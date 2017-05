Juventus, Allegri: "Il mio futuro? Ne parleremo. Dipende da entrambi..."

Juventus, Allegri: "Il mio futuro? Dipende anche dalla Juve"



"Marotta dice che la permanenza in bianconero dipende da me? Dipende da entrambi: io sono molto contento di essere alla Juventus". Lo ha spiegato Massimiliano Allegri dopo la vittoria del sesto scudetto consecutivo della Juventus (il terzo per lui in bianconero). Il tecnico livornese adesso ha la testa alla finale di Champions League contro il Real Madrid. "Arriverà il momento in cui ci siederemo e ci confronteremo, ma ora dobbiamo focalizzarci sul giocare, e possibilmente vincere, la finale di Cardiff". Allegri ammette: "Essere accostato a Trapattoni e Lippi, nella storia della Juventus, mi inorgoglisce, ma come sono orgoglioso dei successi con il Cagliari e con il Milan: è un percorso che ho fatto e che spero di continuare a fare". Su Napoli e Roma. "Mai successo che seconda e terza facessero tanti punti. Ringraziamo Roma e Napoli che ci hanno spinto anche in chiave Champions".



JUVENTUS, MAROTTA: "FELICI DI ALLEGRI. IL SUO CICLO NON E' FINITO"



"Futuro Allegri? Innanzitutto aspettiamo che si concludi questa stagione. C'è grandissima soddisfazione per quello che ha fatto e quindi saremo contenti di proseguire con lui. Ci dovremo incontrare ma la disponibilità è tanta. Il ciclo Allegri non si è concluso perchè abbiamo ancora altri traguardi da conquistare".



JUVENTUS, MAROTTA: "IMPOSSIBILE CHE ARRIVINO I NEYMAR E MESSI. CERCHIAMO UN MIX TRA VECCHI E GIOVANI"



"Impossibile che alla Juve arrivino Neymar, Ronaldo o Messi. Vogliamo andare alla ricerca di talenti che in questo nostro contesto possono crescere al meglio. C’è ancora del divario economico con i top club, quindi operazioni di grande levatura ne possiamo fare una ogni tanto. Cercheremo, come sempre, di fare un mix tra vecchi e giovani".