversario non può certo stupire.

Ma entrando nel vivo della stagione la cosa potrà facilmente ripetersi nelle prossime settimane e qui Allegri dovrebbe a mio avviso cambiare passo. Come vuole entrare nella storia? Come l'allenatore che ha vinto per l'ottava volta consecutiva un campionato di valore discutibile o come quello che ha centrato il sogno-Champions?

Se si potesse scegliere, la scelta sarebbe ovvia. E non c'è tifoso bianconero che non la sottoscriverebbe. Non si possono avere certezze matematiche, ma bisogna creare le condizioni giuste perché ciò accada. E, a mio avviso, la strada passa dal risparmiare la formazione migliore per la Champions, ricorrendo ad un abbondante turnover in campionato.

La Juve ha una rosa tale per arrivare in fondo alla Serie A senza pagare pegno, ma persino nell'ipotesi peggiore (una rimonta che oggi sembra quasi impossibile), a fare la differenza sarebbe comunque l'esito della campagna europea.

Comprendo bene i rischi di una scelta del genere. In primo luogo, non è detto che il riposo suppletivo sia sufficiente per salire sul tetto d'Europa e quindi la possibilità di rimanere con “zero tituli” non si può scartare a priori. E' vero anche che il gioiello più prezioso della collezione di Allegri, Cristiano Ronaldo, sarebbe il meno felice di una gestione del genere, visto che lui è uno dei pochi lavoratori che si divertono a fare gli straordinari.

Tuttavia, i tre schiaffoni incassati dai ragazzi di Gasperini (vecchio cuore bianconero, tra l'altro) ci ricordano che non c'è Golia che non possa cadere contro Davide. Sarebbe sbagliato fare drammi per il primo passo falso di una squadra che fin qui ha proceduto come uno schiacciasassi, ma lo sarebbe altrettanto non coglierne l'insegnamento: ha davvero senso dannarsi anima e polpacci nell'inseguimento di un ottavo Scudetto che quasi certamente arriverà comunque e che non cambierebbe la vita dei tifosi?

Personalmente, io rispolvererei un sano turnover, costringendo CR7 e compagni a dare tutto per conquistare l'agognata Champions League.