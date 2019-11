Juventus, Bonucci per sempre! Ufficiale: rinnovo di contratto. E dopo di lui..

JUVENTUS, BONUCCI RINNOVA FINO AL 2024

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024 (Bonucci aveva un contratto fino al 2023 da circa 5,5 milioni a stagione siglato dopo il suo ritorno al Milan, avventura durata una stagione). Lo ha ufficializzato il club bianconero con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Bonucci, classe '87, si lega alla Signora dunque sino al compimento dei 37 anni.

JUVENTUS, BONUCCI RINNOVA IL CONTRATTO. ORA SZCZESNY E CUADRADO

Il rinovo di Leonardo Bonucci non è l'unico. La Juventus ora parlerà con Wojciech Szczesny (nelle scorse ore si è parlato di Donnarumma bianconero nel caso la trattativa non si concludesse con una fumata bianca) e Juan Cuadrado. Il colombiano, in scadenza a giugno, sta giocando molto bene come terzino destro con Sarri dopo gli infortuni di Danilo e De Sciglio.

JUVENTUS, BONUCCI RINNOVA FINO AL 2024 - IL COMUNICATO DELLA JUVE

"E' una lunga e intensa storia, quella che lega Leonardo Bonucci alla Juventus. Una storia che continuerà ancora, fino al 2024, per la precisione: è ufficiale infatti il rinnovo di Leo con i colori bianconeri -si legge su juventus.com-. Non è stata scelta a caso la data di oggi, il 19 novembre, per un annuncio tanto importante: se ormai nella mente di tutti i bianconeri questo è il numero indissolubilmente legato a Bonucci, da oggi lo sarà ancora di più. Leonardo è il giocatore che, dal 2010/11 (quando è diventato bianconero) ha giocato più partite, in tutte le competizioni: 376, almeno 35 in più di qualunque suo compagno in questi anni. È il giocatore che, anche in questa stagione, più di chiunque non molla mai, ma proprio mai: 1440 minuti disputati dalla fine di agosto. Per dirla in un altro modo: è sempre rimasto in campo". "È l'unico difensore ad aver segnato almeno un gol in tutte le ultime sette stagioni di serie A. E con la nostra maglia ne ha realizzati 17. È il bianconero che ha effettuato più passaggi di tutti in Serie A dal 2010/11, la cifra vertiginosa di 14792. È il volto dei momenti fondamentali, è l'esultanza per un gol decisivo, è la chiusura in area di rigore, è il salvataggio sulla linea, è il passaggio smarcante da 40 metri. Leonardo è DNA bianconero. Da oggi, ancora di più", conclude il comunicato della Juventus.