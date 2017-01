Juventus, Dani Alves piace in Cina. Mentre Hernanes...

Juventus, Dani Alves piace in Cina



Dani Alves è nel mirino della Chinese Super League. Il terzino della Juventus, in scadenza di contratto nel giugno 2018, piace all'Hebei Fortune, al Tianjin Quanjin e al Shanghai SIPG. Quest'ultimo club è allenato da Villas Boas e ha in rosa due suoi connazionali, Oscar e Hulk. Per l'ex terzino desto del Barcellona è stato offerto un ingaggio da 10 milioni l'anno.



JUVENTUS, SIRENE TURCHE PER HERNANES



Hernanes piace in Turchia. L'ex centrocampista di Inter e Lazio piace al Fenerbahce che avrebbe offerto 5 milioni di euro alla Juventus. Il club bianconero non considera incedibile il Profeta, ma molto dipende dalla sua volontà di lasciare Torino ed, eventualmente, anche l'Italia.



JUVENTUS, EVRA PIACE AL LIONE



L'allenatore del Lione, Bruno Genesio pensa al terzino della Juventus, che i bianconeri sono pronti a liberare già in questa finestra di mercato: "Evra è un grande giocatore con molta esperienza e che potrebbe interessarci, ma non ne ho ancora parlato con il presidente Aulas".



JUVENTUS, UN LITUANO PER ORSOLINI



Orsolini alla Juventus è cosa fatta (soffiato al Napoli), il club biancoenero potrebbe girare all'Ascoli il centrocampista lituano Vykintas Slivka (classe 1995), attualmente in prestito al club olandese del Den Bosh.