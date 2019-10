Juventus, che piano: Mbappè nuovo CR7 e 300 milioni di aumento capitale

La Juventus si prepara ad un aumento di capitale da 300 milioni di euro per rimanere nella scia di Barcellona, Real Madrid e Manchester United. La proposta è stata fatta nell’ultima assemblea dei soci dal cda del club bianconero e dovrebbe concretizzarsi nei primi mesi del 2020.

JUVENTUS, ESPANSIONE NEL MONDO

Denaro fresco nelle casse della Juve, quindi, per continuare a investire nella diffusione del brand in mercati strategici come Asia e Stati Uniti attraverso l’apertura di due nuove uffici. Inoltre, il piano di investimenti 2019-2024 prevede il completamento della riqualificazione della Continassa, uno stadio per Under 23 e Juventus femminile e nuove aree hospitality all’Allianz Stadium.

JUVENTUS, MABPPE' NUOVO CRISTIANO RONALDO

Ma l’aspetto che forse fa sognare di più i tifosi è la volontà di mettere a segno un altro colpo in stile Cristiano Ronaldo, ovvero portare alla Juventus un calciatore dello stesso livello ma più giovane. Identikit che porta, per esempio, alla stella del Psg Mbappé.

