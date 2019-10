Juventus: accordo con Coca Cola. Buffon: "Nuvola di Fantozzi su De Ligt"

Juventus che colpo: accordo con Coca Cola

Juventus e Coca-Cola insieme. La societa' bianconera ha annunciato un accordo che portera' l'iconica bevanda, per le prossime due stagioni, a essere al fianco del club, in qualita' di official partner, sul territorio italiano. L'esclusiva partnership prevede eventi, attivita' di visibilita' e un piano digital dedicato. Coca-Cola sara' anche presente nel flagship store "Undici" di Milano, ma anche nei bar, nelle lounge e nelle aree hospitality dell'Allianz Stadium, che vedranno una speciale brandizzazione che celebra l'unione tra il gusto di Coca-Cola e la passione bianconera. "Un brand come Coca-Cola si inserisce perfettamente nell'attuale strategia di sviluppo del Club anche attraverso collaborazioni con partner di grande valore e prestigio - sottolinea in una nota Giorgio Ricci, chief revenue officer della Juventus - Questo accordo si focalizzera' sulla valorizzazione del mercato italiano, importantissimo per entrambi, attraverso le attivita' che andremo ad implementare insieme. Rimane costante l'ambizione di crescere assieme nel prossimo futuro".

JUVENTUS, PJANIC RASSICURA SU INFORTUNIO: 'TUTTO BENE'

Una foto con il pollice verso l'alto e la didascalia "Tutto bene". Così su Instagram il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, dopo essersi sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità del suo infortunio sabato scorso a Lecce. A breve è atteso il comunicato ufficiale del club bianconero per sapere quando Pjanic potrà tornare a disposizione di Maurizio Sarri.

JUVENTUS, BUFFON, 'DE LIGT SEMBRA AVERE NUVOLA FANTOZZI SOPRA LA TESTA'

"L'infortunio di Chiellini ha accelerato il percorso di inserimento di De Ligt. Se le cose dovessero andare bene, a marzo potremmo avere un giocatore pronto, anche se in questo periodo sembra avere la nuvola di Fantozzi sopra la testa". Il portiere della Juventus, Gigi Buffon, commenta così il difficile inizio di stagione di Matthijs De Ligt. "L'infortunio di Chiellini è un duro colpo, peggio sarebbe stato solo un infortunio per Cristiano Ronaldo", aggiunge Buffon a 'Tiki Taka'.

JUVENTUS, BUFFON, 'TRA DUE MESI SI VEDRA' LA VERA JUVE DI SARRI'

"Credo che nel giro di altri due mesi si vedrà la vera Juve di Sarri anche perché adesso abbiamo perso pedine importanti come Douglas Costa e Ramsey sulle quali il mister puntava molto". Lo dice il portiere della Juventus, Gigi Buffon. "Già si comincia a intravedere qualcosa di diverso, una ragnatela di scambi molto fitta e una grande ricerca della verticalità che ci differenzia dal passato, sia di Allegri che di Conte", aggiunge Buffon a 'Tiki Taka'.

BUFFON, 'IN QUESTA NAZIONALE DI GIOVANI, IO NON C'ENTRO NULLA'

"Credo che in questo momento la mia ipotetica presenza in Nazionale non c'entri veramente nulla perché c'è un progetto di giovani che sta dando i suoi frutti". Lo dice il portiere della Juventus, Gigi Buffon, in merito a un suo possibile ritorno in Nazionale. "L'ultimo problema dell'Italia è il portiere -aggiunge Buffon a 'Tiki Taka'. Oltre a Donnarumma, che è il diamante che brilla di più, ci sono tanti bravi portieri come Meret o lo stesso Sirigu, che non è più giovanissimo, ma non è secondo a nessuno".