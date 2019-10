Juventus accelera: Jeep sale di 25 mln. Elkann stacca un assegno da 230 mln

Juventus accelera: Jeep sale di 25 milioni (a quota 42 annui)

Aumenta di 25 milioni il corrispettivo fisso annuo della sponsorizzazione Jeep per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 alla Juventus. Lo annuncia in una nota la società bianconera. L'accordo prevede inoltre l'inclusione di taluni diritti di sponsorizzazione aggiuntivi. Restano ferme le altre condizioni previste dal contratto in essere sottoscritto nell'aprile del 2012 ed in vigore fino al 30 giugno 2021. La decisione è stata presa "in considerazione dell'eccellente performance sportiva della Prima Squadra, che ha determinato in questi anni il miglioramento del ranking Uefa, e grazie all'incremento di visibilità del brand Juventus a livello globale". Contestualmente, Juventus e Fca hanno convenuto di iniziare, anticipatamente rispetto alle previsioni contrattuali, le negoziazioni per il rinnovo della sponsorizzazione.

Juventus, la maglia bianconera vale 100 milioni tra Jeep e Adidas

Nel concreto lo sponsor Jeep sale di 25 milioni di euro come fisso annuale, portandolo da 17 a 42 milioni per questa e la prossima stagione. Si parla di compenso fisso, esclusi i bonus. Nell’ultima stagione ai 17 milioni base si sono aggiunti 3 di bonus e 1 di valorizzazione della fornitura auto. Il valore totale annuo della maglia della Juventus si avvicina ora ai 100 milioni, considerato anche il rinnovo di Adidas.

Juventus, aumento di capitale da 300 milioni (oltre 190 mln da Exor)

E' un momento di grandi manovre in casa Juve. Lo Stadium ospita l’assemblea degli azionisti della Juventus Spa. Un’assemblea che porta il club verso l’aumento di capitale da 300 milioni di cui oltre 190 mln arriveranno dall'azionista Exor - considerati i 42 anni da Jeep, la cifra che arriverà dalla famiglia Agnelli sarà superiore ai 230 milioni - una mossa ambiziosa per portare il club bianconero ancora più al livello dei top club mondiali per introiti e visibilità. Una Juve che sfida i big fuori e dentro al campo di gioco. La società punta a massimizzare il valore del marchio Juve per incrementare il fatturato (che nel 201/2019 era poco sotto i 400 milioni e attualmente è stimato attorno al mezzo miliardo con il Real Madrid che nel 2020 puntata sfondare il muro degli 820 milioni), mantenendo e anzi crescendo dal punto di vista della competitività sportiva. Una strada che comporta investimenti sportivi in stile Ronaldo, giocatori di fama che facciano vincere sul campo e fuori (sponsor e merchandising). E nei giorni scorsi si è parlato anche delle possibilità di un altro colpo in stile Cristiano Ronaldo, ovvero portare alla Juventus un calciatore dello stesso livello ma più giovane. Identikit che porta, per esempio, alla stella del Psg Mbappé. E intanto in Borsa la Juventus in Borsa attualmente vale oltre 1,4 miliardi...