La difesa del Crotone tiene un'ora contro la Juventus ma poi capitola sotto i colpi di Mandzukic e Higuain. Con le reti del croato e dell'argentino la squadra di Allegri si impone 2-0 allo Scida, nel recupero del match della diciottesima giornata di Serie A, rinviata per l'impegno in Supercoppa dei bianconeri, poi persa contro il Milan. Grazie a questo successo, in una gara complicata ma comunque dominata, i bianconeri si portano a 57 punti, a +7 dalla Roma, seconda.