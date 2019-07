Juve, Ronaldo discute con Sarri dopo la sostituzione. Monta il caso

La sconfitta per 3-2 della Juventus contro il Tottenham non ha allarmato la vecchia signora, sia perché ha mostrato una certa vivacità nel gioco sia perché è stata pur sempre un’amichevole di metà luglio. Con un inizio preparazione che ha appesantito le gambe dei bianconeri i quali sapevano di avere un deficit atletico nei confronti dell’avversario.

Ciò che però ha destato preoccupazione in casa Juve, come scrive Tuttosport, è stato il breve e intenso dialogo fra il neoallenatore della Juventus Maurizio Sarri e il 5 volte pallone d’oro Cristiano Ronaldo, nel momento della sostituzione al 60esimo.

Secondo alcuni quotidiani spagnoli è nato un caso: Marca, scrive: "Cristiano Ronaldo non ha preso bene la decisione del suo allenatore Maurizio Sarri di sostituirlo al 63', quando la Juventus era andata in vantaggio contro il Tottenham". Anche su Twitter, il confronto tra Sarri e Cristiano Ronaldo è molto discusso, con commenti caratterizzati dall'ipotesi che l'attaccante fosse arrabbiato per essere stato sostituito così presto dopo aver segnato. Dall’Asia, dove i bianconeri sono in ritiro, al momento non è arrivata nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati.